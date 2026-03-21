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Hindi Newsदुनियाईरानी तेल पर अमेरिका की ढील, तेहरान बोला- ‘न कच्चा तेल उपलब्ध है, न ही अतिरिक्त भंडार...’ ग्लोबल मार्केट में बढ़ी हलचल

ईरानी तेल पर अमेरिका की ढील, तेहरान बोला- ‘न कच्चा तेल उपलब्ध है, न ही अतिरिक्त भंडार...’ ग्लोबल मार्केट में बढ़ी हलचल

Crude oil market: अमेरिका ने फंसे ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में अस्थायी ढील दी है, लेकिन ईरान ने दावा किया कि उसके पास निर्यात के लिए न कच्चा तेल है और न अतिरिक्त भंडार. इस विरोधाभास से वैश्विक तेल बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है. होर्मुज संकट के बीच पूरी दुनिया में कीमतों में उछाल और आपूर्ति पर दबाव बना हुआ है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 21, 2026, 12:17 PM IST
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Iran Oil Sanctions: मध्य-पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरानी तेल को लेकर अमेरिका और ईरान के दावों में बड़ा विवाद सामने आया है. जहां एक तरफ अमेरिकी प्रशासन ने समुद्र में फंसे ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों में अस्थायी ढील देने की घोषणा की है, वहीं दूसरी ओर ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि उसके पास अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए न तो कच्चा तेल उपलब्ध है और न ही कोई अतिरिक्त भंडार. इस विरोधाभास ने पहले से अस्थिर वैश्विक ऊर्जा बाजार में नई अनिश्चितता पैदा कर दी है.

ईरान ने किया इनकार

मुंबई स्थित ईरान के दूतावास द्वारा जारी बयान में कहा गया कि फिलहाल ईरान के पास अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए कच्चा तेल उपलब्ध नहीं है और न ही कोई अतिरिक्त भंडार है. ईरानी तेल मंत्रालय ने अमेरिकी दावे को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिकी वित्त मंत्री के बयान का मकसद बाजार को शांत करना और खरीदारों को आश्वस्त करना है. विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान का यह रुख संकेत देता है कि या तो उसकी आपूर्ति बाधित है या वह रणनीतिक कारणों से अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करना चाहता.

अमेरिका की अस्थायी राहत नीति

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने हाल ही में घोषणा की कि ईरानी मूल के कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर लगे कुछ प्रतिबंधों में अस्थायी ढील दी जाएगी. यह छूट 19 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगी. इस फैसले के तहत उन जहाजों पर लदे ईरानी तेल की बिक्री, डिलीवरी और अनलोडिंग की अनुमति दी गई है, जो 20 मार्च 2026 तक समुद्र में फंसे हुए थे. इसमें कुछ मामलों में अमेरिका में आयात की अनुमति भी शामिल है. अमेरिका का कहना है कि यह कदम केवल सीमित दायरे में और अल्पकालिक है, जिसका उद्देश्य बाजार में तत्काल आपूर्ति दबाव को कम करना है.

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‘140 मिलियन बैरल’ बाजार में लाने की योजना

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इस फैसले से करीब 140 मिलियन बैरल ईरानी तेल को वैश्विक बाजार में लाया जा सकता है. उन्होंने इसे सीमित और अस्थायी प्राधिकरण बताया, जिसका मकसद ऊर्जा कीमतों को नियंत्रित करना और सप्लाई चेन पर दबाव कम करना है. बेसेंट के मुताबिक, वर्तमान में प्रतिबंधित ईरानी तेल का बड़ा हिस्सा चीन द्वारा सस्ते दामों पर जमा किया जा रहा है. ऐसे में इस तेल को बाजार में लाने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में संतुलन आएगा.

ईरान को आय मिलने पर सवाल

हालांकि, इस नीति को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तेल की बिक्री से होने वाली आय सीधे ईरान तक पहुंचेगी या नहीं. अमेरिकी प्रशासन ने संकेत दिया है कि यह व्यवस्था इस तरह बनाई गई है कि ईरान को वित्तीय लाभ सीमित मिले. इसके साथ ही, अमेरिका ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह ईरान पर अधिकतम दबाव की नीति जारी रखेगा और उसकी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली तक पहुंच को नियंत्रित करेगा.

होर्मुज स्ट्रेट पर पड़ेगा असर

इस पूरी घटना का होर्मुज स्ट्रेट पर भी पड़ेगा, जो दुनिया के सबसे अहम तेल आपूर्ति मार्गों में से एक है. मौजूदा संघर्ष के चलते यह मार्ग लगभग बंद हो गया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर भारी दबाव पड़ा है. तेल टैंकरों की आवाजाही प्रभावित होने से कीमतों में तेज उछाल देखा गया है और कई देशों में ऊर्जा संकट की आशंका बढ़ गई है.

बाजार में बढ़ी घबराहट

ईरान के इनकार और अमेरिका के दावे के बीच बाजार में अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है. ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए यह समझना मुश्किल हो रहा है कि वास्तविक आपूर्ति कितनी उपलब्ध है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता और बढ़ सकती है, जिससे महंगाई और आर्थिक दबाव बढ़ने की आशंका है.

स्कॉट बेसेंट ने यह भी कहा कि ट्रंप प्रशासन वैश्विक बाजार में कुल मिलाकर 440 मिलियन अतिरिक्त बैरल तेल लाने की दिशा में काम कर रहा है. इसका उद्देश्य होर्मुज में किसी भी बाधा के असर को कम करना है. उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका में तेल और गैस उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और ईंधन की कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिली है. हालांकि अस्थायी राहत के बावजूद अमेरिका ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसकी ईरान के खिलाफ अधिकतम दबाव की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है. यह छूट केवल पहले से फंसे तेल तक सीमित है और इससे नए उत्पादन या नई बिक्री को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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