खामेनेई की मौत के बाद पूरे ईरान में उबाल, शहादत को आंदोलन में बदलने की तैयारी कर रहे शिया मुस्लिम!

Hindi Newsदुनियाखामेनेई की मौत के बाद पूरे ईरान में उबाल, शहादत को आंदोलन में बदलने की तैयारी कर रहे शिया मुस्लिम!

Anti America Protests in Iran: खामेनेई की मौत की खबर के बाद ईरान के लोगों में गहरा आक्रोश है. शिया परंपरा के अनुसार, जिस तरह से खामेनेई की जान गई है उसे शहादत कहा जाता है. खामेनेई की शहादत के कारण पूरे ईरान में एकजुटता की लहर तेज हुई है. पहले सरकार का विरोध कर रहे युवा भी अब बाहरी हमले के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं, जिससे तनाव और बढ़ गया हैं.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 02, 2026, 01:19 PM IST
फोटो- X
फोटो- X

Iran Protests: ईरान में सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत की खबर के बाद पूरे देश में गहरा आक्रोश और लोगों में गुस्से का उबाल देखा जा रहा है. राजधानी तेहरान से लेकर क़ुम और मशहद तक बड़े पैमाने पर शोक सभाएं, जुलूस और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं. ईरान के बड़े नेता और धार्मिक प्रतिष्ठान इस घटना को शहादत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे माहौल और अधिक संवेदनशील हो गया है.

जानकारी के लिए बता दें कि ईरान एक शिया बहुल देश है, जहां शहादत की अवधारणा का गहरा धार्मिक और राजनीतिक महत्व है. शिया इतिहास में इमाम हुसैन की करबला में शहादत को अन्याय के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक माना जाता है. ठीक उसी प्रकार जब किसी शीर्ष नेता की विदेशी हमले में मौत होती है, तो उसे अक्सर इसी संदर्भ में देखा जाता है. खामेनेई की मौत को भी लोगों के सामने ऐसे ही रखा जा रहा है, जिससे जनभावनाएं और अधिक उग्र हो सकती हैं.

खामेनेई को लेकर बदला युवाओं का रुख

दिलचस्प बात यह है कि जून 2025 में जिन युवाओं ने सख्त सामाजिक और धार्मिक पाबंदियों के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया था वे अब बड़ी संख्या में शोक और विरोध मार्च में शामिल हो रहे हैं. विदेशी हमले की धारणा ने देश के आंतरिक मतभेदों को फिलहाल पीछे धकेल दिया है. सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें युवा राष्ट्रीय एकता और प्रतिरोध के नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं. 

अमेरिका-इजरायल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

ईरानी समाज में शहादत को केवल धार्मिक घटना नहीं, बल्कि नैतिक दायित्व के रूप में भी देखा जाता है. कई धार्मिक नेताओं ने अपने बयानों में कहा है कि शहीद के खून का कर्ज हर नागरिक पर होता है. इस तरह की भाषा सामाजिक दबाव को बढ़ा सकती है. राजनीतिक नेतृत्व शोक को संगठित जनआंदोलन का रूप देने की कोशिश करता दिख रहा है. कई शहरों में बड़े पैमाने पर रैलियों की तैयारी की जा रही है.

ये भी पढ़ें: ईरान पर नहीं थम रहे US-इजरायल हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट

सरकारी मीडिया इस घटना को राष्ट्रीय संप्रभुता और बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ संघर्ष के रूप में प्रस्तुत कर रहा है. अगर ये भावना लंबे समय तक बनी रही, तो क्षेत्रीय तनाव और गहरा सकता है, जिसके कारण ये लड़ाई और लंबी खिच सकती है. जंग के लंबा खिचने के कारण अमेरिका और इजरायल की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं. 

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

Iran ProtestsKhamenei DeathShia muslim Uprising

