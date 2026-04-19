जिनपिंग को भी ईरान ने दिया धोखा! होर्मुज से लौटा चीन का जहाज, आखिर 'जिगरी' को IRGC ने क्यों दिया दगा?

Hormuz Strait and Iran: पश्चिम एशिया में एक बार फिर होर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव बढ़ रहा है. शुक्रवार (17 अप्रैल) को ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को खोलने का ऐलान किया था, लेकिन इसके अगले दिन ही ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया. तेहरान की ओर से कहा गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति के कारण वह फिर से होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रहा है. इस बीच खबर है कि ईरान ने एक चीनी शिप को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार करने से मना कर दिया है.

दरअसल, यह खबर ऐसे समय पर आई है, जब हाल में ईरान ने चीन को उन पांच देशों में रखा था, जिनके जहाज होर्मुज स्ट्रेट पर रोके नहीं जाएंगे. जानकारी के अनुसार, सन प्रॉफिट नामक मालवाहक जहाज को रोका गया, जिसके कारण इस मालवाहक जहाज अपना रास्ता बदलन पड़ा और वापस लौटना पड़ा.

ईरान ने चीनी जहाज को जाने से रोका

रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान ने एक चीनी जहाज को अपने क्षेत्र गुजरने की अनुमति नहीं दी. इस जहाज का नाम सन प्रॉफ़िट' (SUN PROFIT) है, जो मालवाहक शिप है. इस मालवाहक जहाज का स्वामित्व और चालक दल चीनी नागरिकों के हाथों में था. आम तौर पर माना जाता है कि ईरान चीनी जहाजों को बिना शर्त के मंजूरी ईरान से मिल जाती है, लेकिन इस घटना ने सभी को हैरान करके रख दिया है.

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Iran didn’t grant passage to a Chinese vessel. The bulk carrier SUN PROFIT, owned and crewed by Chinese nationals, was forced to abruptly change course and turn back. Contrary to popular belief, #Iran doesn’t give blanket approval to Chinese ships.#Hormuz #Trump pic.twitter.com/ZVuGM1MSOG — Consulate General of the I.R. Iran in Mumbai (@IRANinMumbai) April 19, 2026

इन देशों के जहाजों को मिली है अनुमति

फरवरी महीने के आखिरी दिन से ही ईरान होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर के रखा है. ईरान का दावा था कि वह केवल चीन, पाकिस्तान, भारत समेत पांच देशों के जहाजों को आने जाने की अनुमति दे रखी थी. हालांकि, इससे पहले शनिवार को खबर आई कि ईरान ने भारत के दो मालवाहक जहाजों पर गोलीबारी की. इसके बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया और दिल्ली में ईरान के राजदूत को तलब किया. इसके बाद अब ईरान ने चीनी जहाज को भी रोका है, जिसको वापस जाना पड़ा है.

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होर्मुज को खोलने का ईरान ने किया था ऐलान

गौरतलब है इजरायल और लेबनान में सीजफार के फैसले के बाद ईरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट खोलने का ऐलान किया गया था. हालांकि, बाद में ईरान की ओर से कहा गया कि होर्मुज स्ट्रेट अब फिर से अपनी पुरानी स्थिति में लौट आया है. इसका मतलब है कि होर्मुज को फिर से बंद किया जा चुका है. होर्मुज स्ट्रेट अब पूरी तरीके से IRGC के हवाले है.

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