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Hindi Newsदुनियाजो बोलेगा, वो मरेगा! ईरान में 19 साल के पहलवान समेत 3 को सरेआम फांसी, इस्लामिक शासन का किया था विरोध

जो बोलेगा, वो मरेगा! ईरान में 19 साल के पहलवान समेत 3 को सरेआम फांसी, इस्लामिक शासन का किया था विरोध

Wrestler Hanged in Iran News: यूएस-इजरायल के साथ जंग में उलझे ईरान में चैंपियन पहलवान समेत 3 युवाओं को सरेआम फांसी पर लटका दिया गया है. तीनों ने इस्लामिक शासन का विरोध किया था, जिसके बाद से वे जेल में बंद थे. इस घटना से ईरान के प्रदर्शनकारियों में खौफ भर गया है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 20, 2026, 04:22 PM IST
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जो बोलेगा, वो मरेगा! ईरान में 19 साल के पहलवान समेत 3 को सरेआम फांसी, इस्लामिक शासन का किया था विरोध

Three Including Wrestler Hanged in Iran: पिछले 20 दिनों से चल रही जंग ईरान अपने दुश्मनों, यूएस और इजरायल के हाथों बुरी तरह रौंदा जा रहा है, इसके बावजूद उसके कट्टरपन में कोई कमी नहीं आई है. इस्लामिक शासन के खिलाफ आवाज उठाने पर उसने शुक्रवार को अपने देश के उभरते हुए चैंपियन पहलवान सालेह मोहम्मदी (19 वर्ष) समेत तीन युवाओं को फांसी पर लटका दिया. तीनों युवाओं को शियाओं के पवित्र शहर कोम में क्रेन से लटकाकर मारा गया, जिससे विरोध की सोच रहे दूसरे लोगों में खौफ कायम हो सके. राज्य मीडिया और मानवाधिकार समूहों के अनुसार, इस सार्वजनिक फांसी के जरिए सरकार ने स्पष्ट इशारा कर दिया कि वह बाकी प्रदर्शनकारियों को भी इसी तरह फांसी के फंदे पर लटकाने का विचार रखती है. 

भारी भीड़ के सामने सरेआम फांसी

ईरान ह्यूमन राइट्स (IHRNGO) के मुताबिक, पहलवान सालेह मोहम्मदी के साथ सईद दावोदी और मेहदी गासेमी को भी फांसी पर लटकाया गया. तीनों पर 8 जनवरी 2026 को विरोध प्रदर्शनों के दौरान 2 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल होने का आरोप था. तीनों को लोगों की भारी भीड़ के सामने सरेआम फांसी दी गई. 

IHRNGO के निदेशक महमूद अमीरी-मोघद्दम ने इस घटना पर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने कहा, 'फांसी दिए गए तीनों युवाओं को यातना देकर जबरदस्ती आरोप कबूलवाए गए. उन्होंने अपनी बेगुनाही साबित करने का भी उचित मौका नहीं दिया गया. भेदभाव भरी न्यायिक कार्यवाही के बाद तीनों को मौत की सजा दी गई.'

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बाकी प्रदर्शकारियों पर मंडराया खतरा

उन्होंने कहा, 'हम इन फांसियों को एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग मानते हैं. इसका मकसद लोगों में खौफ पैदा करके राजनीतिक असंतोष को दबाना है.' अमीरी-मोघद्दम ने चेतावनी दी, 'यह सिर्फ शुरुआत है. जल्द ही इस्लामिक शासन के खिलाफ आवाज उठाने वाले बाकी प्रदर्शनकारियों को भी इसी तरह सामूहिक फांसी दी जा सकती है. यह एक बहुत बड़ा और वास्तविक खतरा है. लोगों की जान बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए.'

उन्होंने इस मामले में अंतरराष्ट्रीय समुदाय, खासकर यूरोप से हस्तक्षेप की अपील की है. समूह ने कहा कि यूरोपीय देशों को अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर आगे होने वाली फांसियों को रोकने और लोगों की जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए. 

ईरानी लोगों से डर रहा इस्लामिक शासन!

अमीरी-मोघद्दम ने कहा, 'इस्लामी गणराज्य अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है. वह जानता है कि इसका सबसे बड़ा खतरा ईरानी लोग हैं, जो मौलिक बदलाव की मांग कर रहे हैं.'

ईरान की पूर्व खिलाड़ी और मानवाधिकार कार्यकर्ता नीमा फार ने इसे खुली राजनीतिक हत्या बताया. फॉक्स न्यूज से बात करते हुए फार ने कहा, 'सालेह मोहम्मदी समेत तीन युवाओं को फांसी इस्लामी गणराज्य के पैटर्न का हिस्सा है, जिसमें एथलीटों को निशाना बनाकर असंतोष कुचला जाता है और समाज में डर फैलाया जाता है.' उन्होंने 2020 में नविद अफकारी की फांसी का जिक्र किया, जिसने वैश्विक आक्रोश पैदा किया था.

ईरान पर लगाया जाए बैन, जब तक कि...

फार ने अंतरराष्ट्रीय खेल संगठनों से कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि ईरान को अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं से तब तक प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, जब तक वह विरोधकर्ताओं और एथलीटों की फांसी रोक नहीं लगा देता, नकली मुकदमों में जेल में बंद लोगों को रिहा नहीं करता और बोलने या देश छोड़ने वालों के खिलाफ बदला नहीं रोकता.

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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