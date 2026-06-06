/ईरान में शुरू हुई मोजतबा की तलाश, जगह-जगह चस्पा हुए लापता वाले पोस्टर, कहां हैं सुप्रीम लीडर?

जंग के शुरुआती दिनों से ही ये दावा किया जा रहा था कि अमेरिकी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई भी बुरी तरह से घायल हो गए हैं. उनका चेहरा काफी हद तक जल चुका है, उन्हें बोलने में भी तकलीफ हो रही है, इतना ही नहीं मोजतबा के सार्वजनिक रूप से न दिखने की वजह काला-जादू भी है. डर है कि उनकी नई तस्वीरों का इस्तेमाल इजरायल ‘जादू-टोने’ के लिए कर सकता है और उनके स्वास्थ्य और दिमाग पर भी हमला किया जा सकता है. ऐसे में वो एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता.