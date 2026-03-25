'आपके वादों का समय खत्म हुआ...,' इजरायल का साथ देकर बुरी तरह फंसा अमेरिका? ईरान ने ली ट्रंप की चुटकी

Middle East War: पश्चिम एशिया में लगातार जंग जारी है. ईरान और इजरायल एक-दूसरे पर मिसाइलों से हमले कर रहे हैं. उधर ट्रंप कभी जंग का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी ईरान को धमकी देते नजर आ रहे हैं. अब ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने वॉशिंगटन की हालिया राजनयिक पहलों को दिखावा बताकर उन्हें खारिज कर दिया है. तेहरान ने कहा कि अमेरिका के वैश्विक प्रभाव का एक समय पर दबदबा था, जो अब खत्म हो चुका है.

'अपनी हार को समझौता मत कहिए...'

ईरान के सरकारी मीडिया 'प्रेस टीवी' की एक रिपोर्ट के मुताबिक खातम अल-अनबिया सेंट्ल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जोल्फकारी ने बुधवार ( 25 मार्च 2026) को कहा कि अमेरिका की रणनीतिक शक्ति अब रणनीतिक हार में बदल गई है. सैन्य अधिकारी की यह टिप्पणी ट्रंप की ओर से हाल ही में ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले शुरू करने के 48 घंटे के अल्टीमेटम से पीछे हटने के बाद आई है. इसको लेकर जोल्फकारी ने कहा,' अगर दुनिया की स्वघोषित महाशक्ति इस संकट से बच सकती, तो अब तक बच चुकी होती. अपनी हार को समझौता मत कहिए.'

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'आपके वादों का दौर खत्म हो चुका है...'

ट्रंप ने कहा था कि दोनों देशों ( ईरान-अमेरिका) ने पिछले 2 दिनों में पश्चिम एशिया में समाधान के संबंध में बहुत अच्छी और रचनात्मक बातचीत की है. हालांकि, 'प्रेस टीवी' ने बताया किया कि दोनों के बीच कोई आधिकारिक बातचीत नहीं हुई है. जोल्फकारी ने इसको लेकर अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा,' आपके वादों का दौर खत्म हो चुका है. आज दुनिया में केवल 2 मोर्चे हैं सच और झूठ. सत्य की खोज करने वाला हर स्वतंत्रता-प्रेमी आपके मीडिया प्रचार से गुमराह नहीं होगा.' उन्होंने अमेरिकी प्रशासन के अंदर

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'क्षेत्रीय सुरक्षा अब तेहरान की सैन्य क्षमताओं द्वारा निर्धारित होती है...'

प्रवक्ता ने अमेरिकी प्रशासन के भीतर फैली अशांति का मजाक उड़ाते हुए पूछा,' क्या आपके आपसी झगड़े इस हद तक पहुंच गए हैं कि आप आपस में ही बातचीत कर रहे हैं?' उन्होंने कहा कि न तो अमेरिकी निवेश का पूर्व स्तर और न ही ऊर्जा और तेल की पुरानी कीमतें कभी वापस आएंगी. उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा अब तेहरान की सैन्य क्षमताओं द्वारा निर्धारित होती है और क्षेत्र में स्थिरता हमारी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति से सुनिश्चित होती है.

'आप जैसे लोगों के साथ समझौता नहीं करेंगे...'

प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि पहले जैसी स्थिति में कोई वापसी नहीं होगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी संभावना तब तक संभव नहीं है जब तक ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार पूरी तरह से दिमाग से मिटा नहीं दिया जाता. 'प्रेस टीवी' के मुताबिक जोल्फकारी ने ईरान के अटल रुख को दोहराते हुए कहा,' पहले दिन से ही हमारा पहला और आखिरी शब्द यही रहा है और यही रहेगा. हम जैसे लोग आप जैसे लोगों के साथ समझौता नहीं करेंगे न अभी और न कभी.'