दुश्मन की मदद करने वालों के लिए नहीं बरती जाएगी नरमी...ईरान में बवाल के बीच कड़ी चेतावनी

Iran News: ईरान में इन दिनों हिंसा फैली हुई है, सड़कों पर लोग आगजनी कर रहे हैं. काफी संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी बीच ईरान के टॉप ज्यूडिशियल अथॉरिटी, गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई ने चेतावनी दी है कि इस्लामिक रिपब्लिक के दुश्मन की मदद करने के आरोप में किसी के लिए भी कोई नरमी नहीं बरती जाएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान में अफरा-तफरी और अशांति भड़काने की कोशिशों के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है.

ईरान की ज्यूडिशियरी के हेड एजेई के हवाले से सरकारी मीडिया ने कहा कि इजराइल और अमेरिकी प्रेसिडेंट के ऐलान के बाद दंगे और अशांति के लिए सड़कों पर उतरने वालों के पास कोई बहाना नहीं है. अब से, इस्लामिक रिपब्लिक और लोगों की शांति के खिलाफ़ दुश्मन की मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कोई नरमी नहीं बरती जाएगी.

यह चेतावनी अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के कुछ दिनों बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर तेहरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को हिंसक तरीके से मारता है तो वाशिंगटन दखल देगा.ट्रंप ने आगे कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स लॉक्ड एंड लोडेड और जाने के लिए तैयार है. इजराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी रविवार को प्रोटेस्ट करने वालों का सपोर्ट करते हुए कहा कि यह बहुत मुमकिन है कि ईरानी अपनी किस्मत अपने हाथों में ले रहे हैं.

ईरान इस समय तीन साल में अपने सबसे बड़े प्रोटेस्ट का सामना कर रहा है, यह अशांति पिछले महीने तेहरान के सदियों पुराने ग्रैंड बाजार में शुरू हुई, जहां दुकानदारों ने ईरान की रियाल करेंसी में भारी गिरावट का प्रोटेस्ट करने के लिए अपने बिजनेस बंद कर दिए थे, तब से, बिगड़ते इकॉनमिक हालात, वेस्टर्न बैन, अधिकारियों के कथित मिसमैनेजमेंट और पॉलिटिकल और सोशल आजादी पर पाबंदियों को लेकर लोगों के गुस्से की वजह से पूरे देश में प्रदर्शन फैल गए हैं. (IANS)