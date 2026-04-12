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ईरान ने टूटी-फूटी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी क्यों सजाई? देखकर रो रही हैं महिलाएं, आप भी हो जाएंगे भावुक

Iran News: ईरान ने एक बार फिर भावुक कर देने वाला वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक प्रदर्शनी लगी है, जिसमें बच्चों के जरिए बनी पेंटिंग्स लटकी हुई हैं. कुछ लोग वहां भावुक होकर उन्हें देख रहे हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Apr 12, 2026, 12:23 PM IST
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ईरान ने टूटी-फूटी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी क्यों सजाई? देखकर रो रही हैं महिलाएं, आप भी हो जाएंगे भावुक

Emotional Video of Iran: ईरान और अमेरिका के बीच शनिवार को इस्लामाबाद में लगभग 21 घंटों तक चली वार्ता पूरी तरह विफल रही. बातचीत में हिस्सा लेने इस्लामाबाद पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रेस कांफ्रेंस को शांति वार्ता के बारे में जानकारी दी. वेंस ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत रविवार सुबह बिना किसी शांति समझौते के खत्म हो गई, जेडी वेंस ने कहा कि ईरानियों ने अमेरिका की इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया कि वे परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे. वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी कहा कि उस पर दबाव बनाया जा रहा था. इसी जिद्दोजहद के बीच अब ईरान ने एक ऐसा भावुक वीडियो जारी किया है, जो लोगों दिलों में अपनी जगह बना रहा है.

ईरान ने एक तरफ अमेरिका-इजरायल के खिलाफ जंग तो लड़ी ही है लेकिन वो अपनी चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को तक पहुंचाने में भी बहुत हद तक कामयाब रहा. हाल ही में ईरान ने मिनाब हमले में मारी गई बच्चियों के जरिए बनाई गईं कुछ आखिरी पेंटिंग्स, या फिर उन किताबों को संजोया है, जिनका संबंध मारी गई बच्चियों से था. ईरान ने पेंटिंग्स की एक प्रदर्शनी बनाई है. इन पेंटिंग्स या फिर पन्नों को मलबे से निकाला गया है.

स्कूल मलबे से निकाली गईं, बच्चियों के जरिए बनीं पेंटेिंग्स

भारत में मौजूद ईरानी दूतावास के X हेंडल से यह वीडियो शेयर किया है. वीडियो शेयर करते हुए लिखा,'मीनाब के फरिश्तों की पेंटिंग प्रदर्शनी. ये वे चित्र हैं जो मीनाब के एक स्कूल के मलबे के नीचे से मिले हैं. यह स्कूल अमेरिका और इज़राइल के सैन्य हमले में तबाह हो गया था. इन पन्नों को रेड क्रिसेंट की राहत टीमों ने बड़ी मेहनत से बाहर निकाला. उन्हें जितना संभव हो सका, उतना ठीक किया गया ताकि ये देखे जा सकें. इन चित्रों में बच्चों की दुनिया अब भी सरल, रंगीन और भरोसे से भरी दिखती है, लेकिन बाहर की दुनिया ऐसी नहीं रही. किसी भी युद्ध में बच्चों को शिकार नहीं बनना चाहिए, फिर भी हर युद्ध में उनके साथ कई सपने और पूरी दुनिया खत्म हो जाती है.'

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देखिए वीडियो

पाकिस्तान जाने वाले जहाज में भी रखी थीं बच्चियों की तस्वीरें

यह पहली बार नहीं है जब ईरान की तरफ से इस तरह के भावुक वीडियो शेयर किए गए हों. इससे पहले शनिवर को पाकिस्तान में होने वाली शांति वार्ता के लिए आने वाला ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने भी इन बच्चियों के स्कूल बैग, खून से सने हुए जूते वगैरह उस विमान में अपने साथ लेकर आया था. साथ में कई बच्चियों की तस्वीरें भी शामिल थीं. ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं. पूरी खबर यहां पढ़ें

जंग की आंच में बच्चों की जिंदगियां

जंग में कौन गलत है और कौन सही ये अलग बहस है, लेकिन जिस लड़ाई में मासूम बच्चियों को जिंदगी खोनी पड़ रही हो, उसकी निंदा जरूरी है. यही कारण है कि हम यह दावा कर रहे हैं कि वीडियो देखकर आपक भावुक हो जाएंगे. क्योंकि जब कोई भी बच्चा टूटी-फूटी पेंटिंग बनाता है, तो पेरेंट्स बहुत तारीफ करते हैं, आज वो बच्चियां तो नहीं हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स और बच्चियों के जरिए बनाई गई पेंटिंग्स हैं.

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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