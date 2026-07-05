/खामेनेई के जनाजे से पहले ईरान में खौफनाक तैयारी! न गिरा बम, न मिसाइल; फिर भी तेहरान में क्यों खोदी जा रही 3000 कब्रें?

Ayatollah Ali Khamenei Funeral: अमेरिकी-इजरायली हवाई हमलों में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का हफ्ते भर चलने वाला अंतिम संस्कार कार्यक्रम शुरू हो चुका है. लेकिन इस बीच, ईरान की राजधानी तेहरान से एक बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है. एक मशहूर जर्मन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरानी अधिकारी तेहरान के सबसे बड़े कब्रिस्तान में हजारों नई कब्रें एडवांस में तैयार कर रहे हैं. बिना किसी युद्ध या हमले के, अचानक इतनी बड़ी तादाद में कब्रें खोदे जाने की खबर ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है.
दावा किया जा रहा है कि ईरानी सुरक्षा एजेंसियां और आपदा प्रबंधन विभाग एक बड़े हादसे की आशंका को लेकर डरा हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, 'ईरानी रेड क्रिसेंट' और 'नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट ऑर्गनाइजेशन' के एक बेहद गोपनीय पत्र से पता चला है कि अधिकारियों को इस हफ्ते भर चलने वाले जनाजे के जुलूस में 1500 से 3000 लोगों के मारे जाने की आशंका है. तेहरान नगर पालिका के एक कर्मचारी ने बताया कि कब्रें सचमुच खोदी जा रही हैं. हमें ऊपर से निर्देश मिले हैं कि भीषण गर्मी और बेकाबू भीड़ के चलते 3000 तक मौतें हो सकती हैं, इसलिए तैयारी पहले से मुकम्मल रहनी चाहिए.
ईरानी अधिकारियों का अनुमान है कि देश-विदेश से खामेनेई को आखिरी विदाई देने के लिए करीब 1.5 से 2 करोड़ लोग जुट सकते हैं. हालांकि, आलोचकों का मानना है कि सरकार अपनी ताकत दिखाने के लिए आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रही है. लेकिन खतरा वास्तविक है, क्योंकि इस वक्त ईरान में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है. इतनी भारी भीड़ में डिहाइड्रेशन और हीटस्ट्रोक का खतरा चरम पर है. हादसे से निपटने के लिए 'बेहिश्त-ए जहरा' कब्रिस्तान में कब्रों के साथ-साथ लापता लोगों और शवों की पहचान के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स भी तैनात कर दी गई है.
सरकार इस ऐतिहासिक जनाजे को संभालने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है. पूरे तेहरान शहर को एक छावनी और सराय में बदल दिया गया है. भीड़ को लाने-ले जाने के लिए 11000 विशेष बसें लगाई गई हैं. तेहरान की मेट्रो और बस सेवाएं 24 घंटे बिल्कुल मुफ्त कर दी गई हैं. बाहर से आने वाले लाखों लोगों के ठहरने के लिए स्कूलों, सरकारी हॉलों और मस्जिदों को रैनबसेरों (शेल्टर) में तब्दील कर दिया गया है, जहां विशाल सामुदायिक रसोइयां चौबीसों घंटे खाना तैयार कर रही हैं.
ईरान का ये डर बेबुनियाद नहीं है, क्योंकि वहां पहले भी बड़े नेताओं के अंतिम संस्कार में ऐतिहासिक त्रासदियां हो चुकी हैं. बता दें कि साल 2020 में जब ईरान के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद जनाजा निकाला गया, तो भारी भगदड़ में 56 लोगों की कुचलकर मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा घायल हुए थे. साल 1989 में ईरान के पहले सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खुमैनी के अंतिम संस्कार में भी बेकाबू भीड़ के कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी.
इस अंतिम संस्कार के बीच ईरान का राजनीतिक तापमान भी उबल रहा है. तेहरान की सड़कों पर उमड़ी भीड़ में शामिल कई कट्टरपंथी संगठन अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जंग के नारे लगा रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो में लोग खुलेआम हथियारों के साथ उग्र भाषण देते हुए ईरानी सरकार पर अमेरिका के खिलाफ तुरंत और बेहद सख्त सैन्य कदम उठाने का दबाव बना रहे हैं. फिलहाल, पूरा देश 9 जुलाई का इंतजार कर रहा है, जब खामेनेई के पार्थिव शरीर को पवित्र शहरों से होते हुए उनके होमटाउन मशहद में दफनाया जाएगा.