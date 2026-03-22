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ईरान ने उड़ाया ट्रंप का मजाक! बोला- ग्रीनलैंड नहीं संभल रहा तो हमें बुला लीजिए; छिड़ी जुबानी जंग

Iran Protect Greenland: ईरान ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड की रक्षा करने की पेशकश कर चौंकाया है. तेहरान ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह हस्तक्षेप कर सकता है. यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका-ईरान तनाव, होर्मुज स्ट्रेट और क्षेत्रीय संघर्ष को लेकर हालात पहले से ही बेहद संवेदनशील बने हुए हैं.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 22, 2026, 02:19 PM IST
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ईरान ने उड़ाया ट्रंप का मजाक! बोला- ग्रीनलैंड नहीं संभल रहा तो हमें बुला लीजिए; छिड़ी जुबानी जंग

Iran-US War: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक हैरान करने वाला बयान दिया है. ईरानी प्रवक्ता ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो तेहरान ग्रीनलैंड की रक्षा करने के लिए तैयार है. प्रवक्ता ने तंज भरे लहजे में कहा कि अगर आप अपना ग्रीनलैंड नहीं बचा सकते, तो बस हमसे कहिए… हम आ जाएंगे.

यूरोप पर भी साधा निशाना

ईरान का यह बयान केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने यूरोपीय संघ पर भी निशाना साधा. प्रवक्ता ने कहा कि पहले ट्रंप ने यूरोप को धमकाया और अब उनसे सहयोग की अपील कर रहे हैं. ईरान ने यह भी संकेत दिया कि पश्चिमी देशों के बीच ग्रीनलैंड को लेकर मतभेद उभर रहे हैं. यह बयान ऐसे समय में आया है जब 28 फरवरी से ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है. दोनों पक्षों के बीच हमले और जवाबी कार्रवाई जारी हैं. ईरान ने जवाब में रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का कदम उठाया, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ा है.

ट्रंप का ग्रीनलैंड एजेंडा फिर चर्चा में

इस विवाद के बीच ट्रंप का ग्रीनलैंड को लेकर पुराना प्रस्ताव फिर सुर्खियों में है. उन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए ग्रीनलैंड पर तत्काल बातचीत की मांग की थी. हालांकि, डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने इस प्रस्ताव को सख्ती से खारिज कर दिया है. ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि यदि ग्रीनलैंड को लेकर समझौता नहीं हुआ, तो वह यूरोपीय देशों-डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन पर 10 से 25 प्रतिशत तक टैरिफ लगा सकते हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर ग्रीनलैंड को अमेरिकी नियंत्रण में दिखाने वाले नक्शे और AI-जनरेटेड तस्वीरें भी साझा कीं, जिससे विवाद और गहरा गया.

ये भी पढ़ें: तेहरान का डिमोना स्ट्राइक: कैसे एक हमले से परमाणु संकट में घिर गया पूरा मिडिल ईस्ट?

ग्रीनलैंड के नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा. वहां के प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और उसकी स्थिति पर कोई बातचीत नहीं होगी. विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान का यह बयान एक तरह का कूटनीतिक व्यंग्य है, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों पर दबाव बनाने की कोशिश भी हो सकता है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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