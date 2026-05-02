सीजफायर की आड़ में ईरान का बड़ा 'खेल', निकाल रहा मलबे में दबी मिसाइलें-ड्रोन; क्या फिर जंग की कर रहा तैयारी?

Report on Iran Weapons in Underground City: यूएस के साथ मौजूदा युद्धविराम का फायदा उठाकर ईरान अपने जमीन में छिपे हुए उन हथियारों को निकाल रहा है, जो यूएस-इजरायल के हमलों की वजह से मलबे के नीचे दब गए थे. एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट में यह सनसनीखेज जानकारी दी गई है. इससे युद्धविराम के औचित्य पर सवालिया निशान लग गए हैं.

मलबे में दबे हथियार ढूंढकर निकाल रहा ईरान

रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान को आशंका है कि अपनी शर्तें पूरी न होने पर यूएस और इजरायल मिलकर दोनों फिर से उस पर धावा बोल सकते हैं. इसलिए वह मलबे में दब चुके अपने ड्रोन और मिसाइलों को ढूंढकर निकालने में लगा है. जिससे हमला होने पर वह पलटवार कर सके.

यूएस आर्मी के हवाले से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि शांति वार्ता ठप पड़ने और फिर से संघर्ष शुरू होने की आशंका देख ईरान तेजी के साथ जमीन के अंदर दबे अपने हथियार ढूंढकर निकाल रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

अंडरग्राउंड सिटीज में रखे हुए थे वेपन

अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्टों का कहना है कि यूएस-इजरायल के साथ युद्ध शुरू होने से पहले ही ईरान एक खास रणनीति पर काम कर रखा था. उसने अपने सारे हथियार एक ही जगह पर स्टॉक करने के बजाय देश के अलग-अलग हिस्सों में अंडरग्राउंड सिटीज बनाकर वहां पर सेफ रखे हुए थे. उसकी यह रणनीति काम कर गई और काफी सारे हथियार नष्ट होने से बच गए.

अमेरिकी रक्षा सचिव पेट हेगसेथ का कहना है कि ईरान की इन हरकतों पर यूएस की नजर बनी हुई है. ईरान बमबारी से तबाह हुई अपनी भूमिगत सुविधाओं से हथियार निकाल रहा है. अमेरिका जानता है कि वह अपने कौन से सैन्य संसाधन कहां ले जा रहा है.

दोबारा हथियार बनाने की क्षमता नहीं- हेगसेथ

ईरान को चेतावनी देते हुए हेगसेथ ने कहा, 'आप भले ही अपने बचे हुए लॉन्चर और मिसाइलें निकाल रहे हों, लेकिन सच बात ये है कि आपके पास उन्हें दोबारा बनाने की आपकी क्षमता नहीं है.'

रिपोर्ट के मुताबिक, यूएस-इजरायल के साथ 40 दिनों तक चली जंग के बावजूद ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें, एयर फोर्स और नेवी का आधा बेड़ा अभी सही-सलामत बचा हुआ है. जिसे वह जंग का दूसरा दौर शुरू होने पर इस्तेमाल कर सकता है.

मैं ईरान के प्रपोजल से संतुष्ट नहीं- ट्रंप

फिलहाल दोनों पक्षों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है और आगे क्या होगा, यह किसी को पता नहीं है. दोनों पक्ष अपनी-अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की ओर से भेजे गए प्रस्ताव वे संतुष्ट नहीं है. उन्हें और बेहतर प्रस्ताव देना होगा वरना अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी जारी रहेगी.