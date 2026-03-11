खामेनेई की मौत के बाद बेटे मोजतबा के साथ हमले में क्या हुआ? ईरानी राष्ट्रपति के बेटे ने अब तोड़ी चुप्पी, बता दिया सारा सच

Iran new Supreme Leader Mojtaba Khamenei safe and sound: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे और नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को लेकर कई तरह की खबरें सामने आईं. कहा गया कि युद्ध के दौरान वह घायल हो गए थे. जिसको लेकर अब ईरानी राष्ट्रपति के बेटे ने अब इस मामले में बड़ा अपडेट दिया है. जानें मोजतबा खामेनेई की हेल्थ अपडेट.
Mojtaba Khamenei Health Update: मिडिल-ईस्ट में जारी युद्ध के बीच ईरान की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं. कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि अमेरिका और इजरायल के हमलों के दौरान मोजतबा खामेनेई भी घायल हो गए थे. अब इस पूरे मामले पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन के बेटे और सरकारी सलाहकार यूसुफ पेज़ेशकियन ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि मोजतबा खामेनेई पूरी तरह सुरक्षित हैं.
दरअसल, युद्ध के दौरान कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि मोजतबा खामेनेई को किसी हमले में चोट लगी है. इसी वजह से वह लंबे समय से सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए थे. ईरान के सरकारी टीवी ने भी पहले उन्हें “रमजान वॉर का घायल योद्धा” बताया था. हालांकि उस समय यह साफ नहीं किया गया था कि उन्हें किस तरह की चोट लगी थी और उनकी हालत कैसी है. इसी वजह से उनकी सेहत को लेकर लगातार अफवाहें फैलती रहीं.
अब राष्ट्रपति के बेटे ने क्या कहा?
मसूद पेजेशकियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने कुछ भरोसेमंद लोगों से इस बारे में जानकारी ली थी. उन्होंने लिखा, “मैंने सुना था कि मोजतबा खामेनेई घायल हो गए हैं. इसके बाद मैंने अपने कुछ परिचितों से संपर्क किया, जिनके पास इस बारे में जानकारी थी. उन्होंने बताया कि भगवान का शुक्र है, वह पूरी तरह सुरक्षित और ठीक हैं.” उनके इस बयान के बाद यह साफ हो गया है कि मोजतबा खामेनेई को लेकर चल रही गंभीर चोट की खबरें सही नहीं हैं.
अमेरिका और इजरायल के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद देश की सत्ता में बड़ा बदलाव हुआ. इसके बाद ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मोजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना. ईरान के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब सुप्रीम लीडर का पद पिता से बेटे को मिला है. यही वजह है कि उनके नेतृत्व को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काफी चर्चा हो रही है.
इस समय ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच तनाव चरम पर है. कई जगहों पर हमले और जवाबी हमले जारी हैं. ऐसे माहौल में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की स्थिति और उनके फैसलों पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में मध्य पूर्व की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.