लू से झुलसते यूरोप को ईरान का ऑफर, 'हम से बैन हटाओ, गर्मी से बचा लेंगे तुम्हारी जान'; दिया खास चीज देने का प्रपोजल

Iran Offer Regarding Europe Heatwave: भारत के लोगों के लिए हर साल मई-जून में भीषण गर्मी सहन करना सामान्य बात है. लोगों को पता होता है कि इन दो महीनों में तेज गर्मी सहन करनी ही पड़ेगी, इसलिए वे पहले से ही मानसिक रूप से तैयार रहते हैं. लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है. ठंडी जलवायु वाले यूरोप के देशों में पहली बार तापमान 44 डिग्री तक पहुंच रहा है, जिससे वहां के लोगों की हालत खराब हो गई है. अब ईरान ने उन्हें गर्मी से राहत दिलाने के लिए एक गजब का ऑफर दिया है, जिसकी सब ओर चर्चा हो रही है.