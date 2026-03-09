DNA: जिन देशों पर किया हमला वहीं करोड़ों की संपत्ति लिए बैठे हैं ईरान के नए खलीफा, अमेरिका के बमों से कैसे बचेंगे मोजतबा खामेनेई?

Iran-Israel War: मोजतबा खामेनेई को अपने पिता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के नौ दिन बाद ईरान का तीसरा सुप्रीम लीडर चुना गया. 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के अटैक में अली खामेनेई की मौत हो गई थी और अब ईरान की 88 मौलवियों वाले 'असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स' ने उनके बेटे को नया सुप्रीम लीडर चुना है. जब एक खामेनेई फिर से खलीफा बन गए तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या करने वाले हैं और आज दुनिया की किन शक्तियों ने मोजतबा खामेनेई को बधाई देकर अपना समर्थन देने का एलान किया है. मोजतबा खामेनेई अपने पिता अली खामेनेई से कितने अलग हैं और जिस व्यक्ति के पिता, मां, बहन, पत्नी और बच्चे को अमेरिका और इजरायल ने मार दिया उसके नए सुप्रीम लीडर बनने से मिडिल ईस्ट के महायुद्ध पर क्या फर्क पड़ेगा. अमेरिका-इजरायल की तरफ से ईरान के नए सुप्रीम लीडर को मारने की धमकियां पहले ही दी गई थीं. ऐसे में उस सुरक्षा घेरे के बारे में भी जानना चाहिए, जो मोज​तबा खामेनेई के चारों तरफ तैनात किया गया है.

टारगेट में मोजतबा खामेनेई?

ईरान में जो ताकतें अमेरिका और इजरायल से युद्ध लड़ रही हैं आज वो मोजतबा खामेनेई के नया सुप्रीम लीडर बनने से काफी उत्साहित हैं और इसका असर इजरायल और अमेरिका के सहयोगी देशों तक महसूस किया गया. मोजतबा को सुप्रीम लीडर घोषित करने के बाद इजरायल के तेल अवीव, नेटान्या और सेंट्रल इजरायल में ईरानी मिसाइलों के हमले से सायरन बजने लगे. इजरायल का आयरन डोम भी ईरान से आई सारी मिसाइलों को नहीं रोक पाया. क्लस्टर बमों की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हुए. ईरानी मीडिया ने बताया. ये मिसाइलें मोजतबा खामेनेई के आदेश पर दागी गईं. सिर्फ इजरायल ही नहीं मोजतबा खामेनेई के आदेश पर अमेरिका के सहयोगी देशों सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, UAE, और इराक पर ड्रोन और मिसाइलों से अटैक किया. इस हमले से सउदी अरब में दो लोगों की मौत हो गई. बहरीन में भी बड़ा नुकसान हुआ है. मोजतबा के नया सुप्रीम लीडर बनते ही ईरान के तेवर बता रहे हैं. ईरान मे नए सुप्रीम लीडर के ऐलान से मिडिल ईस्ट का महायुद्ध और ज्यादा भयावह हो सकता है. ट्रंप, मोजतबा खामेनेई को अस्वीकार्य बता चुके हैं. ट्रंप ने कहा था कि किसी भी नए ईरानी नेता का टिके रहना अमेरिका की मान्यता पर निर्भर करेगा। अगर उसे हमारी मंजूरी नहीं मिलती, तो वह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा.

सुप्रीम लीडर के चुनाव पर वर्ल्ड लीडर्स का रिएक्शन

इजरायल के रक्षा मंत्री काट्ज ने कहा मोजतबा खामेनेई का अंजाम अपने पिता जैसा होगा और वो इजरायली फोर्स के निशाने पर है. मतलब साफ है कि मोजतबा खामेनेई अपने पिता की तरह अमेरिका और इजरायल के टारगेट पर हैं, लेकिन दुनिया की कुछ शक्तियां उनके सहयोग में भी खड़ी हुई हैं. इसमें बड़ा नाम है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का. पुतिन ने अपने आधिकारिक संदेश में मोजतबा को बधाई देते हुए कहा कि वे अपने पिता अली खामेनेई के काम को सम्मान के साथ जारी रखेंगे और आपदा में ईरानियों को एकजुट करेंगे. इस दौरान रूस, ईरान का विश्वसनीय पार्टनर बना रहेगा. चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा मोजतबा की नियुक्ति कानूनी है और चीन मोजतबा को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का विरोध करता है, लेकिन मोजतबा खामेनेई के लिए सबसे ज्यादा दिलचस्प समर्थन उत्तर कोरिया से आया है. उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग ने कहा,' हम ईरान को मोजतबा खामेनेई को नेता चुनने पर बधाई देते हैं. हमें पूरा यकीन है..यह नेता इजरायल का घमंड वैसे ही तोड़ेगा. जैसे उसके पिता ने तोड़ा था.'

