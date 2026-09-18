मिडिल ईस्ट की जंग: 'आइए, बात रखिए, लेकिन...', अमेरिका जा रहे ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान के डेलीगेशन को ट्रंप ने क्यों दिखाई हरी झंडी?

UNGA Week 2026: अमेरिका और ईरान के बीच सात महीनों से जारीं सैन्य संघर्ष के बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ अमेरिका जा रहे हैं. व्हाइट हाउस प्रशासन ने भी अपने कथित दुश्मन नंबर एक देश ईरान के नेताओं के अमेरिका दौरे को हरी झंड़ी दिखा दी है. ये खबर लोगों को इसलिए हैरान कर रही है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर किसका कंट्रोल और होर्मुज से कौन वसूलेगा टोल? जैसे तमाम ज्वलंत और अनसुलझे मुद्दों के बीच वो ईरान जो अब तक ये कह रहा था कि झुकेगा नहीं, जी हां जिस ईरान से बात करने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और उनके दूत विटकॉफ 16 घंटे लंबी फ्लाइट पकड़कर पाकिस्तान पहुंचे थे, उसी ईरान की लीडरशिप ट्रंप की घुड़कियों को नजरअंदाज करके अगले हफ्ते अमेरिका जा रही है.
द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री अराघची, यूएन के मंच से अपनी बात दुनिया के सामने रखेंगे, वहीं इस आयोजन से इतर दोनों प्रेसिडेंट ट्रंप से भी मुलाकात कर सकते हैं. न्यूयॉर्क में अगले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) की हाई-लेवल बैठक होनी है. ट्रंप प्रशासन ने ईरानी नेताओं को संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठकों में शामिल होने की इजाजत देने पर सहमति जताई है.
अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि मेजबान देश के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों के मुताबिक अमेरिका का ट्रंप प्रशासन, ईरानी डेलिगेशन को यूएनजीए के हाई-लेवल वीक में शामिल होने की मंजूरी मिल चुकी है. वहीं न्यूज़ एजेंसी 'यूएनबी' के मुताबिक ईरानी राष्ट्रपति और प्रतिनिधिमंडल की इस न्यूयॉर्क यात्रा के दौरान उन पर यात्रा संबंधी अन्य पाबंदियां लागू रहेंगी. अमेरिकी विदेश विभाग की नीतियों के मुताबिक डेलगेशन में आया कोई भी शख्स अमेरिका से एक सुई तक खरीदकर अपने साथ नहीं ले जा सकेगा.
द वाशिंगटन पोस्ट ने बताया कि आगामी मंगलवार से शुरू हो रहे यूएनजीए के उच्च-स्तरीय सप्ताह के 81वें सत्र को ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान बुधवार को संबोधित करेंगे. इससे पहले की अमेरिकी सरकारें आम तौर पर दुनिया के नेताओं को इन उच्च स्तरीय बैठकों में शामिल होने के लिए वीजा देती रही हैं. हालांकि, ट्रंप प्रशासन ने पिछले साल ऐलान किया था कि वो फिलिस्तीनी प्राधिकरण और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के सदस्यों के वीजा या तो रद्द कर रहा है या उन्हें वीजा देने से इनकार कर रहा है.
इसी साल 28 फरवरी को अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर जंग की शुरुआत की थी. ईरान ने बड़ी बहादुरी से जवाब दिया. उसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान ने उन खाड़ी देशों को भी निशाना बनाया जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं. इसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया, जो कि तेल-गैस के कारोबार से जुड़ा अहम समुद्री मार्ग है. इस युद्ध के शुरू होने के बाद से अब तक खाड़ी में बना तनाव खत्म नहीं हुआ है.
ईरान के प्रॉक्सी हूती ने इस बीच मौके का फायदा उठाकर सऊदी अरब को एक महीने से परेशान कर रखा है. हूती ने मोखा पोर्ट से सऊदी की फौज को हटाकर वहां मौजूद सैन्य बेसों पर हमला किया है.
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से दुनिया के कई देशों की गैस और तेल की सप्लाई बाधित हुई है. पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े हैं. वहीं बाब अल-मंदेब में हूतियों ने बढ़त बनाकर एनर्जी संकट को और गहरा दिया है.