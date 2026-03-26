Advertisement
trendingNow13154373
Hindi NewsदुनियाMiddle East Crisis: मिडिल ईस्ट संकट के बीच ईरान ने पेश की दोस्ती की मिसाल, भारत के लिए खोल दिया होर्मुज स्ट्रेट

Middle East Crisis: मिडिल ईस्ट संकट के बीच ईरान ने पेश की दोस्ती की मिसाल, भारत के लिए खोल दिया होर्मुज स्ट्रेट

Middle East Crisis: ईरान के विदेशमंत्री अब्बास अराघची ने भारत के साथ दोस्ती का संबंध निभाते हुए होर्मुज स्ट्रेट को भारतीय जहाजों के लिए खोल दिया है. ईरान का यह कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का कच्चा तेल और एलपीजी इसी रास्ते से मंगवाता है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 26, 2026, 11:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Indian Ship in Hormuz Photo - AI
Indian Ship in Hormuz Photo - AI

ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने दोस्ती की बड़ी मिसाल पेश की है. ईरान ने भारत, चीन और रूस सहित अपने दोस्त देशों के लिए होर्मुज से गुजरने वाले समुद्री रास्ते को खोल दिया है. मिडिल ईस्ट में जंग शुरू होने के साथ ही ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा जमा लिया और वहां से जाने वाले सभी जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया. चूंकि होर्मुज स्ट्रेट से होकर ही दुनिया भर के तेल और गैस के जहाज निकलते हैं इस वजह से ईरान की नाकेबंदी की वजह से पूरी दुनिया में त्राहिमाम मच गया था. 

अब ईरान के विदेशमंत्री अब्बास अराघची ने भारत के साथ दोस्ती का संबंध निभाते हुए होर्मुज स्ट्रेट को भारतीय जहाजों के लिए खोल दिया है. ईरान का यह कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का कच्चा तेल और एलपीजी इसी रास्ते से मंगवाता है. ईरान ने भारत समेत कई 'मित्र देशों' को इस प्रमुख जलमार्ग से गुजरने की इजाजत दे दी है. 

भारत और ईरान मित्र देश और साझेदार

भारत और ईरान दोनों ही मित्र देश हैं और दोनों साझेदार भी हैं. मुंबई में ईरान के कंसुल जनरल सईद रेजा मोसयेब मोतलघ ने मीडिया से बातचीत में दोनों देशों की दोस्ती के बारे में बताते हुए कहा कि जब मुंबई में मैंने लोगों को गैस के लिए परेशान होते देखा तो मुझे इसके लिए गहरी चिंता हुई. उन्होंने बताया कि स्वाभाविक रूप से, ईरानी अधिकारी भी इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं. वो भारत की मदद करना चाहते हैं इन बातों के मद्देनजर ईरान ने दोस्त देशों को होर्मुज की खाड़ी से सुरक्षित रास्ता देने का फैसला किया है. उन्होंने बताया कि ईरान का ये फैसला भारत के साथ हमारी दोस्ती को दर्शाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय झंडे वाले LPG जहाजों को मिल रहा सुरक्षित रास्ता

इस सप्ताह की शुरुआत में भारतीय ध्वज वाला एलपीजी टैंकर ‘नंदा देवी’ गुजरात के वाडिनार पोर्ट पर सुरक्षित पहुंचा. यह इस हफ्ते भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचने वाला दूसरा एलपीजी कैरियर है. इससे पहले ‘शिवालिक’ मुंद्रा पोर्ट पर लंगर डाल चुका था. अधिकारियों ने दोनों जहाजों के पहुंचने की पुष्टि की है. इन दोनों टैंकरों के जरिए देश में एलपीजी की महत्वपूर्ण आपूर्ति पहुंची है. खास बात यह रही कि ये जहाज होर्मुज स्ट्रेट जैसे बेहद संवेदनशील और जोखिम भरे समुद्री मार्ग से होकर भारत पहुंचे. इस इलाके में ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच जारी तनाव के चलते समुद्री आवाजाही प्रभावित हो रही है, जिससे इस सफर को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया था लेकिन अब विदेश मंत्री अब्बास अराघची के ऐलान के बाद भारत के लिए तो राहत की खबर है.

यह भी पढ़ेंः बुशहर न्‍यूक्लियर प्‍लांट की हालत खतरनाक, रूस तेजी से निकाल रहा अपने नागरिक

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

iranindiaus attack on iranMiddle East

Trending news

भगवा के साथ गदा... बंगाल चुनाव के बीच चर्चा में आया यह संगठन कौन है? किसको फायदा
West Bengal Election 2026
भगवा के साथ गदा... बंगाल चुनाव के बीच चर्चा में आया यह संगठन कौन है? किसको फायदा
RG कर पीड़िता की मां ने भरी चुनावी हुंकार, ममता के गढ़ में भाजपा ने चला बड़ा दांव
West Bengal Election 2026
RG कर पीड़िता की मां ने भरी चुनावी हुंकार, ममता के गढ़ में भाजपा ने चला बड़ा दांव
कांग्रेस मुख्यालय के सामने हूटर जोर से बजवाते थे... 24 अकबर रोड का दिलचस्प किस्सा
Congress News
कांग्रेस मुख्यालय के सामने हूटर जोर से बजवाते थे... 24 अकबर रोड का दिलचस्प किस्सा
आंध्र प्रदेश में ट्रक और बस की भिड़ंत, हादसे में 10 लोगों की जिंदा जलकर मौत
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश में ट्रक और बस की भिड़ंत, हादसे में 10 लोगों की जिंदा जलकर मौत
West Bengal Election 2026: 'बंगाल को चाहिए राम राज्‍य', सुवेंदु अधिकारी ने ममता को दी चुनौती
ramnavami 2026
West Bengal Election 2026: 'बंगाल को चाहिए राम राज्‍य', सुवेंदु अधिकारी ने ममता को दी चुनौती
आपको कब्रिस्तान प्यारा था, हमें... नवरात्र में CM योगी ने अखिलेश यादव को सुनाया
cm yogi adityanath news
आपको कब्रिस्तान प्यारा था, हमें... नवरात्र में CM योगी ने अखिलेश यादव को सुनाया
ईरानी PAK के दोस्त हो सकते हैं लेकिन...पाकिस्तानी जहाज लौटाने के बाद क्या बोले अकबर?
Strait of Hormuz
ईरानी PAK के दोस्त हो सकते हैं लेकिन...पाकिस्तानी जहाज लौटाने के बाद क्या बोले अकबर?
ईरान का भारत के नाम भावुक पैगाम; IRGC ने कहा- आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया
iran
ईरान का भारत के नाम भावुक पैगाम; IRGC ने कहा- आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया
कश्मीरी महिला को उम्रकैद की सजा पर बिलबिलाया पाकिस्तान, भारत ने लगाई फटकार
Randhir Jaiswal
कश्मीरी महिला को उम्रकैद की सजा पर बिलबिलाया पाकिस्तान, भारत ने लगाई फटकार
भारत ने सालों बाद ईरान से खरीदी LPG,नई दिल्ली मुड़ा चीन जा रहा टैंकर
LPG
भारत ने सालों बाद ईरान से खरीदी LPG,नई दिल्ली मुड़ा चीन जा रहा टैंकर