Iran Protest: ईरान के हिंसक विरोध प्रदर्शन में 5000 लोगों की मौत, अधिकारी के दावे ने फैलाई सनसनी; सैकड़ों सुरक्षाकर्मियों ने भी गवाईं जान

Iran Protest News: ईरान में 19 दिन तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है. हालांकि, इसके बाद भी तनाव जारी है. इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने बताया कि ईरान में अब तक हुए विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 5000 लोगों की मौत हुई है. अधिकारी के अनुसार, इस प्रदर्शन में जिन लोगों की मौत हुई है, उनमें लगभग 500 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, ईरान के अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों और हथियारबंद दंगाइयों पर निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया. अधिकारी ने यह भी दावा किया है कि आंकड़े वेरिफाइड हैं और मरने वालों की अंतिम संख्या में बहुत अधिक बढ़ोतरी होने की कोई संभावना नहीं है.

ईरान में क्यों हो रहे प्रदर्शन?

गौरतलब है कि ईरान में विरोध प्रदर्शन 28 दिसंबर को आर्थिक मुश्किलों को लेकर शुरू हुए. वहीं, अगले दो हफ्तों में ये बड़े प्रदर्शन में बदल गए. इन विरोध प्रदर्शन के दौरान धार्मिक शासन खत्म करने की मांग की गई. यह 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद सबसे बड़ी अशांति देखने को मिली.

ईरानी अधिकारियों ने हिंसा के लिए किसे ठहराया जिम्मेदार?

ईरानी अधिकारियों ने देश में फैली इस हिंसा के लिए बार-बार विदेशी दुश्मनों को ज़िम्मेदार ठहराया है. वहीं, सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका और इजरायल पर पर ईरान में अशांति फैलाने का आरोप लगाया है.

20 हजार से अधिक लोग गिरफ्तार

ईरान में हुए इस हिंसक आंदोलन को लेकर अमेरिका की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि इसमें कम से कम 3308 मौतें हुई हैं और 4,382 मामलों की समीक्षा की जा रही है. वहीं, ग्रुप ने बताया कि 24,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है. हालांकि, इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि इन आंकड़ों को ईरानी अधिकारियों ने गलत बताया है.

डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी

उधर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार धमकी दी है कि अगर सड़कों पर प्रदर्शनकारियों को मारा जाता रहा या उन्हें फांसी दी गई, तो वह दखल देंगे. शुक्रवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने ईरान को धन्यवाद देत हुए बताया कि तेहरान ने तय सामूहिक फांसी को रोक दिया है. हालांकि, शनिवार को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा कि हम देश को युद्ध में नहीं घसीटेंगे, लेकिन हम घरेलू या अंतरराष्ट्रीय अपराधियों को बिना सजा के नहीं जाने देंगे.

किन इलाकों में सबसे अधिक मौतें?

उल्लेखनीय है कि ईरान के विभिन्न इलाकों से इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान मौत की खबरें सामने आई हैं. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कुछ सबसे घातक झड़पें ईरान के उत्तर-पश्चिमी कुर्द क्षेत्रों में हुईं, जहां कुर्द अलगाववादी समूह लंबे समय से सक्रिय हैं. इन क्षेत्रों में पहले भी अशांति के मामलों में उच्च स्तर की हिंसा देखी गई है. (इनपुट- रॉयटर्स)

