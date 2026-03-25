Advertisement
trendingNow13153636
Hindi Newsदुनियाआपके वादों का समय खत्म हुआ..., इजरायल का साथ देकर बुरी तरह फंसा अमेरिका? ईरान ने ली ट्रंप की चुटकी

'आपके वादों का समय खत्म हुआ...,' इजरायल का साथ देकर बुरी तरह फंसा अमेरिका? ईरान ने ली ट्रंप की चुटकी

 पश्चिम एशिया में लगातार जंग जारी है. ईरान और इजरायल एक-दूसरे पर मिसाइलों से हमले कर रहे हैं. उधर ट्रंप कभी जंग का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी ईरान को धमकी देते नजर आ रहे हैं.

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 25, 2026, 05:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'आपके वादों का समय खत्म हुआ...,' इजरायल का साथ देकर बुरी तरह फंसा अमेरिका? ईरान ने ली ट्रंप की चुटकी

Middle East War: पश्चिम एशिया में लगातार जंग जारी है. ईरान और इजरायल एक-दूसरे पर मिसाइलों से हमले कर रहे हैं. उधर ट्रंप कभी जंग का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी ईरान को धमकी देते नजर आ रहे हैं. अब ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने वॉशिंगटन की हालिया राजनयिक पहलों को दिखावा बताकर उन्हें खारिज कर दिया है. तेहरान ने कहा कि अमेरिका के वैश्विक प्रभाव का एक समय पर दबदबा था, जो अब खत्म हो चुका है. 

'अपनी हार को समझौता मत कहिए...' 

ईरान के सरकारी मीडिया 'प्रेस टीवी' की एक रिपोर्ट के मुताबिक खातम अल-अनबिया सेंट्ल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जोल्फकारी ने बुधवार ( 25 मार्च 2026) को कहा कि अमेरिका की रणनीतिक शक्ति अब रणनीतिक हार में बदल गई है. सैन्य अधिकारी की यह टिप्पणी ट्रंप की ओर से हाल ही में ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले शुरू करने के 48 घंटे के अल्टीमेटम से पीछे हटने के बाद आई है. इसको लेकर जोल्फकारी ने कहा,' अगर दुनिया की स्वघोषित महाशक्ति इस संकट से बच सकती, तो अब तक बच चुकी होती. अपनी हार को समझौता मत कहिए.'  

ये भी पढ़ें- DNA: अमेरिका ने जंग में उतारे ये घातक सिपाही, कभी जर्मनी की नाक में किया था दम; अब ईरान का कर पाएंगे सफाया?     

Add Zee News as a Preferred Source

'आपके वादों का दौर खत्म हो चुका है...' 

ट्रंप ने कहा था कि दोनों देशों ( ईरान-अमेरिका) ने पिछले 2 दिनों में पश्चिम एशिया में समाधान के संबंध में बहुत अच्छी और रचनात्मक बातचीत की है. हालांकि, 'प्रेस टीवी' ने बताया किया कि दोनों के बीच कोई आधिकारिक बातचीत नहीं हुई है. जोल्फकारी ने इसको लेकर अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा,' आपके वादों का दौर खत्म हो चुका है. आज दुनिया में केवल 2 मोर्चे हैं सच और झूठ. सत्य की खोज करने वाला हर स्वतंत्रता-प्रेमी आपके मीडिया प्रचार से गुमराह नहीं होगा.' उन्होंने अमेरिकी प्रशासन के अंदर 

ये भी पढ़ें- लारीजानी की मौत के बाद किसे मिली सिक्योरिटी चीफ की गद्दी? इस कमांडर के कंधों पर आई ईरान की जिम्मेदारी  

'क्षेत्रीय सुरक्षा अब तेहरान की सैन्य क्षमताओं द्वारा निर्धारित होती है...' 

