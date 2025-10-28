Advertisement
trendingNow12979246
Hindi Newsदुनिया

तुर्की और कतर ने मानी हार, पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच क्या ये मुस्लिम देश बंद कराएगा तकरार!

Iran President Masoud Pezeshkian: ईरानी राष्ट्रपति की तरफ से ये बयान उस समय आया है जब इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधिमंडलों के बीच शांति वार्ता के नए दौर भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Oct 28, 2025, 10:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तुर्की और कतर ने मानी हार, पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच क्या ये मुस्लिम देश बंद कराएगा तकरार!

Pakistan Afghanistan Peace Summit: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव को खत्म करने के लिए ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने मदद की पेशकश की है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेजेशकियन की तरफ से मंगलवार को तेहरान में मध्यस्थता के लिए तैयार बताया है. तेहरान में चौथे ईसीओ इंटीरियर मिनिस्टर्स मीटिंग के बाद पेजेशकियन ने मंगलवार को पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी को बैठक के दौरान ये बात कही है. ईरान के राष्ट्रपति का कहना है कि उन्होंने क्षेत्र में तनाव कम करने और टकराव से बचने के प्रयासों की जरूरत पर जोर दिया है. इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विवादों को सुलझाने की तैयारी जाहिर की है.

ईरान ने की पेशकश
मुस्लिम देशों को इक्ट्ठा होकर अपने दुश्मनों के खिलाफ एक दूजे के साथ खड़ा होने की बात भी ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से कही गई है. ईरानी राष्ट्रपति की तरफ से ये बयान उस समय आया है जब इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधिमंडलों के बीच शांति वार्ता के नए दौर भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं. इसके पीछे मध्यस्ता करने वालों ने सुरक्षा की चिंता को लेकर पैदा हुए मतभेदों को कारण बताया गया है. 

पाक टीपीपी पर एक्शन चाहता 
दरअसल,लगातार तीन दिनों चली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चली शांति वार्ता सफल नहीं हो पाई. जिसको लेकर दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करवाने की कोशिश करने वाले देशों ने कहा कि पाक और अफगान के रुख में काफी अंतर है और दोनों की उम्मीदों और प्राथमिकताओं में मतभेद है. जिसके कारण शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ पाई. शांति वार्ता के दौरान पाकिस्तान की तरफ से टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग सबसे महत्वपूर्ण थी. पाक चाहता है कि अफगान टीपीपी के लड़ाकों को पनाह नहीं देनी चाहिए क्योंकि, पाकिस्तान टीटीपी विद्रोह को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा मानता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: हवा में टंगा होगा स्टेडियम, बैठेंगे 46000 लोग... 2034 में सऊदी कराएगा फीफा वर्ल्ड कप, ड्रीम प्रोजेक्ट को देख दुनिया हैरान

शांति वार्ता फेल 

पाकिस्तान  और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता का पहला दौर 18-19 अक्टूबर को दोहा में हुआ था, जिसकी मध्यस्थता कतर और तुर्की ने मिलकर की थी. दूसरे दौर के लिए प्रतिनिधिमंडल शांति वार्ता को लेकर इस्तांबुल में मिले तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आक्रामक बयानबाजी जारी रखते हुए काबुल को चेतावनी दी कि अगर बातचीत विफल रही तो "ओपन वॉर" होगा.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

pakistan afghanistan

Trending news

4 दिनों का वो ऑपरेशन जिसने बदल दी जम्मू-कश्मीर की किस्मत, कौन थे ब्रिगेडियर राजिंदर?
Kashmir
4 दिनों का वो ऑपरेशन जिसने बदल दी जम्मू-कश्मीर की किस्मत, कौन थे ब्रिगेडियर राजिंदर?
'मेरी मौत के लिए NRC...', बंगाल में शख्स के सुसाइड के बाद ममता का बीजेपी पर निशाना
West Bengal
'मेरी मौत के लिए NRC...', बंगाल में शख्स के सुसाइड के बाद ममता का बीजेपी पर निशाना
'वो असीमित भूख वाला अजगर जो मुंबई के खजाने...', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर निशाना
Eknath Shinde
'वो असीमित भूख वाला अजगर जो मुंबई के खजाने...', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर निशाना
PAK-चीन के बढ़ते खतरों के बीच ‘राफेल’ में उड़ान भरेंगी 'महामहिम', देंगी बड़ा संदेश
Indian Air Force
PAK-चीन के बढ़ते खतरों के बीच ‘राफेल’ में उड़ान भरेंगी 'महामहिम', देंगी बड़ा संदेश
'पीडीपी को उमर अब्दुल्ला ने दिया धोखा...', इस बिल को खारिज करने पर भड़के वहीद पारा
Jammu And Kashmir Land regularisation Bill
'पीडीपी को उमर अब्दुल्ला ने दिया धोखा...', इस बिल को खारिज करने पर भड़के वहीद पारा
नाम बदल गया, लेकिन झगड़ा नहीं थमा, संभाजीनगर को लेकर क्यों भिड़े BJP और AIMIM?
maharashtra news in hindi
नाम बदल गया, लेकिन झगड़ा नहीं थमा, संभाजीनगर को लेकर क्यों भिड़े BJP और AIMIM?
'नहीं करूंगी तुम्हारी बेटी का इलाज...', महिला डॉक्टर ने जड़ा बच्ची के पिता को थप्पड़
Ahemdabad News
'नहीं करूंगी तुम्हारी बेटी का इलाज...', महिला डॉक्टर ने जड़ा बच्ची के पिता को थप्पड़
वह 'धमाकेदार फाइल' जिसने खोला 1.86 लाख करोड़ का कोयला घोटाला, हिल गई थी UPA सरकार
coal scam
वह 'धमाकेदार फाइल' जिसने खोला 1.86 लाख करोड़ का कोयला घोटाला, हिल गई थी UPA सरकार
मुंबई ATS के हत्थे चढ़ा पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर, लैपटॉप में राज
Mumbai ATS
मुंबई ATS के हत्थे चढ़ा पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर, लैपटॉप में राज
अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की गंभीर टिप्पणी?
Supreme Court News
अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की गंभीर टिप्पणी?