अली खामेनेई और मोजतबा में अंतर

ये सारी प्रतिक्रियाएं बता रही हैं कि दुनिया में जो ताकतें मोजतबा खामेनेई के पिता अयातुल्लाह अली खामेनेई के साथ खड़ी थीं वो आज मोजतबा के भी साथ हैं और जिन शक्तियों ने अली खामेनेई की जान ली वो मोजतबा खामेनेई की जान की दुश्मन भी बनी हैं इसीलिए मोजतबा खामेनेई की सुरक्षा को भी नए सिरे से अपडेट किया गया है. अली खामेनेई को कट्टर विचारधारा के लिए जाना जाता था, लेकिन कई बार हालात के हिसाब से वो व्यावहारिक फैसले भी लेते थे, जबकि मोजतबा खामेनेई को अपने पिता से सख्त और बिना लचीलापन वाला माना जाता है. अली खामेनेई के दौर में कभी-कभी अमेरिका और इजरायल से बातचीत या समझौते की गुंजाइश दिखती थी.अली खामेनेई के दौर में अमेरिका से वार्ता और समझौते भी हुए, जबकि मोजतबा खामेनेई के बारे में माना जाता है कि वे अमेरिका और इजरायल से किसी समझौते के पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं. अली खामेनेई लंबे समय से एक पहचाना हुआ धार्मिक और राजनीतिक चेहरा रहे हैं, जबकि मोजतबा खामेनेई आम जनता के बीच कम दिखाई देने वाले और अपेक्षाकृत अपरिचित रहे हैं. अली खामेनेई सर्वोच्च नेता बनने से पहले राष्ट्रपति रह चुके थे और राजनीति में उनका लंबा अनुभव था, जबकि मोजतबा खामेनेई ने कभी चुनाव नहीं लड़ा और उनके पास औपचारिक सरकारी पद का अनुभव नहीं है. अली खामेनेई IRGC पर नियंत्रण रखने वाले सर्वोच्च नेता थे, जबकि मोजतबा खामेनेई को भी IRGC का मजबूत समर्थन मिल रहा है, लेकिन वो इस वक्त IRGC पर निर्भर हैं. अली खामेनेई सुधारवादियों पर दबाव बनाकर रखते थे लेकिन कभी-कभी सीमित सहनशीलता भी दिखाते थे, जबकि मोजतबा खामेनेई को सुधारवादी राजनीति के विरोधी के रूप में देखा जाता है.

मोजतबा खामेनेई की संपत्ति

अली खामेनेई एक वरिष्ठ धार्मिक नेता और आयतुल्लाह थे, जबकि मोजतबा खामेनेई को अभी इतना ऊंचा धार्मिक स्थान नहीं मिला. शिया इस्लाम में आयतुल्लाह एक वरिष्ठ धार्मिक विद्वान होता है, जिसे धार्मिक फैसले देने का अधिकार प्राप्त होता है. अली खामेनेई के पास ये दर्जा था, लेकिन मोजतबा को अब तक ऐसा दर्जा नहीं मिला है. मोजतबा खामेनेई के हाथ में ईरान की सर्वोच्च ताकत आने का मतलब है कि मिडिल ईस्ट में महायुद्ध और तेज होगा क्योंकि अली खामेनेई के युग में समझौता संभव था, लेकिन मोजतबा समझौता नहीं करने वाले. मोजतबा खामेनेई ने ईरान में कोई आधिकारिक सरकारी पद नहीं संभाला, लेकिन इसके बावजूद उनके पास 3 बिलयन डॉलर यानी लगभग 25 हजार करोड़ की संपत्ति का अनुमान है, जो दुनिया भर में फैली हैं. लंदन में उनके नेटवर्क से जुड़ी लगभग 11 लग्जरी प्रॉपर्टी हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 138 मिलियन डॉलर यानी 1 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा है. ईरान अभी यूएई पर बम बरसा रहा है, लेकिन मोजतबा के पास दुबई के महंगे इलाके में भी कई लग्जरी विला है. जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में एक लग्जरी होटल, स्पेन में गोल्फ रिसॉर्ट और ऑस्ट्रिया में स्की होटल जैसी संपत्तियां भी मोजतबा ने जुटाई हैं. पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि स्विट्जरलैंड, UAE, सीरिया, वेनेजुएला और कुछ अफ्रीकी देशों में मोजतबा से जुड़े बैंक खाते भी हैं, जिसमें करोड़ों डॉलर जमा हैं. मोजतबा के नेटवर्क के पास करीब 300 मिलियन डॉलर मूल्य का सोना और हीरे जैसी कीमती संपत्ति है. ईरान के अंदर मशहद और तेहरान में हजारों हेक्टेयर जमीन के अलावा बड़े शॉपिंग सेंटर, निजी विमान और हेलीकॉप्टर भी मोजतबा की संपत्ति में शामिल है. पश्चिमी मीडिया के मुताबिक मोजतबा काफी संपत्ति शेल कंपनियों और करीबी लोगों के नाम पर रखते हैं

