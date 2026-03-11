Advertisement
trendingNow13136936
Hindi Newsदुनियाखामेनेई की मौत के बाद बेटे मोजतबा के साथ हमले में क्या हुआ? ईरानी राष्ट्रपति के बेटे ने अब तोड़ी चुप्पी, बता दिया सारा सच

खामेनेई की मौत के बाद बेटे मोजतबा के साथ हमले में क्या हुआ? ईरानी राष्ट्रपति के बेटे ने अब तोड़ी चुप्पी, बता दिया सारा सच

Iran new Supreme Leader Mojtaba Khamenei safe and sound: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे और नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को लेकर कई तरह की खबरें सामने आईं. कहा गया कि युद्ध के दौरान वह घायल हो गए थे. जिसको लेकर अब ईरानी राष्ट्रपति के बेटे ने अब इस मामले में बड़ा अपडेट दिया है. जानें मोजतबा खामेनेई की हेल्‍थ अपडेट.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Mar 11, 2026, 01:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खामेनेई की मौत के बाद बेटे मोजतबा के साथ हमले में क्या हुआ? ईरानी राष्ट्रपति के बेटे ने अब तोड़ी चुप्पी, बता दिया सारा सच

Mojtaba Khamenei Health Update: मिडिल-ईस्ट में जारी युद्ध के बीच ईरान की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं. कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि अमेरिका और इजरायल के हमलों के दौरान मोजतबा खामेनेई भी घायल हो गए थे. अब इस पूरे मामले पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन के बेटे और सरकारी सलाहकार यूसुफ पेज़ेशकियन ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि मोजतबा खामेनेई पूरी तरह सुरक्षित हैं.

चोट लगने की खबर कैसे फैली?

दरअसल, युद्ध के दौरान कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि मोजतबा खामेनेई को किसी हमले में चोट लगी है. इसी वजह से वह लंबे समय से सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए थे. ईरान के सरकारी टीवी ने भी पहले उन्हें “रमजान वॉर का घायल योद्धा” बताया था. हालांकि उस समय यह साफ नहीं किया गया था कि उन्हें किस तरह की चोट लगी थी और उनकी हालत कैसी है. इसी वजह से उनकी सेहत को लेकर लगातार अफवाहें फैलती रहीं.

अब राष्ट्रपति के बेटे ने क्या कहा?

Add Zee News as a Preferred Source

मसूद पेजेशकियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने कुछ भरोसेमंद लोगों से इस बारे में जानकारी ली थी. उन्होंने लिखा, “मैंने सुना था कि मोजतबा खामेनेई घायल हो गए हैं. इसके बाद मैंने अपने कुछ परिचितों से संपर्क किया, जिनके पास इस बारे में जानकारी थी. उन्होंने बताया कि भगवान का शुक्र है, वह पूरी तरह सुरक्षित और ठीक हैं.” उनके इस बयान के बाद यह साफ हो गया है कि मोजतबा खामेनेई को लेकर चल रही गंभीर चोट की खबरें सही नहीं हैं.

पिता की मौत के बाद संभाली सबसे बड़ी जिम्मेदारी

अमेरिका और इजरायल के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद देश की सत्ता में बड़ा बदलाव हुआ. इसके बाद ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मोजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना. ईरान के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब सुप्रीम लीडर का पद पिता से बेटे को मिला है. यही वजह है कि उनके नेतृत्व को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काफी चर्चा हो रही है.

युद्ध के बीच दुनिया की नजर ईरान पर

इस समय ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच तनाव चरम पर है. कई जगहों पर हमले और जवाबी हमले जारी हैं. ऐसे माहौल में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की स्थिति और उनके फैसलों पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में मध्य पूर्व की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

Yousef Pezeshkian

Trending news

विचारों की दे दी गई तिलांजलि...निशिकांत ने उद्धव को याद दिलाई 'बाला साहेब' की बात
Nishikant Dubey
विचारों की दे दी गई तिलांजलि...निशिकांत ने उद्धव को याद दिलाई 'बाला साहेब' की बात
क्यों चुप हैं PM मोदी...?अमेरिका की टिप्पणी ने पारा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब
congress
क्यों चुप हैं PM मोदी...?अमेरिका की टिप्पणी ने पारा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब
बेबस पिता की अर्जी पर बेटे का लाइफ सपोर्ट हटेगा, SC ने इच्छा मृत्यु की परमिशन दी
Supreme Court News
बेबस पिता की अर्जी पर बेटे का लाइफ सपोर्ट हटेगा, SC ने इच्छा मृत्यु की परमिशन दी
Budget Session Phase-2 Live: मुझे बोलने से रोक दिया जाता है... अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोले राहुल गांधी
Budget Session Live
Budget Session Phase-2 Live: मुझे बोलने से रोक दिया जाता है... अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोले राहुल गांधी
तू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी..EX ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर छात्रा ने मौत को लगाया गले
Mumbai News
तू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी..EX ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर छात्रा ने मौत को लगाया गले
गड़बड़ नहीं तो गवर्नर क्यों बदला? ममता बनर्जी को भाजपा के किस 'एजेंडे' पर आपत्ति
West Bengal Election 2026
गड़बड़ नहीं तो गवर्नर क्यों बदला? ममता बनर्जी को भाजपा के किस 'एजेंडे' पर आपत्ति
होर्मुज बनेगी डेथ वैली! युद्धपोत भेज रहा भारत? माइंस पर ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम
West Asia crisis
होर्मुज बनेगी डेथ वैली! युद्धपोत भेज रहा भारत? माइंस पर ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम
हमारा मुसलमान के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता... ओवैसी का नाम लेकर क्या बोले दुबे
BJP MP Nishikant Dubey
हमारा मुसलमान के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता... ओवैसी का नाम लेकर क्या बोले दुबे
‘आंख मारने वाला नेता नहीं देखा’, रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, प्रियंका का पलटवार
Lok Sabha News
‘आंख मारने वाला नेता नहीं देखा’, रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, प्रियंका का पलटवार
कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा
Jammu-kashmir
कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा