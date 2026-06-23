Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /न्यूक्लियर इंस्पेक्शन की इजाजत देगा ईरान? तनाव के बीच जेडी वेंस का दावा, हाथ नहीं मिलाने पर बोले- मुझे किसी ने नहीं किया नजरअंदाज

न्यूक्लियर इंस्पेक्शन की इजाजत देगा ईरान? तनाव के बीच जेडी वेंस का दावा, हाथ नहीं मिलाने पर बोले- मुझे किसी ने नहीं किया नजरअंदाज

जेडी वेंस ने दावा किया कि ईरान परमाणु निरीक्षकों को वापसी की अनुमति दे सकता है। हाथ न मिलाने के विवाद पर भी उन्होंने सफाई दी. वहीं, हाथ न मिलाने के विवाद पर उन्होंने कहा कि उन्हें किसी ने नजरअंदाज नहीं किया.

Written ByRavindra Singh
Published: Jun 23, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:58 AM IST
न्यूक्लियर इंस्पेक्शन की इजाजत देगा ईरान? तनाव के बीच जेडी वेंस का दावा, हाथ नहीं मिलाने पर बोले- मुझे किसी ने नहीं किया नजरअंदाज
Image Credit: ANI

About the Author

Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
री-इवैल्यूएशन के बाद क्या होगा अगला कदम? CBSE ने जारी किए नए नियम, छात्रों को मिला
CBSE Re-Evaluation Rules10 min ago
2
iran16 min ago
3
paragliding pilot26 min ago
4
EL Nino Impact33 min ago
5
Navpancham Rajyog 202637 min ago