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Hindi Newsदुनियाजिसका डर था वो हो गया, इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर कर दिया भयानक हमला

जिसका डर था वो हो गया, इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर कर दिया भयानक हमला

Iran Nuclear Power Plant Attacked: ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ है. यह हमला इजरायल की ओर से ईरान को दी गई चेतावनी के बाद हुआ है, हालांकि इस हमले के बाद रेडिएशन लीक होने का कोई खतरा सामने नहीं आया है.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 27, 2026, 11:20 PM IST
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जिसका डर था वो हो गया, इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर कर दिया भयानक हमला

Iran-Israel War: पश्चिम एशिया में पिछले 28 दिनों से लगातार जंग जारी है. ईरान-इजरायल लगातार एक-दूसरे पर हमला कर रहे हैं. वहीं अब ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि उसके परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ है, जिसमें अराक का हेवी‑वॉटर प्लांट और यज्द प्रांत का येलोकेक (यूरेनियम पाउडर) बनाने वाला प्लांट शामिल है. ईरान का कहना है कि इन हमलों में कोई हताहत नहीं हुआ और न ही रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन का खतरा है.  

ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला 

तेहरान पर यह हमला तब हुआ जब इजरायल ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई को तेज करने की चेतावनी दी थी. इजरायली सेना के मुताबिक उसने तेहरान और पश्चिमी ईरान में मिसाइल-हथियार बनाने वाले ठिकानों को टारगेट किया. इसके साथ ही तेल अवीव में हवाई हमले के सायरन भी बजते रहे. इजरायल का कहना है कि उसने ईरान से दागी गई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है. इस जंग में इजरायल ने लेबनान में भी हमले किए, जिसमें बेरूत में 2 लोगों की मौत हुई.  

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सऊदी अरब पर भी हमला 

जंग के बीच सऊदी अरब ने कहा कि उसने रियाद पर आने वाले ड्रोन-मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है. इसके साथ ही कुवैत के 2 बंदरगाहों को भी बड़ा नुकसान हुआ है, जिनमें से एक पोर्ट चीन की 'बेल्ट एंड रोड' प्रोजेक्ट से जुड़ा है. इस जंग में होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर भी तनाव अधिक बढ़ गया है. दुनिया के तेल का सबसे बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है, जिससे तेल की कीमतों में उछाल आया है और शेयर मार्केट में गिरावट आई है. इससे ग्लोबल इकोनॉमी पर भी दबाव पड़ा है. अमेरिका ने इस जंग को रोकने के लिए ईरान को प्रस्ताव दिया है, लेकिन तेहरान ने इसे रिजेक्ट कर दिया है.  

ये भी पढ़ें- मिडिल ईस्ट में जंग में कितने लोगों की गई जान, सामने आया डेटा; ईरान में सबसे अधिक मौतें    

जंग में प्रभावित हुए आम नागरिक 

संयुक्त राष्ट्र (UN) और राहत संगठनों ने पश्चिम एशिया में जंग को लेकर चेतावनी दी है कि इसमें आम नागरिक सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं. इस संघर्ष के चलते ईरान में हजारों घर, स्कूल और अस्पताल डैमेज हुए हैं. वहीं लाखों लोगों के विस्थापन का भी खतरा बना हुआ है. इसके अलावा जंग से ईरान और लेबनान में अब तक हजारों मौतें भी हो चुकी हैं. इजरायल में भी की लोग घायल हुए हैं. अंतरराष्ट्रीय समुदाय जल्द से जल्द इस जंग को रोकने की अपील कर रहा है. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

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