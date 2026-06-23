अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने की दिशा में स्विट्जरलैंड में हुई वार्ता को दोनों पक्षों ने सकारात्मक बताया है. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सोमवार को कहा कि बातचीत के पहले दिन की बैठक काफी अच्छी रही और इससे किसी संभावित अंतिम समझौते के लिए मजबूत आधार तैयार हुआ है. हालांकि, ईरान ने यह स्पष्ट किया है कि परमाणु कार्यक्रम से जुड़े विस्तृत मुद्दों पर अभी औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है. ऐसे में दोनों देशों के बीच बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता के बावजूद कई अहम सवाल अभी भी बाकी हैं.
अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में चल रही बातचीत के दौरान सामने आए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाओं को जन्म दिया. वीडियो में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बिना मुलाकात किए आगे बढ़ते दिखाई दिए, जिसके बाद कुछ लोगों ने इसे कूटनीतिक नाराजगी या जानबूझकर किया गया अपमान बताया. हालांकि जेडी वेंस ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है.पत्रकारों ने जब जेडी वेंस से पूछा कि क्या उन्हें लगा कि ईरानी विदेश मंत्री ने उन्हें नजरअंदाज किया. इस पर उन्होंने साफ कहा,'नहीं.'
स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक रिसॉर्ट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि वार्ता के पहले चरण ने आगे के समझौते की दिशा में सकारात्मक माहौल बनाया है. वेंस के अनुसार, अंतिम समझौता अभी तैयार नहीं हुआ है, लेकिन दोनों देशों ने उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया है. उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया अमेरिकी हितों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाई जा रही है.अमेरिका ने सोमवार को ईरान के तेल क्षेत्र पर लगे कुछ प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से निलंबित करने की पुष्टि की. इस फैसले के तहत ईरान को 21 अगस्त तक कच्चे तेल के उत्पादन, बिक्री और परिवहन में सीमित राहत मिलेगी.
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने अमेरिकी दावों को लेकर अधिक सावधानी बरतने की बात कही. उन्होंने कहा कि परमाणु मुद्दे पर केवल संक्षिप्त चर्चा हुई है और अब तक किसी तकनीकी या विस्तृत बातचीत की शुरुआत नहीं हुई है. बघाई के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच अभी शुरुआती स्तर पर विचार-विमर्श चल रहा है और आगे की वार्ताओं में कई मुद्दों पर स्पष्टता आनी बाकी है. मध्यस्थों के अनुसार, दोनों देशों के वार्ताकारों ने अगले 60 दिनों के भीतर संभावित अंतिम समझौते की दिशा में एक रोडमैप तैयार करने पर सहमति जताई है. स्विट्जरलैंड में तकनीकी स्तर की बैठकों का दौर पूरे सप्ताह जारी रह सकता है.
स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में आयोजित वार्ता स्थल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. वीडियो में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख असीम मुनीर और गृह मंत्री मोहसिन नकवी से संक्षिप्त बातचीत करते दिखाई देते हैं. वेंस ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो तस्वीर पेश की जा रही है, वह वास्तविक घटनाक्रम को पूरी तरह नहीं दर्शाती. उनके मुताबिक वार्ता के दौरान दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी रही और इसे किसी कूटनीतिक अपमान के रूप में देखना सही नहीं होगा.
अमेरिका लौटने से पहले एयर फोर्स टू में सवार होने से पहले वेंस ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने ईरानी अधिकारियों के साथ काफी समय बिताया है. उन्होंने कहा, 'कई बार ईरानी वार्ताकारों को समझना बेहद कठिन होता है.' हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर वार्ता टूटने की जो अटकलें लगाई जा रही थीं, वे सही नहीं थीं. उनके मुताबिक वीडियो सामने आने के बाद भी दोनों पक्षों के बीच कई घंटों तक चर्चा जारी रही.
ईरान के सरकारी मीडिया संस्थानों ने इस संक्षिप्त वॉकआउट के पीछे दो कारण बताए. रिपोर्टों के अनुसार, ईरान अमेरिकी अधिकारियों के साथ प्रस्तावित संयुक्त फोटो सत्र को लेकर असहज था और उसे अमेरिकी पक्ष का एक मीडिया कार्यक्रम मान रहा था. इसके अलावा, वार्ता के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान को लेकर की गई सख्त टिप्पणी भी ईरानी पक्ष की नाराजगी का कारण बनी.
वार्ता के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट करते हुए लेबनान में हिज्बुल्लाह की गतिविधियों को लेकर ईरान को चेतावनी दी.
ट्रंप ने कहा कि ईरान को अपने समर्थित समूहों की गतिविधियां रोकनी चाहिए. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका कड़ा रुख अपना सकता है.
ईरानी मीडिया के अनुसार, तेहरान ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के समक्ष अपनी आपत्तियां औपचारिक रूप से दर्ज कराईं, जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल कुछ समय के लिए बैठक से बाहर चला गया.