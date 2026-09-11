भारत में दिली तमन्ना लेकर आए 'दिल के डॉक्टर', एक कार्डियक सर्जन का ईरान का राष्ट्रपति बनने का सफर

दिल्ली में 12-13 सितंबर को होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन से पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान भारत पहुंच चुके हैं. 11 सितंबर को उन्होंने BRICS से जुड़े कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया. पेजेशकियान की पहचान आज ईरान के राष्ट्रपति के तौर पर है, लेकिन सत्ता के इस मुकाम तक पहुंचने से पहले उनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और मरीजों के बीच बीता.
वह डॉक्टर रहे, कार्डियक सर्जन बने, युद्ध के दौरान घायलों का इलाज किया और एक मेडिकल यूनिवर्सिटी का नेतृत्व भी किया. लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा भी आया, जिसने उनके निजी जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया. 1994 में एक सड़क दुर्घटना में उनकी पत्नी और एक बच्चे की मौत हो गई. इसके बाद उन्होंने अपने बाकी बच्चों की जिम्मेदारी खुद संभाली.
मसूद पेजेशकियान का जन्म 29 सितंबर 1954 को ईरान के महाबाद में हुआ था. साल 1973 में, जब वह 19 साल के थे, उन्होंने अनिवार्य सैन्य सेवा शुरू की. इसी दौर में उनका झुकाव चिकित्सा के क्षेत्र की तरफ बढ़ा. सैन्य सेवा पूरी करने के बाद उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई शुरू की और धीरे-धीरे डॉक्टर बनने की राह पर आगे बढ़े. बाद में ईरान-इराक युद्ध के दौरान भी उन्होंने डॉक्टर के तौर पर काम किया. युद्ध के मोर्चे पर तैनात मेडिकल टीमों के साथ रहते हुए उन्होंने घायलों के इलाज में अपनी भूमिका निभाई.
पेजेशकियान ने तबरीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज से मेडिकल शिक्षा हासिल की. उपलब्ध प्रोफाइल के मुताबिक, उन्होंने 1985 में सामान्य चिकित्सा की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद वह मेडिकल कॉलेज में फिजियोलॉजी पढ़ाने लगे. यानी उनका करियर सिर्फ मरीजों के इलाज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मेडिकल शिक्षा से भी उनका जुड़ाव शुरू हो गया.
मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद पेजेशकियान ने जनरल सर्जरी में विशेषज्ञता हासिल की. इसके बाद उन्होंने तेहरान स्थित ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज से कार्डियक सर्जरी में सब-स्पेशलाइजेशन किया. 1993 में उन्होंने कार्डियक सर्जरी में अपनी विशेषज्ञ योग्यता हासिल की और प्रशिक्षित हृदय शल्य चिकित्सक के रूप में काम करने लगे. यानी जिस व्यक्ति को आज दुनिया ईरान के राष्ट्रपति के रूप में जानती है, उसके पेशेवर जीवन की शुरुआत राजनीति से नहीं, बल्कि ऑपरेशन थिएटर से हुई थी.
कार्डियक सर्जरी में विशेषज्ञता हासिल करने के ठीक अगले साल, 1994 में पेजेशकियान तबरीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रमुख बने. उन्होंने करीब पांच साल तक इस जिम्मेदारी को संभाला. यह पद केवल प्रशासनिक नहीं था. मेडिकल शिक्षा, विश्वविद्यालय के कामकाज और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई अहम फैसले उनके जिम्मे थे. लेकिन 1994 ही वह साल था, जब उनकी निजी जिंदगी में ऐसा हादसा हुआ, जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी.
1994 में एक सड़क दुर्घटना में पेजेशकियान ने अपनी पत्नी और एक बच्चे को खो दिया. उनकी पत्नी भी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ी थीं. यह उनके जीवन का बेहद मुश्किल दौर था. एक तरफ वह मेडिकल क्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे थे, दूसरी तरफ परिवार पर ऐसा दुख टूट पड़ा था, जिसकी भरपाई संभव नहीं थी. पत्नी की मौत के बाद पेजेशकियान ने दोबारा शादी नहीं की. उन्होंने अपने बाकी बच्चों की परवरिश खुद की. उनकी बेटी जहरा बाद में सार्वजनिक जीवन में भी नजर आईं और राजनीतिक अभियानों के दौरान अपने पिता के साथ दिखाई दीं. इस वजह से पेजेशकियान की निजी कहानी में एक ऐसे पिता की छवि भी जुड़ गई, जिसने पत्नी को खोने के बाद बच्चों की जिम्मेदारी अकेले संभाली.
पेजेशकियान की राजनीति में औपचारिक एंट्री 1990 के दशक के आखिर में हुई. 1997 में वह स्वास्थ्य मंत्रालय में डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर बने. इसके बाद 2001 से 2005 तक उन्होंने ईरान के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री के तौर पर काम किया. मेडिकल क्षेत्र में लंबे अनुभव का असर उनके राजनीतिक कामकाज में भी दिखाई दिया. स्वास्थ्य व्यवस्था, मेडिकल शिक्षा और चिकित्सा से जुड़े मुद्दे उनके सार्वजनिक जीवन का अहम हिस्सा बने रहे.
साल 2008 में पेजेशकियान ने पहली बार ईरान की संसद का चुनाव जीता. इसके बाद वह तबरीज़ का प्रतिनिधित्व करते हुए लगातार पांच बार सांसद चुने गए और 2024 तक संसद में रहे. अपने संसदीय करियर के दौरान वह संसद के फर्स्ट डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं. इस तरह डॉक्टर के रूप में शुरू हुआ उनका सफर धीरे-धीरे उन्हें ईरान की राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र तक ले आया.
साल 2024 में हेलिकॉप्टर दुर्घटना में तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरान में राष्ट्रपति चुनाव कराए गए. जुलाई 2024 में हुए चुनाव में मसूद पेजेशकियान ने कट्टरपंथी उम्मीदवार सईद जलीली को हराया. उन्होंने 28 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति पद संभाला. आज वह ईरान के नौवें राष्ट्रपति हैं. 2026 में भारत की मेजबानी में हो रहे BRICS शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए उनका नई दिल्ली पहुंचना इसी राजनीतिक सफर का एक और अहम पड़ाव है.
पेजेशकियान की कहानी को सिर्फ एक राजनेता की कहानी मानना शायद अधूरा होगा. उन्होंने डॉक्टर के तौर पर मरीजों का इलाज किया, मेडिकल छात्रों को पढ़ाया और एक बड़े विश्वविद्यालय का नेतृत्व किया. युद्ध के दौरान घायल लोगों का इलाज किया और फिर स्वास्थ्य मंत्रालय से होते हुए संसद तक पहुंचे. इसके बाद राष्ट्रपति पद तक उनका सफर पूरा हुआ.
आज जब मसूद पेजेशकियान BRICS जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर ईरान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनके पीछे सिर्फ राजनीति और सत्ता की कहानी नहीं है. उनके जीवन में मेडिकल की पढ़ाई, सर्जरी, युद्ध के दौरान डॉक्टर की भूमिका, विश्वविद्यालय प्रशासन और एक बेहद दर्दनाक पारिवारिक त्रासदी भी शामिल है. शायद यही वजह है कि पेजेशकियान की जिंदगी को समझने के लिए उनके राष्ट्रपति बनने से आगे देखना जरूरी है. उनके सफर की शुरुआत सत्ता के गलियारों से नहीं, बल्कि एक डॉक्टर के रूप में मरीजों के बीच हुई थी.