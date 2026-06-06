Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /ईरान में शुरू हुई मोजतबा की तलाश, जगह-जगह चस्पा हुए लापता वाले पोस्टर, कहां हैं सुप्रीम लीडर?

ईरान में शुरू हुई मोजतबा की तलाश, जगह-जगह चस्पा हुए लापता वाले पोस्टर, कहां हैं सुप्रीम लीडर?

Mojtaba Khamenei: ईरान के सर्वोच नेता मोजतबा खामेनेई कई महीने से कहीं नजर नहीं आए. अब ईरान के पश्चिम में करज में नागरिकों ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता, मोजतबा खामेनेई के लिए लापता व्यक्ति का नोटिस लगाया गया है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 06, 2026, 07:19 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:15 AM IST
ईरान में शुरू हुई मोजतबा की तलाश, जगह-जगह चस्पा हुए लापता वाले पोस्टर, कहां हैं सुप्रीम लीडर?

About the Author

Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
उत्तराखंड के मौसम में बड़ा बदलाव, देहरादून समेत इन जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट
uttarakhand weather update3 min ago
2
IND vs AFG5 min ago
3
Sunil Dutt6 min ago
4
Chief Justice of India13 min ago
5
Longwa Village14 min ago