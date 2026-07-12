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अमेरिकी सांसद लिंडसे की मौत पर ईरान में जश्न! TV चैनलों पर एंकर बोला- ये अच्छी खबर है, दो बार पढ़ूंगा

Iran Reaction On Lindsey Graham Death: ईरान में एक न्यूज एंकर अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम के निधन के बाद बड़ी खुशी से उनकी मौत की खबर पढ़ते हुए नजर आ रहा था. यह वीडियो दोनों देशों के बीच पुरानी और गहरी दुश्मनी को दर्शाता है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 12, 2026, 08:16 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:16 PM IST
अमेरिकी सांसद लिंडसे की मौत पर ईरान में जश्न! TV चैनलों पर एंकर बोला- ये अच्छी खबर है, दो बार पढ़ूंगा

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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