Mojtaba Khamenei: सुप्रीम लीडर बनते ही एक्शन में मोजतबा, इजरायल पर दागे जाने वाली मिसाइल पर ये क्या लिख दिया?

Iran-Israel War: ईरान का इजरायल और अमेरिका के साथ भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है. ना तो अमेरिका और इजरायल रुकने को तैयार हैं और ना ही ईरान हार मानने को. 56 साल के मोजतबा खामेनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद जैसे ईरानी सेना में एक नया जोश भर गया है. मोजतबा के तेवर भी सख्त नजर आ रहे हैं. उन्होंने अपॉइंटमेंट से कुछ घंटे बाद ही इजरायल की ओर दागे जाने वाली मिसाइल पर एक मैसेज लिखा है. रविवार को उन्हें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया.

ईरान की जनता से क्या बोले मोजतबा?

सत्ता में आने के बाद अपने पहले कदम में, सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB के टेलीग्राम चैनल पर एक प्रोजेक्टाइल की तस्वीर पोस्ट की गई थी, जिस पर लिखा था, 'आपकी सेवा में, सैय्यद मोजतबा'.

अली खामेनेई की मौत के बाद मोजतबा को सुप्रीम लीडर बनाया गया है.इजरायल और अमेरिका के हमले में 28 फरवरी को उनके पिता अली खामेनेई की मौत हो गई थी.

महसा अमीनी की मौत पर हुई थी आलोचना

बता दें कि महसा अमीनी की मौत पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान ईरानी प्रदर्शनकारियों ने मोजतबा की बहुत आलोचना की थी. महसा अमीनी को 2022 में पुलिस कस्टडी में मार दिया गया था. उन्हें इस्लामिक रिपब्लिक के सख्त ड्रेस कोड तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. मोजतबा को ईरान के सुरक्षा तंत्र पर दबाव रखने वाला माना जाता है, जिसने हाल के सालों में विरोध प्रदर्शनों को कुचला है.

अब ईरान की इस्लामिक रेवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और पॉलिटिकल काउंसिल, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने वीकेंड में नए लीडर के प्रति वफादारी की कसम खाई है.

मोजतबा से खफा हैं डोनाल्ड ट्रंप

यह कदम सीधे तौर पर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि मुश्किलों से जूझ रहे देश के अगले लीडर के बारे में उनसे सलाह ली जानी चाहिए थी.

ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के नए लीडर को यह पसंद नहीं आया तो वह 'ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे और उन्होंने पहले मोजतबा को 'मंजूर नहीं' वाला कैंडिडेट बताया था.

इस ऐलान से पहले, इजरायल ने यह भी धमकी दी कि जिसे भी चुना जाएगा, उसे निशाना बनाया जाएगा. इजरायल ने हाल ही में ईरान पर अपने हमले बढ़ा दिए हैं, उसके तेल और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है, जिससे राजधानी घने काले धुएं से ढक गई है.

आसमान से गिर रही एसिड रेन!

वीकेंड में तेल डिपो पर US-इजरायली हवाई हमलों के कुछ घंटों बाद ईरान के कुछ हिस्सों में काली 'एसिड ​​रेन' गिरने की भी खबरें आ रही हैं.

ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने चेतावनी दी है कि हमलों के बाद तेल से खराब हुई बारिश 'बहुत खतरनाक और एसिडिक' हो सकती है क्योंकि यह इमारतों और कारों पर जम जाती है और लोगों को सिरदर्द और सांस लेने में दिक्कत पैदा करती है.