होर्मुज पर निकाल देंगे ईरान की हेकड़ी... वार्ता फेल होने से भड़के ट्रंप बोले- आने-जाने वाले हर जहाज को ब्लॉक करेगी US नेवी

Donald Trump statement: इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच मैराथन बातचीत बिना किसी नतीजे के फेल हो गई. इस बातचीत के नाकाम होने का ठीकरा अमेरिका ने ईरान पर और आईआरजीसी के सैन्य कमांडरों ने ट्रंप पर फोड़ा है. बातचीत पटरी से उतरने से बिफरे ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने 'शांति दूतों' की मुलाकात की पूरी डिटेल देते हुए कहा, 'ईरान फिलहाल अपनी परमाणु महत्वाकांक्षा नहीं छोड़ना चाहता, सारी बात बस इसी एक जिद से बिगड़ी है.'

'ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होगा'

ट्रंप ने ये भी कहा, 'मैं बहुत विस्तार से इस बारे में बात कर सकता हूं, और उन तमाम उपलब्धियों का जिक्र कर सकता हूं जो इस बैठक से हासिल हुई हैं, लेकिन, केवल एक ही बात जो सबसे ज्यादा मायने रखती है वो ये है कि ईरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है. जैसा कि मैंने हमेशा से कहा, अपने पहले टर्म से यानी कई साल पहले से कि ईरान के पास कभी भी कोई परमाणु हथियार नहीं होगा.'

ट्रंप ने आगे कहा, 'बातचीत भले बेनतीजा रही हो, लेकिन कई मायनों में, जिन बिंदुओं पर सहमति बनी, वो हमारे सैन्य अभियानों को अंत तक जारी रखने की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर हैं. अस्थिर और अप्रत्याशित लोगों के हाथों में परमाणु शक्ति नहीं सौंपने दी जा सकती है. इसी बात पर बाकी मुद्दे खत्म हो जाते हैं.'

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अमेरिकी नेवी होर्मुज में जहाज रोकेगी

ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को खोलने का वादा किया था, लेकिन जानबूझकर नहीं खोला. जैसा कि उन्होंने वादा किया था, बेहतर होगा कि वे इस अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग को खोलने की प्रक्रिया तुरंत और तेजी से शुरू करें. वे हर उस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं जो किताबों में लिखा है. इस बीच अमेरिकी मीडिया सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि शीर्ष तीन अमेरिकी तेल कंपनियों के सीईओ ने चेतावनी दी है कि अगर होर्मुज यूं ही बंद रहा तो पूरी दुनिया का ऊर्जा संकट और भी गहरा जाएगा. इसलिए अमेरिका नेवी ने होर्मुज पर नई रणनीति पर चलने का ऐलान किया है.

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ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर बात बढ़ाते हुए कहा, 'होर्मुज और न्युक्लियर मुद्दे पर असहमति बरकरार है, इसलिए अमेरिका होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को ब्लॉक कर देगा.'

प्लान ऑफ एक्शन

ट्रंप ने दावा किया कि बैठक में ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन होर्मुज और न्यूक्लियर पर बात नहीं बन पाई. इस वजह से अमेरिकी नौसेना होर्मुज स्ट्रेट में प्रवेश करने या उससे बाहर निकलने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज को 'ब्लॉक' (रोकने) करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है.

ट्रंप ने कहा होर्मुज में बारूदी सुरंगे होने की बात झूठी और ईरान की चाल हो सकती है, ताकि यह पूरी दुनिया से की जा रही 'जबरदस्ती वसूली' को चालू रख सके. लेकिन अमेरिका की शक्तिशाली फौज कभी भी इस तरह की जबरदस्ती के आगे नहीं झुकेगी. हम ईरान की मनमानी को नहीं चलने देंगे.

ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपनी नौसेना को निर्देश दिया है कि वे अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में मौजूद हर उस जहाज को ढूंढें और रोकें, जिसने ईरान को 'टोल' (Fee) दिया हो. जो कोई भी इस तरह का अवैध टोल देगा, उसे खुले समुद्र में सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा. हम उन बारूदी सुरंगों को भी नष्ट करना चालू कर रहे हैं, जिन्हें ईरानियों ने कथित रूप से होर्मुज में बिछाया है. कोई भी ईरानी सैनिक, ​​जो हम पर या किसी भी शांतिपूर्ण जहाज पर मिसाइल/ड्रोन चलाएगा, उसे मिटा दिया जाएगा.'

घेरेबंदी जल्द

बकौल ट्रंप, 'होर्मुज की घेराबंदी जल्द चालू होगी, इसमें कई देश शामिल होंगे. ईरान को अवैध वसूली नहीं करने देंगे. हमारी सेना, ईरान का जो कुछ भी थोड़ा-बहुत बचा-खुचा हिस्सा है, उसका नामोनिशान मिटा देगी.'