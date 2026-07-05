लू से झुलसते यूरोप को ईरान का ऑफर, 'हम से बैन हटाओ, गर्मी से बचा लेंगे तुम्हारी जान'; दिया खास चीज देने का प्रपोजल

Iran Offer Regarding Europe Heatwave: भारत के लोगों के लिए हर साल मई-जून में भीषण गर्मी सहन करना सामान्य बात है. लोगों को पता होता है कि इन दो महीनों में तेज गर्मी सहन करनी ही पड़ेगी, इसलिए वे पहले से ही मानसिक रूप से तैयार रहते हैं. लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है. ठंडी जलवायु वाले यूरोप के देशों में पहली बार तापमान 44 डिग्री तक पहुंच रहा है, जिससे वहां के लोगों की हालत खराब हो गई है. अब ईरान ने उन्हें गर्मी से राहत दिलाने के लिए एक गजब का ऑफर दिया है, जिसकी सब ओर चर्चा हो रही है.
यह मजेदार ऑफर तुर्की में ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. एक्स पर पोस्ट लिखकर ईरानी दूतावास ने सुझाव दिया कि अगर यूरोप अपने लोगों को भीषण गर्मी से बचाना चाहता है तो उसके पास बढ़िया मौका है. उसे ईरान पर लगे प्रतिबंध तुरंत हटा लेने चाहिए. इसके बदले में ईरान, यूरोप को एसी और दूसरे कूलिंग उपकरण सप्लाई करने को तैयार होगा.
दूतावास ने दावा किया कि ईरान वर्षों से वैश्विक प्रतिबंध झेल रहा है. इसके बावजूद उसने अपनी तकनीक से खुद के एयर कंडीशनर तैयार किए हैं. एंबेसी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि ईरान के पास अब बड़ी तादाद में ऐसे एसी बनाने और उन्हें दूसरे देशों में भेजने की भी क्षमता है.
ईरानी दूतावास ने ऑफर दिया कि अगर यूरोप उस पर से बैन हटा लेता है तो वह उसे गर्मी से राहत दिलाने में मदद कर सकता है. जियो-पॉलिटिकल एक्सपर्टों के मुताबिक, ईरानी दूतावास ने यह पोस्ट करके तेज गर्मी से निपटने में यूरोपीय देशों की अक्षमता पर तंज कसा है. यूरोपीय देश दुनिया में विकसित मुल्क कहे जाते हैं लेकिन झुलसाने वाली गर्मी से निपटने में वे खुद को असहाय पा रहे हैं.
Given the unprecedented heatwave across Europe and the tragic loss of innocent lives reportedly linked to the lack of adequate cooling systems, we have a friendly suggestion:
For the sake of protecting your own people, lift the sanctions on Iran. We are ready to export a wide… pic.twitter.com/A2M9i77czC
— Iran Embassy in Türkiye (@Iran_in_Turkiye) July 3, 2026
रिपोर्ट के मुताबिक, जून में पड़ी तेज गर्मी की वजह से स्पेन और फ्रांस में करीब 2 हजार से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं. अब जुलाई में वहां पर फिर से लू चलने की चेतावनी जारी की गई है. माना जा ररहा है कि अगले कुछ दिनों में वहां पर 44 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच सकता है.
स्पेन की मौसम एजेंसी एमेट ने इस बारे में अलर्ट जारी किया है. एजेंसी का कहना है कि यह बढ़ती गर्मी न केवल लोगों के पसीने छुड़ाएगी बल्कि इससे सूखे जंगलों में आग लगने का खतरा भी बढ़ सकता है. लू चलने की वजह से बुजुर्गों और बच्चे गंभीर रूप से बीमार भी हो सकते हैं.