पहले मारी गोली फिर मांगी कीमत... क्या है ईरान की 'बुलेट फीस', जिसके बिना परिवारों को नहीं मिल रहे प्रदर्शनकारियों के शव

Iran Protest: ईरान में बढ़ते विरोध प्रदर्शन के साथ खामेनेई की सत्ता और क्रूर होती जा रही है. वहां की राजधानी तेहरान के अस्पताल लाशों से भरे पड़े हैं और सड़कों से शवों को हटाने के लिए अर्थमूवर मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है. इतना ही नहीं मृतकों के परिवारों को उन गोलियों का हर्जाना चुकाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिन्होंने उनके बच्चों की जान ली है. भारत में रहने वाले ईरानियों का कहना है कि उन्हें अपने घर पर मौजूद प्रियजनों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें मिल रही हैं.

पहले देनी होगी फीस

'TOI' की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान की मूल निवासी और अब साउथ इंडिया के एक शहर में रहने वाली अबगिन खाकी ने बताया कि उन्होंने मंगलवार 13 जनवरी 2026 की शाम अपने माता-पिता से बात की थी. उन्होंने बताया कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन चारों ओर लाशों का ढेर लगा है. उन्होंने कहा,' मेरे पिता ने बताया कि अस्पताल लाशों से भरे पड़े हैं. प्रशासन सड़कों को साफ करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहा है. वे मृतकों को तब तक परिवारों को नहीं सौंप रहे हैं जब तक कि वे लगभग 50 करोड़ तोमान (3,60,000 रुपये) का पेमेंट न कर दें.' उन्होंने आगे कहा,' कुछ अधिकारी गोली की कीमत भी मांग रहे हैं. यह कैसा राज्य है जो अपने ही लोगों के साथ ऐसा करता है?'