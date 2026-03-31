'हम जंग खत्म कर देंगे, लेकिन एक शर्त के साथ...,' ईरानी राष्ट्रपति के इस बयान ने मचाई हलचल, बाजारों में आई तेजी

Middle East War: पश्चिम एशिया में जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने मंगलवार ( 31 मार्च 2026) को एक बयान जारी किया, जिसके तुरंत बाद ही वैश्विक वित्तीय बाजारों में हलचल मच गई. इस बयान में राष्ट्रपति ने साफ संदेश दिया कि ईरान युद्ध नहीं चाहता और इसे खत्म करने के लिए तैयार है, लेकिन केवल औपचारिक सुरक्षा गारंटी के बदले, जो देश को भविष्य के हमलों से बचा सके.

पेजेश्कियन का बयान

पेजेश्कियन ने जोर देकर कहा कि संघर्ष शुरू होने से पहले ईरान ने सद्भावना के साथ कूटनीतिक बातचीत की थी और इन बातचीत के बाद ही अमेरिका और इजरायल ने उसपर सैन्य हमले किए. उन्होंने दोनों देशों की सैन्य कार्रवाइयों को अभूतपूर्व अपराध और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया. राष्ट्रपति ने उन इलाकों की भी आलोचना की जहां अमेरिका के मिलिट्री बेस स्थापित हैं. उन्होंने इन पर आरोप लगाया कि वे ईरान पर हमला करने के लिए इन सुविधाओं के इस्तेमाल के मामले में इनएक्टिव रहे.

तेहरान की ओर से पहला ठोस कूटनीतिक संकेत

राष्ट्रपति ने यूरोप से अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार पेशेवर जुड़ाव रखने और अपने मौजूदा रुख से हटने की अपील की. ​​इसके अलावा शांति के लिए मुख्य शर्त यह रखी कि ईरान पर दोबारा हमले न हो इसकी गारंटी दी जाए. निवेशकों ने ईरानी राष्ट्रपति के इस बयान को तेहरान की ओर से पहला ठोस कूटनीतिक संकेत माना है. इसे लेकर तुरंत ही जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम को कम करना शुरू कर दिया.

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बयान से बाजार में असर

इस प्रक्रिया के बाद से S&P 500 में 162 अंकों की बढ़त हुई, जो 2.55 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. वहीं Nasdaq में 675 अंकों, या 3.27 प्रतिशत की बढ़त हुई. Dow Jones में 1,000 से ज्यादा अंकों की बढ़त हुई, जो 2.27 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. इसके अलावा 10 साल के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड पर यील्ड 5 आधार अंक गिरकर 4.292 प्रतिशत हो गई, जबकि 2 साल के बॉन्ड पर यील्ड 6.2 आधार अंक गिरकर 3.768 प्रतिशत हो गई. WTI कच्चे तेल की कीमतें अपने इंट्राडे उच्च स्तर से नीचे फिसल गईं और निगेटिव हो गईं. यह तकरीबन 101 डॉलर पर बिजनेस कर रही थीं, जो अभी भी 100 डॉलर के महत्वपूर्ण स्तर से ऊपर है.