सर्वोच्च नेता की सुरक्षा की जिम्मेदारी

ईरान में एक बड़ा आर्थिक नेटवर्क 'सेताद' है. यह ईरान में जमीन, कंपनियों और निवेश जैसी संपत्तियों को संभालने का काम करता है, जिस पर सुप्रीम लीडर का नियंत्रण माना जाता है. इस नेटवर्क और उससे जुड़े बिज़नेस साम्राज्य की कीमत लगभग 100 बिलियन डॉलर यानी करीब 8 लाख करोड़ रूपये तक मानी जाती है, लेकिन ये संपत्ति एक तरफ मोजतबा को ताकत देगी तो दूसरी तरफ ईरान का सर्वोच्च नेता बनकर उन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की दुश्मनी भी मोल ली है, जिन्होंने उनके ताकतवर पिता को मार दिया और अब उनकी जान के दुश्मन बने हैं. इस खतरे से बचने के लिए अब मोजतबा की सुरक्षा को आईआरजीसी ने कई गुना बढ़ा दिया है. आज आपको मोजतबा के नए सुरक्षा चक्र के बारे में भी जानना चाहिए. ईरान में सर्वोच्च नेता की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक खास एजेंसी देखती है, जिसे वली-ए-अम्र कहते हैं..जिस तरह हमारे देश में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एसपीजी बनाई गई । वैसे ही ईरान के पहले सर्वोच्च धार्मिक नेता रूहोल्लाह खोमैनी पर जानलेवा हमलों की कोशिश के बाद 1980 के दशक में ईरान में वली-ए-अम्र का निर्माण हुआ. ये एजेंसी ईरान में दूसरे बड़े नेताओं और अधिकारियों की सुरक्षा करने वाली 'अंसार-अल-महदी' कोर से अलग है. ये IRGC के नीचे काम करती है. इस फोर्स में IRGC के सबसे खतरनाक कमांडो शामिल किए जाते हैं, जो सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करते हैं. मोजतबा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी यही एजेंसी संभालेगी, लेकिन मोजतबा को सुप्रीम लीडर बनाने के एलान से पहले ही IRGC ने इस एजेंसी में शामिल कमांडोज़ को बदल दिया है. अली खामेनेई की मौत के बाद IRGC को शक है कि उनके सुरक्षा घेरे में मोसाद के जासूस मौजूद थे. इसीलिए इस बार कई लेयर की चेकिंग के बाद मोजतबा खामेनेई के आस पास नया सुरक्षा घेरा बनाया गया.

सुप्रीम लीडर का चुनाव

मोजतबा खामेनेई अपने पिता की तरह लोगों के सामने ज्यादा नहीं आएंगे, बल्कि सुरक्षित बंकरों या गुप्त ठिकानों से काम करेंगे. मोजतबा के लिए इन बंकरों को अपडेट किया गया है. जरूरत हुई तो मोजतबा की महत्वपूर्ण बैठकें अब कोम जैसे धार्मिक शहरों में आयोजित की जाएंगी, ताकि हवाई हमलों का खतरा कम हो. कोम ईरान का धार्मिक केंद्र है, जहां मस्जिदें और मदरसे हैं. ये जगहें इजरायली हमलों के लिए 'नो-फ्लाई जोन' जैसी मानी जाती हैं, क्योंकि हमला करने से धार्मिक विवाद हो सकता है. बहुत जरूरी हुआ तो मोजतबा यहां सलाहकारों से मिलेंगे. जासूसी से बचने के लिए मोजतबा मोबाइल, ईमेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे. इसके बजाय भरोसेमंद सहायकों से मुंहजबानी या लिखित संदेश भेजा जाएगा. इजरायल इससे पहले अली खामेनेई की जासूसी के लिए ईरान के ट्रैफिक कैमरों और फोन हैक कर चुका है इसलिए IRGC अब पुराने तरीके अपना रहा है. इतनी तैयारी के बावजूद अगर नए सुप्रीम लीडर पर हमला हो जाए, तो IRGC की योजना है कि सैन्य कमांड को अलग-अलग प्रांतों में बांट दें, ताकि देश की व्यवस्था न बिगड़े. मोजतबा को चुनने के लिए असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के मौलवियों ने रिमोट वोटिंग की. आमतौर पर यह वोटिंग तेहरान में होती है, लेकिन युद्ध के समय मौलवियों ने अलग-अलग जगहों से वीडियो कॉल या एन्क्रिप्टेड लिंक से वोट दिया. इससे गोपनीयता बनी रही और इजरायली जासूसों से बचाव हुआ. ईरान में पहली बार सुप्रीम लीडर का चुनाव ऐसे हुआ, जो ईरान की सुरक्षा चिंताओं को दिखाता है.

