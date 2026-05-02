Advertisement
trendingNow13200912
Hindi Newsदुनियासीजफायर की आड़ में ईरान का बड़ा खेल, निकाल रहा मलबे में दबी मिसाइलें-ड्रोन; क्या फिर जंग की कर रहा तैयारी?

सीजफायर की आड़ में ईरान का बड़ा 'खेल', निकाल रहा मलबे में दबी मिसाइलें-ड्रोन; क्या फिर जंग की कर रहा तैयारी?

Latest Report on Iran Weapons: सीजफायर की आड़ में ईरान बड़ा 'खेल' करने में जुटा है. वह यूएस-इजरायल के हमलों के बाद मलबे में दबे मिसाइल-ड्रोन निकालने में जुटा है. इसे उसकी अगली जंग की तैयारी माना जा रही है. इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद यूएस की चिंता बढ़ गई है. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 02, 2026, 04:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सीजफायर की आड़ में ईरान का बड़ा 'खेल', निकाल रहा मलबे में दबी मिसाइलें-ड्रोन; क्या फिर जंग की कर रहा तैयारी?

Report on Iran Weapons in Underground City: यूएस के साथ मौजूदा युद्धविराम का फायदा उठाकर ईरान अपने जमीन में छिपे हुए उन हथियारों को निकाल रहा है, जो यूएस-इजरायल के हमलों की वजह से मलबे के नीचे दब गए थे. एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट में यह सनसनीखेज जानकारी दी गई है. इससे युद्धविराम के औचित्य पर सवालिया निशान लग गए हैं. 

मलबे में दबे हथियार ढूंढकर निकाल रहा ईरान

रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान को आशंका है कि अपनी शर्तें पूरी न होने पर यूएस और इजरायल मिलकर दोनों फिर से उस पर धावा बोल सकते हैं. इसलिए वह मलबे में दब चुके अपने ड्रोन और मिसाइलों को ढूंढकर निकालने में लगा है. जिससे हमला होने पर वह पलटवार कर सके. 

यूएस आर्मी के हवाले से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि शांति वार्ता ठप पड़ने और फिर से संघर्ष शुरू होने की आशंका देख ईरान तेजी के साथ जमीन के अंदर दबे अपने हथियार ढूंढकर निकाल रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

अंडरग्राउंड सिटीज में रखे हुए थे वेपन

अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्टों का कहना है कि यूएस-इजरायल के साथ युद्ध शुरू होने से पहले ही ईरान एक खास रणनीति पर काम कर रखा था. उसने अपने सारे हथियार एक ही जगह पर स्टॉक करने के बजाय देश के अलग-अलग हिस्सों में अंडरग्राउंड सिटीज बनाकर वहां पर सेफ रखे हुए थे. उसकी यह रणनीति काम कर गई और काफी सारे हथियार नष्ट होने से बच गए. 

अमेरिकी रक्षा सचिव पेट हेगसेथ का कहना है कि ईरान की इन हरकतों पर यूएस की नजर बनी हुई है. ईरान बमबारी से तबाह हुई अपनी भूमिगत सुविधाओं से हथियार निकाल रहा है. अमेरिका जानता है कि वह अपने कौन से सैन्य संसाधन कहां ले जा रहा है. 

दोबारा हथियार बनाने की क्षमता नहीं- हेगसेथ

ईरान को चेतावनी देते हुए हेगसेथ ने कहा, 'आप भले ही अपने बचे हुए लॉन्चर और मिसाइलें निकाल रहे हों, लेकिन सच बात ये है कि आपके पास उन्हें दोबारा बनाने की आपकी क्षमता नहीं है.'

रिपोर्ट के मुताबिक, यूएस-इजरायल के साथ 40 दिनों तक चली जंग के बावजूद ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें, एयर फोर्स और नेवी का आधा बेड़ा अभी सही-सलामत बचा हुआ है. जिसे वह जंग का दूसरा दौर शुरू होने पर इस्तेमाल कर सकता है. 

मैं ईरान के प्रपोजल से संतुष्ट नहीं- ट्रंप

फिलहाल दोनों पक्षों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है और आगे क्या होगा, यह किसी को पता नहीं है. दोनों पक्ष अपनी-अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की ओर से भेजे गए प्रस्ताव वे संतुष्ट नहीं है. उन्हें और बेहतर प्रस्ताव देना होगा वरना अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी जारी रहेगी. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Israel Iran tension

Trending news

गर्मी के बीच बारिश और तेज हवाओं का 'ट्विस्ट', वीकेंड पर कैसा रहने वाला है मौसम?
weather update
गर्मी के बीच बारिश और तेज हवाओं का 'ट्विस्ट', वीकेंड पर कैसा रहने वाला है मौसम?
कैसे कबाड़ से सीधा दुनियाभर में धूम मचा रही ब्रह्मोस मिसाइल? जानें पूरी कहानी
DNA
कैसे कबाड़ से सीधा दुनियाभर में धूम मचा रही ब्रह्मोस मिसाइल? जानें पूरी कहानी
बंगाल में स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर धरने का क्या मतलब? प्रोटेस्ट में छिपी कोई स्क्रिप्ट!
DNA
बंगाल में स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर धरने का क्या मतलब? प्रोटेस्ट में छिपी कोई स्क्रिप्ट!
अब टोल पर नहीं लगेगा ब्रेक! कैमरा देखेगा गाड़ी, खुद काट लेगा फास्टैग से पैसा
DNA
अब टोल पर नहीं लगेगा ब्रेक! कैमरा देखेगा गाड़ी, खुद काट लेगा फास्टैग से पैसा
क्या अमेरिका तक पहुंच सकती है भारत की अग्नि 6? दुनिया के कितने देश आते हैं जद में
Agni-6 Missile
क्या अमेरिका तक पहुंच सकती है भारत की अग्नि 6? दुनिया के कितने देश आते हैं जद में
बेहतर भविष्य के लिए नहीं भटकेंगे छात्र, इन ग्राम पंचायतों में तैनात होंगे करियर कोच
Education news
बेहतर भविष्य के लिए नहीं भटकेंगे छात्र, इन ग्राम पंचायतों में तैनात होंगे करियर कोच
हाईवे पर वे कौन-से 5 काम हैं, जो आप चाहकर भी नहीं कर सकते? भुगतनी पड़ जाएगी जेल
Traffic rules in hindi
हाईवे पर वे कौन-से 5 काम हैं, जो आप चाहकर भी नहीं कर सकते? भुगतनी पड़ जाएगी जेल
'एग्जिट पोल गलत साबित होंगे', फारूक अब्दुल्ला ने बंगाल के चुनाव पर कर दिया बड़ा दावा
Jammu and Kashmir
'एग्जिट पोल गलत साबित होंगे', फारूक अब्दुल्ला ने बंगाल के चुनाव पर कर दिया बड़ा दावा
मजदूर दिवस पर श्रमिकों को तोहफा, CM मान ने किया न्यूनतम मजदूरी 15% बढ़ाने का एलान
Punjab
मजदूर दिवस पर श्रमिकों को तोहफा, CM मान ने किया न्यूनतम मजदूरी 15% बढ़ाने का एलान
मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की ड्यूटी का विरोध, TMC की याचिका पर होगी सुनवाई
TMC
मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की ड्यूटी का विरोध, TMC की याचिका पर होगी सुनवाई