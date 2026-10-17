/दुश्मन के हमलों से बचने के लिए नई तकनीक जरूरी: ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने बच्चों और शिक्षा पर दिया जोर

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने साफ कहा है कि देश को नई और उन्नत तकनीकों के मामले में अपनी ताकत लगातार बढ़ानी होगी, ताकि कोई भी दुश्मन ईरान की तरफ आंख उठाने या हमला करने की हिम्मत न जुटा सके. उन्होंने मिसाइल निर्माण और हाई-टेक क्षेत्रों में मिली हालिया कामयाबियों को ईरान के वैज्ञानिकों और युवाओं की काबिलियत का बड़ा सबूत बताया.
ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक, राष्ट्रपति शनिवार को तेहरान के पास इस्लामशहर में नए शिक्षण संस्थानों के उद्घाटन कार्यक्रम में बोल रहे थे. इस मौके पर कई धर्मगुरु और शिक्षा जगत के जाने-माने लोग मौजूद थे. कार्यक्रम में उन्होंने कहा, 'ईरान ने तकनीक के मैदान में काफी तरक्की की है, लेकिन हमें इतने पर ही नहीं रुकना है, बल्कि अभी इससे कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है.'
प्रांतीय गवर्नरों, अधिकारियों, इमामों और मौजूद परिवारों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, 'ईरान का कल इन्हीं बच्चों के हाथ में है. देश का मान-सम्मान इस बात पर तय होगा कि हम इन्हें कैसा बनाते हैं. हमें मिलकर एक ऐसी नई पीढ़ी तैयार करनी होगी जो समझदार, नैतिक, कुछ नया रचने वाली और बातचीत के जरिए रास्ता निकालने में माहिर हो. यह पीढ़ी ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ नारों में उलझने के बजाय अपने काम से देश की दिक्कतों को सुलझाए.'
मसूद पेजेशकियान ने जोर देकर कहा, 'हम इससे भी बहुत आगे जा सकते हैं, ताकि ईरान उस मुकाम पर पहुंच जाए जहां कोई भी दुश्मन उस पर हमला करने की सोच भी न सके.' उन्होंने कहा कि देश को मजबूत और काबिल लोग देने में सबसे बड़ी भूमिका अच्छी शिक्षा की ही है.
इसी बीच, ईरान की 'असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स' ने भी कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि दुश्मन की तरफ से मिलने वाले खतरों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए. समाचार एजेंसी आईएसएनए (ISNA) के हवाले से जारी बयान में असेंबली ने कहा कि मौजूदा परेशानियों से मुंह मोड़ने के बजाय, उम्मीद बनाए रखकर कमियों को तुरंत दूर करना जरूरी है. हालात जैसे हैं, उनमें संतुष्ट होकर बैठ जाना सही नहीं होगा. असेंबली ने देश के सिस्टम को ज्यादा असरदार, इंसाफपसंद और जनता के प्रति जवाबदेह बनाने की बात कहते हुए पूरे मुल्क से 'राष्ट्रीय एकजुटता' बनाए रखने की अपील की है.
ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान का यह बयान असल में देश की हिफाजत और अपनी ताकत दिखाने की रणनीति है. इस वक्त ईरान 2 बड़े मोर्चों पर चौतरफा उलझा हुआ है. पहला मोर्चा इजरायल और अमेरिका के साथ सीधे तनाव का है, जहां लगातार मिसाइल हमलों और जवाबी कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है. दूसरा मोर्चा देश के भीतर भारी आर्थिक पाबंदियों और अंदरूनी असंतोष का है. ऐसे मुश्किल दौर में ईरान मिसाइल और नई तकनीक को अपनी ढाल बनाकर यह साफ संदेश दे रहा है कि उस पर हमला करना किसी भी दुश्मन के लिए बहुत महंगा साबित होगा.