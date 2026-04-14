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Hindi Newsदुनियाडेडलॉक के बीच समझौते के संकेत! 5 साल तक परमाणु गतिविधि रोकने को तैयार ईरान, US ने मांगे 20 साल

डेडलॉक के बीच समझौते के संकेत! 5 साल तक परमाणु गतिविधि रोकने को तैयार ईरान, US ने मांगे 20 साल

Iran Nuclear Project: इस्लामाबाद के शांति वार्ता में ईरान की परमाणु गतिविधियों को रोकने के लिए अमेरिका और ईरान ने एक-दूसरे को प्रस्ताव दिए थे. ईरान की तरफ से 5 साल का प्रस्ताव था, जबकि अमेरिका इतने सालों पर अड़ा है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 14, 2026, 06:59 AM IST
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डेडलॉक के बीच समझौते के संकेत! 5 साल तक परमाणु गतिविधि रोकने को तैयार ईरान, US ने मांगे 20 साल

Iran-US War: पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका की शांति वार्ता फेल हो गई थी. दोनों देश बिना हल के इस्लामाबाद छोड़कर चले गए थे. इसमें अमेरिका के कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई थी. उसी में से एक था परमाणु का मुद्दा, इसमें अमेरिका और ईरान ने परमाणु गतिविधि के लिए एक-दूसरे को प्रस्ताव दिए थे, जिसमें ईरान ने 5 साल तक न्यूक्लियर एक्टिविटी रोकने का प्रस्ताव रखा है. हालांकि अमेरिका 20 साल के लिए रोक लगाने की मांग पर अड़ा है. 

ईरान के पाले में है गेंद

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की इस मांग को मना कर दिया है. इस बैठक में कोई बात न बन पाने की वजह से होर्मुज स्ट्रेट पर फिर से गतिविधियां और ज्यादा बढ़ गई हैं. वहीं मसले को लेकर फॉक्स न्यूज से बात करते हुए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि मैं सिर्फ यह नहीं कहूंगा कि चीजें गलत हुई हैं, चीजें सही भी तो हुई हैं. हालांकि गेंद ईरान के पाले में है. 

जेडी वेंस ने जताई उम्मीद

इसके अलावा कहा कि हम ईरान से अपना पूरा एनरिच्ड यूरेनियम निकलवाना चाहते हैं, उन्होंने उम्मीद भी जताई कि ईरान जल्द ही इसपर विचार करेगा. वो एक बड़ा और सफल समझौता करके इस पूरे ऑपरेशन को खत्म करना चाहते हैं. साथ ही कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसे ज्यादा नहीं खींचना चाहते हैं. हम ऊर्जा की बढ़ती कीमतों को समझते हैं और जानते हैं कि अमेरिकी लोग परेशान हैं, हम इसे जल्द से जल्द ठीक करने के लिए पूरी ताकत से बातचीत कर रहे हैं. 

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तैनात की गई छोटी पनडुब्बियां

बातचीत का कोई हल नहीं निकलने के बाद अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट पर नाकाबंदी शुरू कर दी है. वहीं ईरान की बात करें तो ईरान ने फारस की खाड़ी और होर्मुज के पास अपनी छोटी पनडुब्बियों (Ghadir-class) को तैनात किया है. इन पनडुब्बियों को बड़ी संख्या में तैनात किया गया है और उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई भी दुश्मन जहाज ईरान के जलक्षेत्र में प्रवेश करता है, तो वे उसे तत्काल नष्ट कर दें. ये पनडुब्बियां विशेष रूप से उथले पानी में काम करने के लिए डिजाइन की गई हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास इनका कोई तोड़ नहीं है

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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