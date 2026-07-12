/अमेरिकी सांसद लिंडसे की मौत पर ईरान में जश्न! TV चैनलों पर एंकर बोला- ये अच्छी खबर है, दो बार पढ़ूंगा

ईरानी एंकर का ऑन एयर इस तरह खुलकर खुशी जाहिर करना तेहरान के कट्टरपंथी राजनीतिक खेमे की उस पुरानी और गहरी दुश्मनी को दिखाता है, जो इस रिपब्लिकन सीनेटर के प्रति रही है. लिंडसे ग्राहम ने दशकों तक ईरान को टारगेट करने वाली आक्रामक मिलिट्री स्ट्रैटजी और प्रतिबंधों के ढांचे को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी. इसके अलावा ग्राहम इजरायल के भी मुखर समर्थकों में से एक रहे हैं. वह इजरायल का खुलकर बचाव करते थे और बार-बार ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते थे.