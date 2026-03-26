Middle East Crisis: मिडिल ईस्ट संकट के बीच ईरान ने पेश की दोस्ती की मिसाल, भारत के लिए खोल दिया होर्मुज स्ट्रेट

ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने दोस्ती की बड़ी मिसाल पेश की है. ईरान ने भारत, चीन और रूस सहित अपने दोस्त देशों के लिए होर्मुज से गुजरने वाले समुद्री रास्ते को खोल दिया है. मिडिल ईस्ट में जंग शुरू होने के साथ ही ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा जमा लिया और वहां से जाने वाले सभी जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया. चूंकि होर्मुज स्ट्रेट से होकर ही दुनिया भर के तेल और गैस के जहाज निकलते हैं इस वजह से ईरान की नाकेबंदी की वजह से पूरी दुनिया में त्राहिमाम मच गया था.

अब ईरान के विदेशमंत्री अब्बास अराघची ने भारत के साथ दोस्ती का संबंध निभाते हुए होर्मुज स्ट्रेट को भारतीय जहाजों के लिए खोल दिया है. ईरान का यह कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का कच्चा तेल और एलपीजी इसी रास्ते से मंगवाता है. ईरान ने भारत समेत कई 'मित्र देशों' को इस प्रमुख जलमार्ग से गुजरने की इजाजत दे दी है.

भारत और ईरान मित्र देश और साझेदार

भारत और ईरान दोनों ही मित्र देश हैं और दोनों साझेदार भी हैं. मुंबई में ईरान के कंसुल जनरल सईद रेजा मोसयेब मोतलघ ने मीडिया से बातचीत में दोनों देशों की दोस्ती के बारे में बताते हुए कहा कि जब मुंबई में मैंने लोगों को गैस के लिए परेशान होते देखा तो मुझे इसके लिए गहरी चिंता हुई. उन्होंने बताया कि स्वाभाविक रूप से, ईरानी अधिकारी भी इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं. वो भारत की मदद करना चाहते हैं इन बातों के मद्देनजर ईरान ने दोस्त देशों को होर्मुज की खाड़ी से सुरक्षित रास्ता देने का फैसला किया है. उन्होंने बताया कि ईरान का ये फैसला भारत के साथ हमारी दोस्ती को दर्शाता है.

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भारतीय झंडे वाले LPG जहाजों को मिल रहा सुरक्षित रास्ता

इस सप्ताह की शुरुआत में भारतीय ध्वज वाला एलपीजी टैंकर ‘नंदा देवी’ गुजरात के वाडिनार पोर्ट पर सुरक्षित पहुंचा. यह इस हफ्ते भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचने वाला दूसरा एलपीजी कैरियर है. इससे पहले ‘शिवालिक’ मुंद्रा पोर्ट पर लंगर डाल चुका था. अधिकारियों ने दोनों जहाजों के पहुंचने की पुष्टि की है. इन दोनों टैंकरों के जरिए देश में एलपीजी की महत्वपूर्ण आपूर्ति पहुंची है. खास बात यह रही कि ये जहाज होर्मुज स्ट्रेट जैसे बेहद संवेदनशील और जोखिम भरे समुद्री मार्ग से होकर भारत पहुंचे. इस इलाके में ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच जारी तनाव के चलते समुद्री आवाजाही प्रभावित हो रही है, जिससे इस सफर को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया था लेकिन अब विदेश मंत्री अब्बास अराघची के ऐलान के बाद भारत के लिए तो राहत की खबर है.