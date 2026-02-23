'अमेरिकी राष्ट्रपति एक्शन लेने वाले आदमी हैं...,' जंग की आहट के बीच ईरान में गूंजा ट्रंप का ये संदेश, नागरिकों के मोबाइल फोन में बजा अलर्ट

Iran Trump Threat Alert On Phone: अमेरिका के साथ बढ़ती जंग की संभावना के बीच ईरान में हजारों लोगों के फोन फारसी भाषा में एक संदेश आया, जिसपर लिखा था कि ट्रंप एक्शन लेने वाले आदमी हैं. इसने जंग को लेकर और हलचल मचा दी है.
Iran-US Conflict: ईरान में पिछले काफी समय से वहां की जनता खामेनेई सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बीते दिनों ईरान पर सीमित हवाई हमला करने का संकेत दिया था. इस बीच सोमवार (23 फरवरी 2026) को ईरान में हजारों लोगों को उनके फोन पर एक अज्ञात नंबर से फारसी भाषा में एक अलर्ट मिला. जिसमें लिखा था,'अमेरिकी राष्ट्रपति एक एक्शन लेने वाले आदमी हैं. देखते रहिए.'
न्यूज एजेंसी 'ईरान इंटरनेशनल' की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना ऐसे वक्त पर देखने को मिली है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी शासन पर बयानबाजी तेज कर दी है. इसके साथ ही उन्होंने ईरान में संभावित सैन्य हमले के लिए खाड़ी देशों में अपनी सैन्य उपस्थिति भी बढ़ा दी है. ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान पर सीमित सैन्य हमला करने पर विचार कर रहे हैं, हालांकि दोनों देशों के बीच गुरुवार (26 फरवरी 2026) को जिनेवा में अगली वार्ता होने वाली है.
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रविवार (22 फरवरी 2026) को 'CBS' को बताया कि उन्हें अपने देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जारी गतिरोध के डिप्लोमैटिक समाधान की अच्छी संभावना दिखती है, साथ ही उन्होंने दोहराया कि तेहरान अमेरिकी सैन्य निर्माण से बिल्कुल भी दबाव में नहीं आएगा. 'LBCI लेबनान' के मुताबिक हमले की आशंका को देखते हुए अमेरिकी दूतावास ने सोमवार ( 23 फरवरी 2026) को एहतियात के तौर पर लेबनान में अपने दर्जनों कर्मचारियों को वहां से निकाल दिया है.
बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच जंग की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ने सोमवार (23 फरवरी 2026) को अमेरिका को चेतावनी दी कि ट्रंप की धमकी के जवाब में किसी भी हमले का भीषण जवाब दिया जाएगा. ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक समझौते की योजना पर काम कर रहा है. उसने आने वाले दिनों में मध्यस्थों को मसौदा प्रस्ताव सौंपने के लिए तैयार होने की बात कही है. ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम नागरिक उपयोग के लिए है, लेकिन पश्चिमी देशों का मानना है कि इसका मकसद केवल परमाणु बम बनाना है.