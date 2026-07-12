/अमेरिकी सांसद लिंडसे की मौत पर ईरान में जश्न! TV चैनलों पर एंकर बोला- ये अच्छी खबर है, दो बार पढ़ूंगा

World News : अमेरिकी सीनेटर और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लिंडसे ग्राहम का निधन हो गया है. वह लंबे समय तक साउथ कैरोलिना से रिपब्लिकन पार्टी के सांसद रहे. उनकी मौत को लेकर ईरान में खुशी मनाई जा रही है. इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक एंकर मुस्कुराते हुए लिंडसे ग्राहम के निधन की खबर पढ़ने लगा.
ईरान के सरकारी टेलीविजन पर एक हैरान करने वाला पल तब देखने को मिला जब एक लाइव एंकर ने अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम की अचानक मौत की खबर देते हुए मुस्कुराना शुरू कर दिया. एंकर ने कहा कि यह खबर इतनी अच्छी थी कि वह इस हिस्से को दोबारा पढ़ना चाहता है.
ईरानी एंकर का ऑन एयर इस तरह खुलकर खुशी जाहिर करना तेहरान के कट्टरपंथी राजनीतिक खेमे की उस पुरानी और गहरी दुश्मनी को दिखाता है, जो इस रिपब्लिकन सीनेटर के प्रति रही है. लिंडसे ग्राहम ने दशकों तक ईरान को टारगेट करने वाली आक्रामक मिलिट्री स्ट्रैटजी और प्रतिबंधों के ढांचे को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी. इसके अलावा ग्राहम इजरायल के भी मुखर समर्थकों में से एक रहे हैं. वह इजरायल का खुलकर बचाव करते थे और बार-बार ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते थे.
बता दें कि 71 साल के सीनेटर लिंडसे ग्राहम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते थे. वह शनिवार 11 जुलाई 2026 की शाम अचानक बीमार हो गए थे, जिसके बाद उनका निधन हो गया. उनके ऑफिस ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सीनेटर लिंडसे ग्राहम का शनिवार शाम अचानक बीमारी के चलते निधन हो गया.
Iranian State TV anchor on the death of Lindsey Graham...
"This news is so good that I want to read it twice" pic.twitter.com/ACrntyDBoj
— Bruce Snyder (@realBruceSnyder) July 12, 2026
लिंडसे की मौत ऐसे समय पर हुई है, जब वह इंटरनेशनल डिप्लोमैसी में अहम भूमिका निभा रहे थे. निधन से पहले वह यूक्रेन में राजधानी कीव की यात्रा पर थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की. इस बैठक में दोनों के बीच यूक्रेन की एयर डिफेंस की आवश्यकताओं और रूस के खिलाफ प्रतिबंधों पर चर्चा की गई.
लिंडसे ग्राहम साल 2003 से US सीनेट में साउथ कैरोलिना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे. उन्हें नेशनल सिक्योरिटी, ज्यूडीशियल मामलों और फॉरेन पॉलिसी के मामलों में रिपब्लिकन पार्टी के सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में गिना जाता था. साल 1995 में उन्होंने पहली बार कांग्रेस में जगह बनाई थी. लिंडसे ग्राहम का जन्म साल 1955 में साउथ कैरोलिना के सेंट्रल शहर में हुआ था. उन्होंने अमेरिकी एयरफोर्स और बाद में एयर फोर्स रिजर्व में भी सेवा दी थी.