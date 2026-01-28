‘सभी मुस्लिम देश एक हो जाएं…’ सऊदी का मिला साथ तो ईरान की हुंकार- पड़ोसियों सुन लो, अमेरिका को एयरस्पेस दिया तो खैर नहीं

Advertisement
Iran ready peace process: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की और मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की है. अमेरिकी धमकियों को क्षेत्रीय अस्थिरता का कारण बताया है. IRGC ने पड़ोसियों को चेताया है कि किसी तरह उनकी जमीन का उपयोग अमेरिका या कोई भी जंग के लिए न करे.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Jan 28, 2026, 08:25 AM IST
Iran-Saudi arab: मिडिल ईस्ट का माहौल अभी भी गरम है.अमेरिका का जहाजी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन वहां पहुंच गया है, और सबको लग रहा है कि कहीं बड़ा धमाका न हो जाए. ऐसे में ईरान ने एक तरफ शांति की बात की, दूसरी तरफ जोरदार हुंकार भरी है. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर लंबी बात की. पेजेशकियन ने साफ कहा कि ईरान किसी भी ऐसी कोशिश का स्वागत करेगा जो युद्ध रोके और शांति लाए, लेकिन ये सब अंतरराष्ट्रीय कानून के अंदर होना चाहिए, और ईरान के हक की पूरी हिफाजत हो. 

अमेरिका पर गंभीर आरोप
राष्ट्रपति पेजेशकियन ने अमेरिका पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वॉशिंगटन की नीतियां पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को कमजोर कर रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका लगातार ईरान को धमकाने की कोशिश कर रहा है और इससे पश्चिम एशिया में शांति की संभावनाओं को नुकसान पहुंच रहा है. राष्ट्रपति पेजेशकियन ने यह भी कहा कि अमेरिका ने पहले ईरान और यूरोपीय देशों के बीच हुए कई कूटनीतिक प्रयासों को भी पटरी से उतारने का काम किया.

‘सभी मुस्लिम देश एकजुट हों’
ईरानी राष्ट्रपति ने मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि क्षेत्र की सुरक्षा, स्थिरता और विकास के लिए आपसी सहयोग बेहद जरूरी है. उनका कहना था कि बाहरी ताकतों के दबाव में आकर अगर फैसले लिए गए, तो इसका खामियाजा पूरे इलाके को भुगतना पड़ सकता है.

सऊदी अरब का समर्थन क्यों अहम
इस बातचीत में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई या तनाव बढ़ाने को “अस्वीकार्य” बताया. उन्होंने कहा कि सऊदी अरब, ईरान और अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ मिलकर स्थायी शांति और सुरक्षा के लिए सहयोग को तैयार है. विशेषज्ञ मानते हैं कि सऊदी अरब का यह रुख क्षेत्रीय राजनीति में बड़ा संकेत है.

एयरस्पेस को लेकर ईरान की सख्त चेतावनी
इसी बीच ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) की नौसेना के डिप्टी कमांडर मोहम्मद अकबरजादेह ने पड़ोसी देशों को कड़ी चेतावनी दी है. Fars समाचार एजेंसी के मुताबिक, उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी हमले में अगर किसी देश ने अपना एयरस्पेस, जमीन या समुद्री सीमा इस्तेमाल करने दी, तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे.
उन्होंने यह भी बताया कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान की नजर टिकी हुई है, जहां से दुनिया का बड़ा तेल व्यापार गुजरता है.

अमेरिकी युद्धपोत से बढ़ी चिंता
इसी बीच अमेरिकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुले मंच से ऐलान किया है कि अमेरिका की एक और नई नौसैनिक “आर्माडा” ईरान की दिशा में रवाना हो चुकी है. ट्रंप ने इसे “एक और खूबसूरत आर्माडा” बताया, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है.अमेरिकी USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group मिडिल ईस्ट में पहले ही पहुंच चुका है. 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं.

