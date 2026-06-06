/ईरान में शुरू हुई मोजतबा की तलाश, जगह-जगह चस्पा हुए लापता वाले पोस्टर, कहां हैं सुप्रीम लीडर?

Iran Supreme Leader: ईरान और अमेरिका के बीच कई महीनों से तनाव चल रहा है. इस तनाव की वजह से दुनियाभर में हलचल है. सीजफायर से पहले जब दोनों देश आग के गोले बरसा रहे थे, तो उनमें ईरान के कई लीडर मारे गए थे. इस हमले के बाद से ही ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई कहीं नजर नहीं आए, अब ईरान के पश्चिम में करज में नागरिकों ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता, मोजतबा खामेनेई के लिए लापता व्यक्ति का नोटिस लगाया गया है.
अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद से मोजतबा खामेनेई कहीं दिखाई नहीं दिए, ईरानी सुप्रीम लीडर से संपर्क कर पाना आसान नहीं है, खामेनेई तक केवल कूरियर के नेटवर्क से ही पहुंचा जा रहा है. ईरानी अधिकारियों को अपने ही सरकारी सिस्टम के अंदर बातचीत करने में मुश्किल हो रही है.
ईरानी सरकार के सबसे ऊंचे लेवल के अधिकारियों को भी उनके ठिकाने के बारे में पता नहीं है और उनके पास उनसे सीधे संपर्क करने का कोई तरीका नहीं है. इसके बजाय, मैसेज कूरियर के एक नेटवर्क से भेजे जाते हैं.
जंग के शुरुआती दिनों से ही ये दावा किया जा रहा था कि अमेरिकी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई भी बुरी तरह से घायल हो गए हैं. उनका चेहरा काफी हद तक जल चुका है, उन्हें बोलने में भी तकलीफ हो रही है, इतना ही नहीं मोजतबा के सार्वजनिक रूप से न दिखने की वजह काला-जादू भी है. डर है कि उनकी नई तस्वीरों का इस्तेमाल इजरायल ‘जादू-टोने’ के लिए कर सकता है और उनके स्वास्थ्य और दिमाग पर भी हमला किया जा सकता है. ऐसे में वो एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता.