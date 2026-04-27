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Hindi Newsदुनियाबस एक बात मान लीजिए, होर्मुज तुरंत खोल देंगे... ईरान ने अमेरिका के सामने रख दी सबसे छोटी शर्त

बस एक बात मान लीजिए, होर्मुज तुरंत खोल देंगे... ईरान ने अमेरिका के सामने रख दी सबसे 'छोटी शर्त'

पूरी दुनिया उस समय का इंतजार कर रही है, जब होर्मुज वाला शिपिंग रूट फिर से खुल जाए. इसके चलते ऊर्जा संकट बना हुआ है. अब ईरान ने अमेरिका को एक छोटी शर्त के साथ ऑफर दे दिया है. ट्रंप इस पर फैसला लेने वाले हैं. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 27, 2026, 10:28 AM IST
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बस एक बात मान लीजिए, होर्मुज तुरंत खोल देंगे... ईरान ने अमेरिका के सामने रख दी सबसे 'छोटी शर्त'

10 या 15 शर्तें रखने वाला ईरान अब इस तनावपूर्ण माहौल से बाहर निकलना चाहता है. होर्मुज रूट खोलने के बदले ईरान ने अमेरिका के सामने अब तक की सबसे छोटी शर्त रख दी है. हां, केवल एक बात अमेरिका यानी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मान लें तो, ईरान युद्ध समाप्त हो जाएगा. इस बीच, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची दो बार पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं, ओमान के बाद अब वह इस्लामाबाद के रास्ते मॉस्को पहुंचे हुए हैं. उधर, ट्रंप ने कह रखा है कि वह ईरान को काउंटर-ऑफर के लिए 3 से 5 दिन का समय दे रहे हैं. इसी डेडलाइन में ईरान ने एक सूत्री पेशकश कर दी है. 

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से खोलने के बदले ईरान ने अमेरिका के सामने नई डील का प्रस्ताव रखा है. कहा है कि इससे शत्रुता खत्म हो जाएगी. ईरान का कहना है कि अमेरिका फिलहाल के लिए परमाणु वार्ता स्थगित कर दे, उसे आगे देखा जाएगा. माना जा रहा है कि ईरान एक 'चरणबद्ध दृष्टिकोण' अपनाने की कोशिश कर रहा है. इसके जरिए वह तत्काल तनाव कम करके शिपिंग रूट खोलने को तैयार हो गया है.  

गेंद अब ट्रंप के पाले में

हालांकि, परमाणु मुद्दा ही दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी अड़चन है. ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि वह ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे. खबर है कि अराघची के दो बार पाकिस्तान की वजह भी यही थी कि ईरान ने 'दोस्त' से मशविरा कर पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को संदेश भिजवा दिया है. 

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अमेरिका अभी इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है. उसने इसे स्वीकार नहीं किया है. अभी की स्थिति यह है कि होर्मुज में टेंशन बना हुआ है और अमेरिकी नेवी नाकेबंदी करके बैठी है. ट्रंप वॉशिंगटन में टॉप अधिकारियों के साथ ईरान के प्रस्ताव पर बैठक करने वाले हैं. अब ट्रंप को ही तय करना है कि क्या वह ईरान के स्टेप-बाय-स्टेप आगे बढ़ने पर सहमत होंगे? 

अभी टेंशन छोड़िए, न्यूक्लियर टॉक बाद में

ईरान बातचीत में रुकावट खत्म करने के लिए पहले तनाव कम करने को प्राथमिकता दे रहा है, बाद में न्यूक्लियर मुद्दों पर बात करना चाहता है. अभी की स्थिति से उसे भी काफी नुकसान हो चुका है और हो रहा है. अगर इस एक सूत्री प्रस्ताव पर बात बनती है, तो पूरी दुनिया के लिए राहत भरी खबर होगी. एटमी पावर का मुद्दा आगे की बैठकों के लिए टल जाएगा. खुद अपने देश में घिरे ट्रंप ईरान की बात मान भी सकते हैं.  

पढ़ें: मैं रेपिस्ट नहीं हूं, तुम्हें ये नहीं पढ़ना चाहिए था... LIVE इंटरव्यू में एंकर पर क्यों गुस्साए डोनाल्ड ट्रंप?

 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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