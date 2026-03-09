पिता से लेकर पत्नी तक, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने युद्ध में खोया अपना पूरा परिवार

Mojtaba Khamenei Family Died in War: ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई का पूरा परिवार युद्ध का शिकार हो गया. पिता अली खामेनेई युद्ध में मरने वाले परिवार के पहले सदस्य थे.
Middle East Crisis: ईरान ने अपने नए सुप्रीम लीडर की घोषणा कर दी है. इस्लामी राष्ट्र के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को बनाया गया है. ये लास्ट सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे हैं, जिन्होंने इस युद्ध में अपनी जान गवा दी. जानकारी के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर ने इस युद्ध में पिता समेत कई परिवार के सदस्यों को खो दिया है. ईरानी मीडिया रिपोर्टों की माने तो उनकी पत्नी जहरा हद्दाद-आदेल और उनके दो बेटों में से एक की मौत दो सप्ताह पहले हमलों में हुई. जानकारी के मुताबिक दो बेटों के साथ उनकी एक बेटी भी है.
नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के पिता और लास्ट सुप्रीम लीडर अमातुल्ला अली खामेनेई युद्ध में मरने वाले उनके पहले परिवार के सदस्य थे. वहीं खबरों के अनुसार उनकी मां मंसूरेह खोजास्तेह की भी बघेरजादेह हावई हमलों में मौत हो गई. मतलब इस युद्ध में उन्होंने अपने 4 करीबी परिवार के सदस्यों को खो दिया. हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है. ईरानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार नए सुप्रीम लीडर ने अपनी बहन, भतीजे, भतीजी और बहनोई को भी इस युद्ध में खो दिया है. इस तरह उनके परिवार में मरने वालों की संख्या 8 हो जाती है. हालांकि हवाई हमलों में मारे गए लोगों के नामों की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है. अली खामेनेई के चार बेटे और दो बेटियां थीं. ऐसे में युद्ध में मारे जाने वाले पोता-पोती इन छह बच्चों में से किसी के भी हो सकते हैं.
मोजतबा खामेनेई कट्टरपंथी माने जाते हैं. उन्हें 88 धर्मगुरुओं की एक समिति ने नया सुप्रीम लीडर बनाने के लिए मतदान दिया, हालांकि उन्हें बहुमत बराबर नहीं मिली. वहीं मोजतबा खामेनेई की सत्ता में आने का चीन और रूस दोनों ने समर्थन किया. मोजतबा खामेनेई ने अपने पद की गरिमा से कहीं ज्यादा प्रभाव जमाने के लिए सालों तक काम किया है. उन्होंने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांड ढांचों में अपनी पैठ बनाई और उन व्यावसायिक नेटवर्क को संभाला जो राज्य के साथ चल रहे थे. वहीं उनके पिता की मृत्यु ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया, जो सालों से चुपचाप चल रही थी.
वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर के चुनाव पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी. रविवार को एबीसी न्यूज से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "अगर उन्हें हमारी मंजूरी नहीं मिली, तो वे ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे." सोमवार को ट्रंप ने टाइम्स ऑफ इजराइल से कहा "देखते हैं क्या होता है." इस घोषणा से पहले ही इजरायल ने धमकी दी थी कि जिसे भी चुना जाएगा, उस पर हमला किया जाएगा.