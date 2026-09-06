/इजरायल पर अब तक के सबसे बड़े हमले की तैयारी! हिजबुल्लाह, हमास और हूतियों के साथ मिलकर अटैक करने जा रहा ईरान?

मिडिल ईस्ट में एक बार फिर बड़े युद्ध की आशंका गहरा गई है. 'द यरूशलम पोस्ट' ने इजरायली खुफिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि ईरान 7 अक्टूबर 2023 जैसे हमले को कहीं बड़े और भयानक पैमाने पर दोहराने की तैयारी में है. इस बार तेहरान अकेले नहीं, बल्कि लेबनान के हिजबुल्लाह, गाजा के हमास, यमन के हूती और इराक के हथियारबंद गुटों को एक ही कमान के तहत लाकर इजरायल पर चौतरफा वार करने की फिराक में है.
इजरायली रक्षा बलों (IDF) के मुताबिक, हाल के हफ्तों में ईरान की मदद से हमास और हिजबुल्लाह के बीच आपसी तालमेल तेजी से बढ़ा है. तेहरान का मकसद इजरायल को उत्तर में लेबनान और दक्षिण में गाजा से एक साथ घेरकर उसके डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह उलझाना है.
ईरानी सेना (IRGC) से जुड़े सूत्रों के अनुसार, इस नए प्लान को जमीन पर उतारने के लिए तेजी से काम चल रहा है.
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने हमला किया था, तब बाकी मोर्चे इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे. गाजा से मिले गोपनीय दस्तावेजों से साफ हुआ था कि याह्या सिनवार लेबनान और सीरिया को भी जंग में खींचना चाहता था, लेकिन हमले की तारीख और सटीक प्लान की खबर ईरान और हिजबुल्लाह को पहले से नहीं थी. इसी वजह से हिजबुल्लाह ने अगले दिन केवल सीमित गोलाबारी की, कोई बड़ा हमला नहीं बोला. अब खुफिया रिपोर्टों का कहना है कि ईरान अपनी उसी रणनीतिक कमी को दूर कर रहा है. नई योजना यह है कि जंग शुरू होते ही पहले ही मिनट से इजरायल पर सभी दिशाओं से जमीन और आसमान से एक साथ भीषण प्रहार किया जाए.
सीरिया में असद सरकार के पतन और लेबनान में हिजबुल्लाह को पहुंचे नुकसान के बाद ईरान के इस पूरे नेटवर्क में बड़ा बदलाव आया है. अब इस चक्रव्यूह में इराक के शिया मिलिशिया और यमन के हूती विद्रोहियों का रोल कहीं ज्यादा अहम हो गया है.
दूसरी तरफ, हमास की कमान अब खलील अल-हय्या के हाथों में है. वह मारे गए याह्या सिनवार के बेहद करीबी रहे हैं. खलील के आने के बाद हमास और ईरान के रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा पक्के हो चुके हैं. वह लंबे समय से ईरान और हमास के बीच की अहम कड़ी रहे हैं. यही वजह है कि इजरायल पर चौतरफा हमले की योजना पर काम तेजी से बढ़ रहा है. इस खतरे को भांपते हुए इजरायली सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं.