‘ईरान यूरेनियम सौंपने को तैयार, डील फाइनल हुई तो खुद इस्लामाबाद जाऊंगा’; ट्रंप का बड़ा दावा; ईरान ने साधी चुप्पी

US Iran Peace Talks Latest Updates: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक बड़ा दावा किया है कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है. व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच छह हफ्तों से चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने वाला शांति समझौता अब बहुत करीब है.

'डील फाइनल हुई तो मैं खुद वहां जा सकता हूं'

ट्रंप ने ‘न्यूक्लियर डस्ट’ शब्द का इस्तेमाल करते हुए बताया कि ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम स्टॉक को वापस सौंपने पर सहमति जताई है. अमेरिका इस स्टॉक को परमाणु हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल होने योग्य मानता है. राष्ट्रपति ने कहा, 'ईरान लगभग हर मुद्दे पर सहमत हो चुका है. अगर इस्लामाबाद में होने वाली आगामी बातचीत में डील फाइनल होती है तो मैं खुद वहां जा सकता हूं.'

ट्रंप के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच अगले दौर की बातचीत इस हफ्ते के अंत में हो सकती है. उन्होंने युद्धविराम को बढ़ाने की जरूरत पर संदेह जताया और कहा कि ईरान अब पहले से कहीं अधिक लचीला रुख अपनाए हुए है. ट्रंप ने जोर देकर कहा, 'ईरान समझौता करना चाहता है. हम उनके साथ अच्छी बातचीत कर रहे हैं.'

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बढ़ते सैन्य दबाव और नाकाबंदी से झुका ईरान!

अमेरिकी अधिकारियों का भी मानना है कि बढ़ते सैन्य दबाव और नाकाबंदी के कारण ईरान उन शर्तों पर सहमत हो रहा है, जिनके लिए वह दो महीने पहले तैयार नहीं था. ट्रंप ने हालांकि साफ चेतावनी दी कि अगर बातचीत विफल रही तो संघर्ष फिर से शुरू हो सकता है. मौजूदा युद्धविराम की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जो अगले सप्ताह खत्म होने वाला है.

ट्रंप ने उन्होंने पोप लियो XIV का जिक्र करते हुए कहा कि तेहरान से जुड़े खतरे को समझना जरूरी है. ट्रंप ने कहा, 'पोप जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन मुझे उनसे असहमति हो सकती है. उन्हें यह समझना होगा कि यह असल दुनिया है, जिसमें इस तरह की बातों के लिए कोई जगह नहीं होती.'

क्या वाकई खत्म हो जाएगी ईरान जंग?

बताते चलें कि पोप हाल के दिनों में लगातार शांति और संयम की अपील कर रहे हैं. वहीं, ट्रंप सख्त रुख बनाए हुए हैं. दोनों के बीच इस मुद्दे पर मतभेद खुलकर सामने आए हैं.

अब ईरान मुद्दे पर ट्रंप के बयान से मिडिल ईस्ट में लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने की संभावना मजबूत हुई है. अगर इस्लामाबाद में बातचीत सफल रही तो इससे न केवल ईरान-अमेरिका संघर्ष का अंत होगा, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी अहम कदम साबित हो सकता है. हालांकि, ईरान की तरफ से अभी इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.