तुर्की और कतर ने मानी हार, पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच क्या ये मुस्लिम देश बंद कराएगा तकरार!

Pakistan Afghanistan Peace Summit: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव को खत्म करने के लिए ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने मदद की पेशकश की है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेजेशकियन की तरफ से मंगलवार को तेहरान में मध्यस्थता के लिए तैयार बताया है. तेहरान में चौथे ईसीओ इंटीरियर मिनिस्टर्स मीटिंग के बाद पेजेशकियन ने मंगलवार को पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी को बैठक के दौरान ये बात कही है. ईरान के राष्ट्रपति का कहना है कि उन्होंने क्षेत्र में तनाव कम करने और टकराव से बचने के प्रयासों की जरूरत पर जोर दिया है. इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विवादों को सुलझाने की तैयारी जाहिर की है.

ईरान ने की पेशकश

मुस्लिम देशों को इक्ट्ठा होकर अपने दुश्मनों के खिलाफ एक दूजे के साथ खड़ा होने की बात भी ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से कही गई है. ईरानी राष्ट्रपति की तरफ से ये बयान उस समय आया है जब इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधिमंडलों के बीच शांति वार्ता के नए दौर भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं. इसके पीछे मध्यस्ता करने वालों ने सुरक्षा की चिंता को लेकर पैदा हुए मतभेदों को कारण बताया गया है.

पाक टीपीपी पर एक्शन चाहता

दरअसल,लगातार तीन दिनों चली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चली शांति वार्ता सफल नहीं हो पाई. जिसको लेकर दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करवाने की कोशिश करने वाले देशों ने कहा कि पाक और अफगान के रुख में काफी अंतर है और दोनों की उम्मीदों और प्राथमिकताओं में मतभेद है. जिसके कारण शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ पाई. शांति वार्ता के दौरान पाकिस्तान की तरफ से टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग सबसे महत्वपूर्ण थी. पाक चाहता है कि अफगान टीपीपी के लड़ाकों को पनाह नहीं देनी चाहिए क्योंकि, पाकिस्तान टीटीपी विद्रोह को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा मानता है.

शांति वार्ता फेल

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता का पहला दौर 18-19 अक्टूबर को दोहा में हुआ था, जिसकी मध्यस्थता कतर और तुर्की ने मिलकर की थी. दूसरे दौर के लिए प्रतिनिधिमंडल शांति वार्ता को लेकर इस्तांबुल में मिले तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आक्रामक बयानबाजी जारी रखते हुए काबुल को चेतावनी दी कि अगर बातचीत विफल रही तो "ओपन वॉर" होगा.