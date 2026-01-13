Advertisement
trendingNow13073433
Hindi Newsदुनियाईरान में हिंसक प्रदर्शन के बीच अब तक 2000 लोगों की मौत, एक्टिविस्ट ने बताया वॉर क्राइम; ट्रंप बोले- देशभक्तों जारी रखो विरोध

ईरान में हिंसक प्रदर्शन के बीच अब तक 2000 लोगों की मौत, एक्टिविस्ट ने बताया वॉर क्राइम; ट्रंप बोले- देशभक्तों जारी रखो विरोध

ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शन में कम से कम 2000 लोगों की मौत हुई है. इस बात की जानकारी ईरानी अधिकारियों ने दी है. ईरान के अधिकारियों ने बताया कि इस विरोध के पीछे इजरायल और अमेरिका का हाथ है. इस बीच ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोगों से कहा कि विरोध जारी रखें. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jan 13, 2026, 08:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईरान में हिंसक प्रदर्शन के बीच अब तक 2000 लोगों की मौत, एक्टिविस्ट ने बताया वॉर क्राइम; ट्रंप बोले- देशभक्तों जारी रखो विरोध

Iran Protest News: ईरान में पिछले दो हफ्ते से अधिक समय से प्रदर्शन जारी है. ईरान में महिलाएं, युवा और अन्य लोग सड़कों पर हैं और वह सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ हंगामा कर रहे हैं. इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. मंगलवार को एक अधिकारी ने दावा किया कि ईरान में जारी प्रदर्शनों में सुरक्षाकर्मियों समेत करीब 2,000 लोगों की मौत हुई है. 

दरअसल, यह पहली बार है जब ईरान के अधिकारियों ने पिछले दो हफ्ते से अधिक समय से जारी राष्ट्रव्यापी हिंसा में की गई कड़ी कार्रवाई में हुई लोगों की मौत की संख्या को स्वीकार किया है. एक ईरानी अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों की मौत के पीछे आतंकवादियों का हाथ था. उधर, अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोगों से कहा कि वह विरोध जारी रखें. 

ईरानी अधिकारियों के आरोप क्या हैं? 

Add Zee News as a Preferred Source

ध्यान देने वाली बात है कि कई ईरानी अधिकारियों ने आर्थिक समस्याओं को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों को वैध बताते हुए कड़ी सुरक्षा कार्रवाई भी की है. वहीं, अधिकारियों का आरोप है कि अमेरिका और इजरायल ही ईरान में हो रही हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं. यहां तक आरोप लगाए गए हैं कि कुछ अज्ञात लोगों ने इस प्रदर्शन को हाइजैक कर लिया है. 

ट्रंप ने कहा- प्रदर्शन नहीं रोकना 

ईरान में जारी प्रदर्शन के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है. ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोगों से कहा कि वह ये विरोध जारी रखें. हैरान करने वाली बात है कि जहां पूरी दुनिया इश प्रदर्शन को समाप्त करने का आग्रह कर रही है, उसको ट्रंप जारी रखने के लिए कह रहे हैं. अमेर्का के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा कि ईरानी देशभक्तों, विरोध जारी रखो, अपनी संस्थाओं पर कब्ज़ा करो!!! हत्यारों और दुर्व्यवहार करने वालों के नाम याद रखो. उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी. जब तक प्रदर्शनकारियों की बेमतलब हत्या बंद नहीं हो जाती, मैंने ईरानी अधिकारियों के साथ सभी मीटिंग रद्द कर दी हैं. मदद आ रही है. 

ईरानी शासन पर अत्याचार का आरोप 

जहां एक ओर ईरानी प्रशासन इस प्रोटेस्ट के पीछे अमेरिका और इजरायल का हाथ बता रहा है, तो वहीं, ईरान के लोगों का कहना है कि प्रदर्शन कर रहे लोगों पर प्रशासन अत्याचार कर रहा है. ईरान की प्रमुख कार्यकर्ता और पत्रकार मसीह अलीनेजाद का आरोप है कि ईरान में चल रहे प्रदर्शनों के बीच ईरानी शासन बड़े पैमाने पर अत्याचार कर रहा है. इसके साथ ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई का भी आग्रह किया है. 

यह भी पढ़ें: जापान की राजकुमारी काको की बना दी बिकिनी इमेज, ग्रोक AI के कांड को 15 मिलियन लोगों ने देखा; क्या बोले मस्क?