प्रवक्ता ने अमेरिकी प्रशासन के भीतर फैली अशांति का मजाक उड़ाते हुए पूछा,' क्या आपके आपसी झगड़े इस हद तक पहुंच गए हैं कि आप आपस में ही बातचीत कर रहे हैं?' उन्होंने कहा कि न तो अमेरिकी निवेश का पूर्व स्तर और न ही ऊर्जा और तेल की पुरानी कीमतें कभी वापस आएंगी. उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा अब तेहरान की सैन्य क्षमताओं द्वारा निर्धारित होती है और क्षेत्र में स्थिरता हमारी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति से सुनिश्चित होती है. 

'आप जैसे लोगों के साथ समझौता नहीं करेंगे...'

प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि पहले जैसी स्थिति में कोई वापसी नहीं होगी.  उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी संभावना तब तक संभव नहीं है जब तक ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार पूरी तरह से दिमाग से मिटा नहीं दिया जाता. 'प्रेस टीवी' के मुताबिक जोल्फकारी ने ईरान के अटल रुख को दोहराते हुए कहा,' पहले दिन से ही हमारा पहला और आखिरी शब्द यही रहा है और यही रहेगा. हम जैसे लोग आप जैसे लोगों के साथ समझौता नहीं करेंगे न अभी और न कभी.' 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

सुप्रीम कोर्ट से NHAI को झटका; जमीन अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़ी याचिका खारिज
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट से NHAI को झटका; जमीन अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़ी याचिका खारिज
LIVE: मिडिल ईस्ट में पनपे हालात पर संसद में सर्वदलीय बैठक शुरू, TMC ने किया इनकार
israel iran war
LIVE: मिडिल ईस्ट में पनपे हालात पर संसद में सर्वदलीय बैठक शुरू, TMC ने किया इनकार
केरलम में केवल 10% महिला प्रत्याशी, क्यों आधी आबादी पर पार्टियां नहीं जता रहीं भरोसा
Kerala Assembly Elections 2026
केरलम में केवल 10% महिला प्रत्याशी, क्यों आधी आबादी पर पार्टियां नहीं जता रहीं भरोसा
पहले ममता के चहते ऑफिसर्स हटाए, अब 7 अधिकारियों पर गिरी गाज; बंगाल में EC का खेला
West bengal elections
पहले ममता के चहते ऑफिसर्स हटाए, अब 7 अधिकारियों पर गिरी गाज; बंगाल में EC का खेला
नशे की लत से रोजगार तक: ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान से बदलती जिंदगियां
Punjab CM
नशे की लत से रोजगार तक: ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान से बदलती जिंदगियां
वंदेमातरम को लेकर सरकारी सर्कुलर के खिलाफ याचिका, SC ने किया सुनवाई से इनकार
Supreme Court
वंदेमातरम को लेकर सरकारी सर्कुलर के खिलाफ याचिका, SC ने किया सुनवाई से इनकार
ढाई लाख नए PNG कनेक्शन, जमाखोरों पर प्रहार; पिछले 25 दिनों में क्या-क्या हुआ?
Petrol Diesel Stock
ढाई लाख नए PNG कनेक्शन, जमाखोरों पर प्रहार; पिछले 25 दिनों में क्या-क्या हुआ?
अंद्राबी की सजा की हो समीक्षा...आसिया की उम्रकैद के बाद महबूबा मुफ्ती की मांग
jammu kashmir news
अंद्राबी की सजा की हो समीक्षा...आसिया की उम्रकैद के बाद महबूबा मुफ्ती की मांग
पेट्रोल पंप पर 'स्टॉक खत्म' के बोर्ड टंगे, मारपीट होने लगी, सिलेंडर की किल्लत क्यों?
LPG Supply in India
पेट्रोल पंप पर 'स्टॉक खत्म' के बोर्ड टंगे, मारपीट होने लगी, सिलेंडर की किल्लत क्यों?
24 Akbar Road खाली करने का नोटिस क्यों जारी हुई, कैसे बचेगा 48 साल पुराना दफ्तर?
congress
24 Akbar Road खाली करने का नोटिस क्यों जारी हुई, कैसे बचेगा 48 साल पुराना दफ्तर?