Advertisement
trendingNow13091930
Hindi Newsदुनियायूरोपीय संघ को होगा पछतावा..., रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकी संगठन घोषित करने पर भड़का ईरान, EU को दे डाली बड़ी धमकी

'यूरोपीय संघ को होगा पछतावा...,' रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकी संगठन घोषित करने पर भड़का ईरान, EU को दे डाली बड़ी धमकी

EU To List Iran Revolutionary Guards As Terror Group: यूरोपीय संघ (EU) की ओर से खामेनेई के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकवादी संगठन में लिस्ट करने के फैसले के बाद अब ईरान का रिएक्शन सामने आया है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jan 30, 2026, 08:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'यूरोपीय संघ को होगा पछतावा...,' रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकी संगठन घोषित करने पर भड़का ईरान, EU को दे डाली बड़ी धमकी

Iran Islamic Revolutionary Guards: ईरान में बढ़ते भीषण विरोध प्रदर्शन के बीच प्रदर्शनकारियों के साथ अत्याचार को लेकर यूरोपीय संघ (EU) ने खामेनेई की सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर (IRGC) को अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट, दाएश और हमास जैसे आतंकवादी समूहों के साथ लिस्ट करने का ऐलान किया है. बता दें कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स पर 6,373 लोगों की हत्या करने का आरोप लगा है. अब EU के इस फैसले पर ईरान की प्रतिक्रया सामने आई है. 

EU के फैसले को बताया बड़ी गलती 

ईरान के विदेश मंत्री ने शुक्रवार 30 जनवरी 2026 को EU की ओर से ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी संगठन घोषित करने के फैसले की आलोचना की. तेहरान ने इसे एक रणनीतिक गलती बताया और कहा कि इससे क्षेत्रीय मामलों में यूरोप की भूमिका कमजोर हो जाएगी. ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इस्तांबुल में बोलते हुए कहा कि EU का यह कदम क्षेत्रीय वास्तविकताओं और अपने खुद के हितों के बारे में यूरोप की गलतफहमी को दर्शाता है. उन्होंने कहा,' यूरोप इस तरह के कदम उठाकर अपनी स्थिति को कमजोर कर रहा है. यूरोपीय लोगों को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो जाएगा.' 

ये भी पढ़ें- अल कायदा और हमास के साथ आतंकी घोषित होगी खामेनेई की सेना, प्रदर्शकारियों पर क्रूर अत्याचार के बाद EU ने लिया फैसला  

Add Zee News as a Preferred Source

अराघची की तुर्की यात्रा 

अराघची ने अपनी तुर्की यात्रा के बारे में बात करते हुए कहा कि उनसे कुछ महीने पहले तुर्की के विदेश मंत्री ईरान आए थे और इसका मकसद द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा के साथ-साथ दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करना है. उन्होंने ईरान और तुर्की के बीच संबंधों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में गहरा बताया. इसके अलावा उन्होंने क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर नियमित राय का भी जिक्र किया.उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय तनाव में बढ़ोत्तरी और अमेरिका समेत अन्य देशों की ओर से अपनाई गई पॉलिसी के चलते क्षेत्रीय देशों के बीच नजदीकी सहयोग आवश्यक हो गया है. 

ये भी पढ़ें- DNA: सऊदी, कतर और UAE... ईरान के खिलाफ संघर्ष में अमेरिका से क्यों मोड़ रहे खाड़ी देश? ट्रंप की बारूदी ताकत पर भारी पड़ेगी इस्लामिक एकता!  

आतंकी घोषित खामेनेई की सेना 

बता दें कि EU ने ईरान में प्रदर्शन के दौरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर की ओर से की गई हिंसक कार्रवाई के जवाब में उसे आतंकी संगठन की लिस्ट में डालने का फैसला किया है. इसको लेकर EU की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने कहा कि यह फैसला यूनियन के 27 सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की सहमति से लिया गया. कल्लास ने कहा कि इस कदम से रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को अल कायदा, हमास और इस्लामिक स्टेट जैसे समूहों के बराबर दर्जा मिल जाएगा. वहीं ईरान ने EU के इस कदम को बार-बार खारिज करते हुए गार्ड्स को एक वैध राज्य संस्था बताया और यूरोप पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाया. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

400 मीटर की दूरी के लिए मांगे 18,000 रुपये, मुंबई घूमने आई अमेरिकी महिला को ठगा
Mumbai News
400 मीटर की दूरी के लिए मांगे 18,000 रुपये, मुंबई घूमने आई अमेरिकी महिला को ठगा
शहीद के सम्मान में बदला नाम, KTHU अब शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन
Jammu Kashmir
शहीद के सम्मान में बदला नाम, KTHU अब शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन
ISI–ISIS की खतरनाक साजिश! कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की तैयारी, घूम रहे 12 फिदायीन
jammu kashmir news
ISI–ISIS की खतरनाक साजिश! कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की तैयारी, घूम रहे 12 फिदायीन
सेहरा सिर पर, दस्तावेज हाथ में! निकाह से पहले SIR में फंसा दूल्हा, अफसर बोले...
west bengal news in hindi
सेहरा सिर पर, दस्तावेज हाथ में! निकाह से पहले SIR में फंसा दूल्हा, अफसर बोले...
‘भारत एक देश नहीं’, पंचायत सदस्य की याचिका खारिज करते हुए HC ने दिखाई खतरनाक तस्वीर
HC
‘भारत एक देश नहीं’, पंचायत सदस्य की याचिका खारिज करते हुए HC ने दिखाई खतरनाक तस्वीर
पावर कट, रोड ब्लॉक और हिमस्खलन का खतरा... घाटी में भारी बर्फबारी के बाद शुरू आफत
Jammu-Kashmir Snowfall
पावर कट, रोड ब्लॉक और हिमस्खलन का खतरा... घाटी में भारी बर्फबारी के बाद शुरू आफत
बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
Supreme Court News
बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
amit shah
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात
ajit pawar death
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात
तमिलनाडु में पार हुई क्रूरता की हदें, 70 साल के बुजुर्ग किसान को जिंदा जलाया
Farmer Burned Alive
तमिलनाडु में पार हुई क्रूरता की हदें, 70 साल के बुजुर्ग किसान को जिंदा जलाया