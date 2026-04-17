Advertisement
trendingNow13181647
Hindi Newsदुनिया‘ईरान यूरेनियम सौंपने को तैयार, डील फाइनल हुई तो खुद इस्लामाबाद जाऊंगा’; ट्रंप का बड़ा दावा; ईरान ने साधी चुप्पी

‘ईरान यूरेनियम सौंपने को तैयार, डील फाइनल हुई तो खुद इस्लामाबाद जाऊंगा’; ट्रंप का बड़ा दावा; ईरान ने साधी चुप्पी

US Iran Peace Talks Latest News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान यूरेनियम सौंपने को तैयार हो गया है और अगर डील फाइनल हुई तो वे खुद समझौते के लिए इस्लामाबाद जाएंगे. वहीं ईरान ने ट्रंप के इस दावे पर चुप्पी साध ली है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 17, 2026, 06:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘ईरान यूरेनियम सौंपने को तैयार, डील फाइनल हुई तो खुद इस्लामाबाद जाऊंगा’; ट्रंप का बड़ा दावा; ईरान ने साधी चुप्पी

US Iran Peace Talks Latest Updates: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक बड़ा दावा किया है कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है. व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच छह हफ्तों से चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने वाला शांति समझौता अब बहुत करीब है.

'डील फाइनल हुई तो मैं खुद वहां जा सकता हूं'

ट्रंप ने ‘न्यूक्लियर डस्ट’ शब्द का इस्तेमाल करते हुए बताया कि ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम स्टॉक को वापस सौंपने पर सहमति जताई है. अमेरिका इस स्टॉक को परमाणु हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल होने योग्य मानता है. राष्ट्रपति ने कहा, 'ईरान लगभग हर मुद्दे पर सहमत हो चुका है. अगर इस्लामाबाद में होने वाली आगामी बातचीत में डील फाइनल होती है तो मैं खुद वहां जा सकता हूं.'

ट्रंप के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच अगले दौर की बातचीत इस हफ्ते के अंत में हो सकती है. उन्होंने युद्धविराम को बढ़ाने की जरूरत पर संदेह जताया और कहा कि ईरान अब पहले से कहीं अधिक लचीला रुख अपनाए हुए है. ट्रंप ने जोर देकर कहा, 'ईरान समझौता करना चाहता है. हम उनके साथ अच्छी बातचीत कर रहे हैं.'  

Add Zee News as a Preferred Source

बढ़ते सैन्य दबाव और नाकाबंदी से झुका ईरान!

अमेरिकी अधिकारियों का भी मानना है कि बढ़ते सैन्य दबाव और नाकाबंदी के कारण ईरान उन शर्तों पर सहमत हो रहा है, जिनके लिए वह दो महीने पहले तैयार नहीं था. ट्रंप ने हालांकि साफ चेतावनी दी कि अगर बातचीत विफल रही तो संघर्ष फिर से शुरू हो सकता है. मौजूदा युद्धविराम की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जो अगले सप्ताह खत्म होने वाला है.

ट्रंप ने उन्होंने पोप लियो XIV का जिक्र करते हुए कहा कि तेहरान से जुड़े खतरे को समझना जरूरी है. ट्रंप ने कहा, 'पोप जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन मुझे उनसे असहमति हो सकती है. उन्हें यह समझना होगा कि यह असल दुनिया है, जिसमें इस तरह की बातों के लिए कोई जगह नहीं होती.' 

क्या वाकई खत्म हो जाएगी ईरान जंग?

बताते चलें कि पोप हाल के दिनों में लगातार शांति और संयम की अपील कर रहे हैं. वहीं, ट्रंप सख्त रुख बनाए हुए हैं. दोनों के बीच इस मुद्दे पर मतभेद खुलकर सामने आए हैं.

अब ईरान मुद्दे पर ट्रंप के बयान से मिडिल ईस्ट में लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने की संभावना मजबूत हुई है. अगर इस्लामाबाद में बातचीत सफल रही तो इससे न केवल ईरान-अमेरिका संघर्ष का अंत होगा, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी अहम कदम साबित हो सकता है. हालांकि, ईरान की तरफ से अभी इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Israel Iran tensionisrael iran war

Trending news

जम्मू-कश्मीर से मंगाई गईं बुलेटप्रूफ गाड़ियां, सड़कों पर दिखा सुरक्षा का दम
Assembly Elections 2026
जम्मू-कश्मीर से मंगाई गईं बुलेटप्रूफ गाड़ियां, सड़कों पर दिखा सुरक्षा का दम
'सेंट्रल फोर्स लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं', चुनाव से पहले क्यों चेता रहीं ममता?
Assembly Elections 2026
'सेंट्रल फोर्स लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं', चुनाव से पहले क्यों चेता रहीं ममता?
वो योद्धा, जिसने कोई जंग नहीं हारी; 'आलू-प्याज' की तरह छील डाले थे चीन-PAK, पुर्तगाल
Indian Army
वो योद्धा, जिसने कोई जंग नहीं हारी; 'आलू-प्याज' की तरह छील डाले थे चीन-PAK, पुर्तगाल
इन तीन राज्यों में आज झमाझम बरसेगा पानी, जानिए आपके शहर में कैसा रहने वाला है मौसम?
weather update
इन तीन राज्यों में आज झमाझम बरसेगा पानी, जानिए आपके शहर में कैसा रहने वाला है मौसम?
DNA: संसद में महिलाएं बढ़ेंगी तो क्या बदल जाएगा? महिला आरक्षण Vs परिसीमन का विश्लेषण
Women Reservation Bill
DNA: संसद में महिलाएं बढ़ेंगी तो क्या बदल जाएगा? महिला आरक्षण Vs परिसीमन का विश्लेषण
महाराष्ट्र में ऑटो चलाने के लिए मराठी का ज्ञान जरूरी, सरकारी फैसले पर शुरू हुई तकरार
mumbai
महाराष्ट्र में ऑटो चलाने के लिए मराठी का ज्ञान जरूरी, सरकारी फैसले पर शुरू हुई तकरार
भारत के वो 5 समुद्री बीच, जहां पर नहाने का मतलब है मौत? कहीं आप तो नहीं कर रहे प्लान
India Dangerous Beaches
भारत के वो 5 समुद्री बीच, जहां पर नहाने का मतलब है मौत? कहीं आप तो नहीं कर रहे प्लान
महिला हक के मामले में मजहब वाला एंगल कहां से आया? विपक्ष की नई मांग का DNA टेस्ट
Women Reservation Bills
महिला हक के मामले में मजहब वाला एंगल कहां से आया? विपक्ष की नई मांग का DNA टेस्ट
जम्मू-कश्मीर डॉक्टर टेरर मॉड्यूल केस में एजेंसी का एक्शन, 10 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर डॉक्टर टेरर मॉड्यूल केस में एजेंसी का एक्शन, 10 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हमनशीं....
West Bengal Election 2026
कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हमनशीं....