बेहद खराब है ईरान की आर्थिक स्थिति

ईरान में यह हिंसा ऐसे समय पर हो रही है, जब वहां आर्थिक स्थिति काफी खराब है और कम से कम तीन वर्षों में ईरानी अधिकारियों के लिए सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती रही है. वहीं, पिछले साल इजरायल और अमेरिका ने ईरान को निशाना बनाते हुए हमला किया था. इसके बाद हो रही ये हिंसा सवाल भी खड़े कर रही है. इस प्रदर्शन के दौरान देखा जा रहा है कि 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से सत्ता में काबिज ईरान के धार्मिक अधिकारियों ने प्रदर्शनों के प्रति दोहरा रुख अपनाने की कोशिश की है. 

हजारों लोगों की हुई गिरफ्तारी 

उल्लेखनीय है कि इससे पहले ईरान के एक मानवाधिकार समूह ने मारे गए सैकड़ों लोगों की पहचान की थी और कहा था कि प्रदर्शन के बीच हजारों की संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया है. ईरान में बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए इंटरनेट बैन किया गया था. वहीं, पिछले हफ्ते ही प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों का वीडियो भी सामने आया था, जो काफी हैरान करने वाला था. 

यह भी पढ़ें: 'उन्होंने यह बेहद बहादुरी से किया...,' जंग के समय PM मोदी की यूक्रेन यात्रा से गदगद कीव, क्या अब जेलेंस्की आएंगे भारत?

About the Author
author img
abhinav tripathi

TAGS

Iran Protestiran protest newsUS News

Trending news

बांग्लादेश चुनाव में नहीं गली पाकिस्तान-चीन का दाल, जमात के साथ मिलकर चली शातिर चाल
Bangladesh General Election
बांग्लादेश चुनाव में नहीं गली पाकिस्तान-चीन का दाल, जमात के साथ मिलकर चली शातिर चाल
नेतृत्व बदलने की अटकलों से बीच 20 सेकंड राहुल से चली डीके शिवकुमार की गुफ्तगू
Karnataka politics
नेतृत्व बदलने की अटकलों से बीच 20 सेकंड राहुल से चली डीके शिवकुमार की गुफ्तगू
रंग-रूप पर ताने, क्लास में बेइज्जती...डेंटल कॉलेज में छात्रा की आत्महत्या से सनसनी
Student Harassment
रंग-रूप पर ताने, क्लास में बेइज्जती...डेंटल कॉलेज में छात्रा की आत्महत्या से सनसनी
3.25 लाख करोड़ में 114 राफेल! क्या भारत-फ्रांस की सबसे बड़ी डिफेंस डील पर लगेगी मुहर
Rafale jets
3.25 लाख करोड़ में 114 राफेल! क्या भारत-फ्रांस की सबसे बड़ी डिफेंस डील पर लगेगी मुहर
ऑर्डर डिलीवरी के लिए दांव पर न लगानी पड़ेगी जान, फैसले से गिग वर्कर्स में दौड़ी खुशी
10 minute delivery
ऑर्डर डिलीवरी के लिए दांव पर न लगानी पड़ेगी जान, फैसले से गिग वर्कर्स में दौड़ी खुशी
'चुनाव आयोग कर रहा BJP के AI टूल्स का इस्तेमाल', SIR पर भड़कीं ममता
Bengal politics
'चुनाव आयोग कर रहा BJP के AI टूल्स का इस्तेमाल', SIR पर भड़कीं ममता
पुणे चुनाव: BJP-NCP की बहस ने पकड़ा तूल, MY में होगी टूट? क्या बोले देवेंद्र फडणवीस
Devendra Fadnavis
पुणे चुनाव: BJP-NCP की बहस ने पकड़ा तूल, MY में होगी टूट? क्या बोले देवेंद्र फडणवीस
चिप्स के पैकेट में निकला खिलौना बना नासूर, ब्लास्ट से गई बच्चे की आंख की रोशनी
Odisha news
चिप्स के पैकेट में निकला खिलौना बना नासूर, ब्लास्ट से गई बच्चे की आंख की रोशनी
भारत की सबसे अमीर म्युनिसिपालिटी, इतना पैसा कहां से कमाती है BMC?
mumbai
भारत की सबसे अमीर म्युनिसिपालिटी, इतना पैसा कहां से कमाती है BMC?
'संविधान खतरे में...', Gen Z के सामने तमिलनाडु से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार
Rahul Gandhi
'संविधान खतरे में...', Gen Z के सामने तमिलनाडु से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार