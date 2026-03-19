'केवल लाभार्थी मस्जिद जाते हैं, 30 पर्सेंट में ताले', ईरान की नाइटलाइफ का पूरा सच जान लीजिए

ईरान की बात होती है तो पश्चिमी मीडिया से प्रेरित खबरों में बताया जाता है कि वहां सभी महिलाओं को हिजाब पहनना अनिवार्य है. बिना हिजाब कोई महिला नहीं दिखेगी. वहां मजबूरन सबको मस्जिद जाना पड़ता है. धार्मिक होना अनिवार्य है. नाइटलाइफ खत्म हो चुकी है यानी पार्टी वगैरह आप नहीं कर सकते. इजरायल और अमेरिका को खुलेआम दुश्मन माना जाता है. हालांकि तेहरान में ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर लौटे एक वरिष्ठ पत्रकार ने जो बताया, वो चौंकाता है. ईरान - अमेरिका में छिड़ी लड़ाई के बीच उन्होंने नवंबर की यात्रा पर एक लंबा लेख लिखा है.

एस. जॉन ने लिखा है कि पश्चिमी नैरेटिव से इतर ईरान की रोजमर्रा की जिंदगी काफी अलग है. दशकों से प्रतिबंध के चलते कारें काफी पुरानी दिखाई देती हैं. नए घर कम बने हैं. ऊंची इमारतें भी काफी कम हैं. यूरोप की कारों की रिवर्स इंजीनियरिंग कमाल की देखने को मिलती है. पार्ट्स इधर-उधर से लाकर फिट किए गए हैं. कुछ इंपोर्टेड कारें जरूर चलती हैं लेकिन प्रतिबंध के चलते ये काफी महंगी पड़ जाती हैं.

'ईरान उतना धार्मिक नहीं... मस्जिदें बंद हो रही हैं'

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हां, वह लिखते हैं कि सामाजिक रूप से हम जितना सोचते हैं, ईरान उससे कहीं आगे है. उनके शब्दों में भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि ईरान आज के समय में उतना धार्मिक नहीं रहा. इससे ज्यादा धार्मिक भारत है. एक अधिकारी ने बताया कि तेहरान में एक तिहाई मस्जिदों में ताला लग चुका है क्योंकि वहां कोई नहीं जाता है. यह बात पूरे ईरान के लिए लागू होती है. मस्जिदों में जाने वाले ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं, जिन्हें सरकार से वित्तीय मदद मिल रही होती है. धार्मिक संस्थाएं इसी शर्त पर मदद करती हैं.

प्राइवेट पार्टी, डेटिंग और म्यूजिक

उन्होंने लिखा है कि वह जिससे भी मिले, उसने प्राइवेट पार्टी, डेटिंग, म्यूजिक और बैठकी पर बातें कीं. एक शाम वह ओपन एयर फूड-कोर्ट में भी गए. वहां नौजवान भरे पड़े थे. कई कपल दिखे. लड़के और लड़कियां भी.

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ईरान की एक यूनिवर्सिटी की डेटा साइंटिस्ट नारजेस मोतागी बाद में भारतीय पत्रकार के साथ ही बेंगलुरु आ रही थीं. उन्होंने बताया कि वह नासा साइंटिस्ट बनना चाहती थीं लेकिन प्रतिबंध आड़े आ गए. वह हिजाब पहनती हैं और कारण बताती हैं कि इसकी वजह से पुरुष उन्हें इंसान समझते हैं ना कि महिला, ना खूबसूरत चेहरे वाली.

पढ़ाई में महिलाएं आगे, पुरुष बिजनेस में

उन्होंने बताया कि ईरान की साइंस - टेक यूनिवर्सिटीज में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं. पुरुष ज्यादातर बिजनेस करते हैं. वे उच्च शिक्षा में नहीं जाते. वीकेंड में महिलाएं अकेले एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाती हैं. रास्ते में कहीं भी अकेले हाईवे पर ही सो जाती हैं. उन्होंने कहा कि ईरान महिलाओं के लिए सेफ है. (फोटो पिछले साल तेहरान के पास एक शहर की है)

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