कौन करेगा खामेनेई की सुरक्षा?

इस वक्त IRGC के लिए सबसे बड़ा मिशन मोजतबा की जान बचाना है. आमने सामने के खतरों से मोजतबा की रक्षा, सुप्रीम लीडर की रक्षा करने वाली एजेंसी 'वली-ए-अम्र' के कमांडो करेंगे. ये कमांडो सबसे आधुनिक हथियारों और सुरक्षा उपकरणों से लैस होते हैं. ड्रोन-जैमर्स, बॉडी आर्मर, रात में देखने वाले चश्मों से इनकी क्षमता और बढ़ जाती है. इनका मुख्य हथियार AK-103 राइफल्स, MP5 सबमशीन गन्स होती हैं. इस फोर्स में शामिल हर कमांडो के बैकग्राउंड को ईरान की खुफिया एजेंसी कम से कम 6 महीने तक जांचती है. इन जवानों को रूस और उत्तर कोरिया के एक्सपर्ट 2-3 साल की सख्त ट्रेनिंग देते हैं, जिससे ये पास की लड़ाई, एंटी-स्नाइपर तकनीक में माहिर हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह का हमला इजरायल और अमेरिका ने अली खामेनेई पर किया, उससे ये सुरक्षा घेरा मोजतबा को नहीं बचा पाएगा. इसलिए IRGC ने मोजतबा खामेनेई को अमेरिका के बमों और मिसाइल से बचाने के लिए स्पेशल बंकर तैयार किए हैं. IRGC ने अली खामेनेई के लिए बंकर एक ही जगह पर बनाए थे, इसलिए दुश्मन के लिए उन्हें निशाना बनाना आसान था. अब नए बंकर कई अलग-अलग जगहों पर बनाए गए हैं, मोजतबा के लिए तेहरान के बाहर कोम और इस्फहान के आसपास भी बंकरों का निर्माण किया गया है. ये बंकर जमीन के अंदर करीब 150 मीटर तक गहरे बनाए गए हैं ताकि ये हाइपरसोनिक मिसाइलों और अमेरिका के बंकर बस्टर बमों से भी सुरक्षित रहें.

हाईटेक बंकर में छिपेंगे मोजतबा खामेनेई

बंकरों का निर्माण एडवांस्ड स्टील और टाइटेनियम का मिलाकर किया गया है, जिससे ये बहुत शक्तिशाली मिसाइलों का भी सामना कर सकते हैं. मोजतबा के नए बंकरों में AI आधारित सेंसर लगाए गए हैं जो मिसाइल या हमले के खतरे को पहले ही पहचान सकते हैं. इन बंकरों में ऐसी संचार व्यवस्था है, जिसे सैटेलाइट से नहीं पकड़ा जा सकता. इसमें न्यूक्लियर शेल्टर और इमरजेंसी निकासी सिस्टम जैसी सुविधाएं भी बनाई गई हैं. यानी इन बंकरों में परमाणु हमले से निपटने की तैयारी भी की गई है. नए बंकरों में मोजतबा खामेनेई और उनके स्टाफ के लिए अलग-अलग सेक्शन बनाए गए हैं. आधुनिक बंकरों के अपग्रेड पर 200 मिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च हुआ है, जिसमें चीन की तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया है. इसके अलावा मोजतबा के लिए कुछ और हाईटेक बंकर तैयार किए जा रहे हैं, जिनके बनने में 2 से 3 साल का वक्त लगेगा. सुप्रीम लीडर के पुराने बंकर एक जगह पर केंद्रित थे, जबकि नए बंकर कई जगहों पर फैले हुए और ज्यादा हाईटेक और मजबूत हैं. इसलिए मोजतबा को निशाना बनाना मुश्किल माना जा रहा है, हालांकि अमेरिका और इजरायल ने कहा है कि नया सुप्रीम लीडर उनके निशाने पर है.