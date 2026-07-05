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लू से झुलसते यूरोप को ईरान का ऑफर, 'हम से बैन हटाओ, गर्मी से बचा लेंगे तुम्हारी जान'; दिया खास चीज देने का प्रपोजल

Iran Offer Regarding Europe Heat: लू से झुलसते यूरोप को ईरान ने एक गजब का ऑफर दिया है. ईरान ने कहा है कि अगर यूरोप उसके ऊपर से बैन लटा लेता है तो वह तेज गर्मी से उसकी जान बचा लेगा. उसने इससे निपटने के लिए खास चीज देने का ऑफर दिया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 05, 2026, 04:15 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 04:17 AM IST
लू से झुलसते यूरोप को ईरान का ऑफर, 'हम से बैन हटाओ, गर्मी से बचा लेंगे तुम्हारी जान'; दिया खास चीज देने का प्रपोजल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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