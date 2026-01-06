Advertisement
ईरान में तंगी झेल रही जनता का विद्रोह हुआ हिंसक, US की चेतावनी के बावजूद अबतक गई 35 की जान, 1200 गिरफ्तार

Iran: ईरान में चल रहे आर्थिक विरोध प्रदर्शनों में अब तक 35 लोगों की मौत हो गई है और 1200 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है. यह जानकारी अमेरिका स्थित मानवाधिकार एजेंसी  ने दी. 

 

Jan 06, 2026, 09:36 AM IST
Iran Protests: ईरान में चल रहे आर्थिक विरोध प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई है, जबकि लगभग 1200 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है. यह जानकारी अमेरिका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी (एचआरएएनए) द्वारा दी गई है. कार्यकर्ताओं के अनुसार, ये विरोध प्रदर्शन एक हफ्ते से अधिक समय से जारी हैं और देश के कई शहरों में फैल चुके हैं. एचआरएएनए ने बताया कि मृतकों में 29 प्रदर्शनकारी, चार बच्चे और ईरान के सुरक्षा बलों के 2 सदस्य शामिल हैं. संगठन ने अपनी रिपोर्टिंग के लिए ईरान के भीतर मौजूद एक एक्टिविस्ट नेटवर्क पर भरोसा किया है, जिसे पिछले विरोध प्रदर्शनों के दौरान विश्वसनीय माना गया है. 

ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी

बता दें, विरोध प्रदर्शनों की मुख्य वजह आर्थिक तंगी और बढ़ती महंगाई बताई जा रही है. ईरान में महंगाई दर उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है, जिससे लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई है. कई प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं और उनका कहना है कि सरकार ने उनके मौलिक आर्थिक अधिकारों की अनदेखी की है. अशांति के इस दौर ने देश के कई प्रमुख शहरों को प्रभावित किया है. सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया है, जबकि कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने भी सुरक्षा बलों के खिलाफ प्रतिकार किया है. अमेरिका ने घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखी है और कहा है कि वह ईरान के हालात पर करीब से निगाह बनाए हुए है. 

ये भी पढ़ें: क्या ईरान में तख्तापलट की कोश‍िश में है अमेरिका? क्यों ट्रंप ने 'मेक ईरान ग्रेट अगेन' हैट पर किए हस्ताक्षर

अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन को गंभीरता से लिया है और कहा है कि वे इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे. इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने ईरानी सरकार को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करने को लेकर चेतावनी दी है. ट्रम्प ने कहा है कि हम इस पर बहुत करीब से नजर रख रहे हैं. अगर वे पहले की तरह लोगों को मारना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि अमेरिका उन्हें बहुत बुरी तरह से सबक सिखाएगा.

