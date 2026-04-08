होर्मुज पर 'राज' चलाने की तैयारी में ईरान, लेकिन खाड़ी देशों ने बना लिया बाईपास वाला प्लान; ट्रंप के पलटने पर भी टेंशन नहीं!

पश्चिम एशिया में पिछले 40 दिन से जारी महासंग्राम पर कुछ दिनों का ब्रेक लग गया है. ईरान और अमेरिका के बीच दो हफ्ते के सीजफायर पर बात बनी है. हालांकि, दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान ने अपना दबदबा बनाया हुआ है. माना जा रहा है कि होर्मुज स्ट्रेट ब सिर्फ तेल का रास्ता नहीं, बल्कि ईरान के लिए कमाई का नया जरिया बनने जा रहा है.

भले ही ईरान ने सीजफायर के बाद के बाद अगले दो सप्ताह के लिए होर्मुज खोलने की इजाजत दे दी हो, लेकिन एक बड़ी शर्त भी लगा दी है. फानेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान ने शर्त ये रखी है कि यहां से गुजरने वाले हर जहाज से टोल वसूला जाएगा. अगर वास्तव में ईरान ऐसा करने की प्लानिंग कर रहा है, तो उसके लिए यह एक नया आय का जरिया बनेने वाला है. ईरान की शर्त से साफ है कि जंग में हुए नुकसान की भरपाई अब ईरान जहाजों से वसूलेगा.

ट्रंप को भारी पड़ेगी ईरान की शर्त

ईरान की शर्त से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगना तय है. इसका सीधा मतलब है कि जो ट्रंप होर्मुज पर कब्जे की बात करते थे. दावा करते थे कि उनकी मिलिट्री आराम से होर्मुज को खुलवा लेगी, उन्हें भी होर्मुज पर ईरान के टोल वाली शर्त पर हामी भरनी पड़ी और जिस होर्मुज से बिना किसी टोल के जहाज आसानी से गुजरते थे. ईरान के साथ युद्ध कर उस संकरे रास्ते पर टैक्स लग गया.

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क्या है ईरान का प्लान?

होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर ईरान टोल लगाएगा.

वसूला गया पैसा ईरान के पुनर्निर्माण में खर्च होगा.

ओमान को भी होर्मुज में टोल का हिस्सा मिलेगा.

हर दिन होर्मुज से करीब 140 जहाज गुजरते हैं.

प्रति जहाज़ 2 मिलियन डॉलर तक टोल वसूला जाएगा.

यानी हर दिन करीब 280 मिलियन डॉलर की कमाई होगी.

अनुमान है कि ईरान एक साल में करीब 8.4 लाख करोड़ तक कमा सकता है.

जहाज पर टैक्स लगाकर कितना कमाएगा ईरान?

जानकारों का मानना है कि स्वेज नहर पर टोल से मिस्र हर महीने 700 से 800 मिलियन डॉलर कमाता है और ईरान को भी करीब इतना ही फायदा होगा. ईरान ने ये भी साफ कर दिया है कि होर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज को ईरान से गुजरने की इजाजत लेनी होगी. उसके बाद ही कोई जहाज यहां से गुजर पाएगा.

खाड़ी देशों को नहीं भाएगा 'होर्मुज टैक्स'?

ईरान ने भले कहा कि वह होर्मुज से गुजरने वाले जहाज पर टैक्स लगाएगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि होर्मुज स्ट्रेट पर टोल वसूलने का अधिकार मिलना शायद ही खाड़ी के देशों को पसंद आए. इससे पहले युद्ध के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने होर्मुज स्ट्रेट को बाइपास करने का सुझाव दिया था. जिस पर सऊदी और यूएई ने काम भी शुरू कर दिया है.

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तो प्लान B पर काम कर रहे खाड़ी देश?

सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन, जिसे पेट्रोलाइन भी कहा जाता है. इस समय बहुत अहम साबित हो रही है. ईरान के साथ तनाव के बीच ये पाइपलाइन सऊदी के पूर्वी क्षेत्र से तेल को सीधे लाल सागर के यानबू बंदरगाह तक पहुंचाती है. करीब 1,200 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन की क्षमता रोजाना लगभग 70 लाख बैरल है, जिससे तेल निर्यात लगातार जारी रखने में मदद मिल रही है.

वहीं, संयुक्त अरब अमीरात भी अपनी ‘अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन’ का इस्तेमाल कर रहा है. ये पाइपलाइन हबशान के तेल क्षेत्रों को ओमान की खाड़ी में स्थित फुजैराह बंदरगाह से जोड़ती है, जिससे तेल की सप्लाई बिना रुकावट जारी रहती है. यानी ट्रंप के पलटी मारने के बाद अब खाड़ी देशों का प्लान B तैयार है, जिससे ईरान के होर्मुज प्लान को बाइपास कर एक नया विकल्प खड़ा किया जा सके. (रिपोर्ट ज़ी मीडिया)

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