Masoud Pezeshkian: ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियान ने कहा है कि 14 मिलियन से अधिक ईरानी देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं. बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच दिए गए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में पेजेशकियान ने कहा कि यह विशाल समर्थन ईरानी लोगों की देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति गहरे कमिटमेंट को दर्शाता है.

अपने पोस्ट में पेजेशकियान ने अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता भी जताई और कहा कि मैं भी ईरान के लिए कुर्बान हुआ हूं, हूं और आगे भी होता रहूंगा. पेजेशकियान ने लाखों नागरिकों के साथ खुद को जोड़कर देशभक्ति और एकजुटता का संदेश दिया. राष्ट्रपति के बयान ऐसे समय में आए हैं जब ईरान को आंतरिक और बाहरी दबावों का सामना करना पड़ रहा है.

दुश्मनों को अपनी धरती पर युद्ध छेड़ने न दें: ईरानी राष्ट्रपति

बता दें कि ईरानी राष्ट्रपति ने इससे पहले खाड़ी देशों को चेतावनी दी थी कि वे अमेरिका और इजरायल का समर्थन कर ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए अपनी भूमि का उपयोग न करने दें. पेजेशकियान ने स्पष्ट किया कि यदि तेहरान के बुनियादी ढांचे या आर्थिक केंद्रों पर हमला किया गया, तो ईरान कड़ा और निर्णायक जवाब देगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की हेल्‍थ पर आया नया अपडेट, ईरानी जानकर होंगे मायूस

पेजेशकियान ने X पर पोस्ट में लिखा था कि हमने कई बार कहा है कि ईरान पूर्वव्यापी हमले नहीं करता. लेकिन अगर हमारे बुनियादी ढांचे या आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाया जाता है, तो हम कड़ा जवाब देंगे. क्षेत्र के देशों से मेरा आग्रह है कि यदि आप विकास और सुरक्षा चाहते हैं, तो हमारे शत्रुओं को अपनी भूमि से युद्ध चलाने की अनुमति न दें.

पेजेशकियान ने अमेरिका की मंशा पर उठाए सवाल

राष्ट्रपति मसूद ने हाल ही में हुए एक हमले में एक उच्च पदस्थ अधिकारी की पत्नी की हत्या के बाद अमेरिकी राजनयिक प्रयासों की सत्यनिष्ठा पर भी गंभीर सवाल उठाए.पेजेशकियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि यह हमला तब हुआ जब वे अमेरिकी जनता से संवाद कर रहे थे, जिससे रचनात्मक बातचीत की संभावना पर संदेह पैदा हो गया. राष्ट्रपति ने लिखा कि दुनिया फैसला करे; कौन सा पक्ष संवाद और बातचीत में लगा है, और कौन सा आतंकवाद में? उनके इस बयान ने क्षेत्रीय स्थिरता पर पहले से मौजूद दबाव को और बढ़ा दिया.

पेजेशकियान को भी नहीं मिली मोजतबा से मिलने की अनुमति

ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई गंभीर रूप से बीमार हैं और कोमा में उनका इलाज चल रहा है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वे शासन से जुड़े किसी भी फैसले में हिस्सा लेने में असमर्थ हैं. इसके अलावा, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान को भी सुप्रीम लीडर से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है.