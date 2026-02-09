Advertisement
trendingNow13102946
Hindi Newsदुनियाजंग हो जाए तब भी नहीं झुकेंगे..., ओमान में की मीटिंग फिर ईरान का न्यूक्लियर पर अमेरिका को दिया सीधा चैलेंज, यूरेनियम पर कोई समझौता नहीं

'जंग हो जाए तब भी नहीं झुकेंगे...', ओमान में की मीटिंग फिर ईरान का न्यूक्लियर पर अमेरिका को दिया सीधा चैलेंज, यूरेनियम पर कोई समझौता नहीं

Iran refuses to give up on uranium enrichment: ईरान ने अमेरिका के दबाव और सैन्य धमकियों को सिरे से खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि वह यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम से पीछे नहीं हटेगा.विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि किसी भी देश को ईरान की नीति तय करने का अधिकार नहीं है. ओमान में चल रही वार्ता पर भी उन्होंने अमेरिका की मंशा पर सवाल उठाए.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Feb 09, 2026, 10:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो साभार-ग्रोक)
प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो साभार-ग्रोक)

Iran-US Conflict: दुनिया की नजरें फिर से मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं. ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव एक बार फिर चरम पर है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने साफ शब्दों में कहा है कि तेहरान किसी भी कीमत पर अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को नहीं छोड़ेगा. चाहे इसके बदले युद्ध ही क्यों न थोप दिया जाए. अराघची ने कहा, “कोई भी ताकत हमें यह नहीं बता सकती कि हमें क्या करना चाहिए .हमारी आज़ादी और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा.”

ओमान में बातचीत, लेकिन भरोसे की कमी
यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान और अमेरिका कई वर्षों बाद ओमान में बातचीत की मेज पर लौटे हैं. इन वार्ताओं से ईरान को उम्मीद है कि उस पर लगे कठोर आर्थिक प्रतिबंधों में कुछ राहत मिल सकती है, जबकि अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कड़ी पाबंदियां चाहता है. हालांकि अराघची ने अमेरिका की मंशा पर गंभीर संदेह जताया. उन्होंने कहा कि एक तरफ बातचीत की बात होती है और दूसरी तरफ नए प्रतिबंध और सैन्य दबाव बनाए जाते हैं, जिससे भरोसा कमजोर होता है. उन्होंने साफ कहा. ईरान को अमेरिका पर भरोसा कम है. वो पूछ रहे हैं कि क्या वॉशिंगटन सच में डिप्लोमेसी चाहता है या सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है?

अमेरिकी सैन्य ताकत से नहीं डरता ईरान
ईरानी विदेश मंत्री ने क्षेत्र में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS Abraham Lincoln की मौजूदगी को लेकर भी तीखा बयान दिया. उन्होंने कहा, “उनका सैन्य जमावड़ा हमें डराने के लिए है, लेकिन ईरान इससे डरने वाला नहीं है.” उनका साफ कहना था कि ईरान कोई ऐसा समझौता स्वीकार नहीं करेगा जो उसकी गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए. 

Add Zee News as a Preferred Source

परमाणु बम पर ईरान का जवाब
पश्चिमी देश और इज़रायल लंबे समय से ईरान पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाते रहे हैं. इस पर अराघची ने कहा, “वे हमारे परमाणु बम से डरते हैं, जबकि हम किसी बम की तलाश में नहीं हैं. हमारी असली ताकत बड़ी शक्तियों को ‘ना’ कहने की हिम्मत है.”

ट्रंप का दबाव और नए प्रतिबंध
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत को “काफी अच्छी” बताया, लेकिन इसके तुरंत बाद ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर नए टैरिफ लगाने का आदेश भी जारी कर दिया. साथ ही ईरानी तेल निर्यात से जुड़ी कई शिपिंग कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए गए. ईरान ने साफ किया है कि वह अमेरिका के हर कदम पर नजर रख रहा है और आगे की बातचीत का फैसला वॉशिंगटन के व्यवहार को देखकर करेगा.

ईरान में हालात और गंभीर
इन वार्ताओं के बीच ईरान के अंदर हालात भी तनावपूर्ण बने हुए हैं. आर्थिक संकट और राजनीतिक असंतोष के चलते हुए प्रदर्शनों में हजारों लोगों की मौत और गिरफ्तारियों की खबरें सामने आई हैं. इसने पूरे मुद्दे को और संवेदनशील बना दिया है. दिसंबर के अंत से शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों में आर्थिक मुश्किलों और राजनीतिक गुस्से के चलते हिंसा हुई. ईरानी सरकार के मुताबिक 3,117 लोग मारे गए, ज्यादातर सिक्योरिटी फोर्सेस और बायस्टैंडर्स. लेकिन अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी (HRANA) का दावा है कि मौतें 7,000 के करीब हैं, ज्यादातर प्रदर्शनकारी. हजारों गिरफ्तारियां भी हुईं.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

undefined

Trending news

Parliament session Live: गलवान विवाद और सीक्रेट ट्रेड डील पर आज फिर भिड़ेंगे मोदी-राहुल, क्या फिर ठप हो जाएगी कार्यवाही?
parliament session live
Parliament session Live: गलवान विवाद और सीक्रेट ट्रेड डील पर आज फिर भिड़ेंगे मोदी-राहुल, क्या फिर ठप हो जाएगी कार्यवाही?
मंदिर की चौखट पर नहीं, संविधान की आत्मा पर फैसला; ईसाई पादरियों की एंट्री पर केरल...
Kerala
मंदिर की चौखट पर नहीं, संविधान की आत्मा पर फैसला; ईसाई पादरियों की एंट्री पर केरल...
क्या आदेश है? जब बॉर्डर पर भेजी गई फौज, आर्मी चीफ के सवाल पर पीएम ने क्या कहा था
Indian Army news
क्या आदेश है? जब बॉर्डर पर भेजी गई फौज, आर्मी चीफ के सवाल पर पीएम ने क्या कहा था
गोगोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले असम CM के आरोप, 10 प्वाइंट्स में समझें पूरी कहानी
Himanta Biswa Sarma
गोगोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले असम CM के आरोप, 10 प्वाइंट्स में समझें पूरी कहानी
भारत माता की जय से नहीं...ओवैसी ने क्यों कहा- हम बहादुर शाह जफर को क्या जवाब देंगे?
Aaduddin Owaisi
भारत माता की जय से नहीं...ओवैसी ने क्यों कहा- हम बहादुर शाह जफर को क्या जवाब देंगे?
75 की आयु के बाद बिना दायित्व काम करना चाहिए... भागवत ने बताई पद पर होने की वजह
mohan bhagwat news
75 की आयु के बाद बिना दायित्व काम करना चाहिए... भागवत ने बताई पद पर होने की वजह
10 फरवरी की हुंकार, 11 फरवरी का टकराव? क्या मुर्शिदाबाद बन रहा अगला फ्लैशपॉइंट
Murshidabad News in Hindi
10 फरवरी की हुंकार, 11 फरवरी का टकराव? क्या मुर्शिदाबाद बन रहा अगला फ्लैशपॉइंट
भारत के साथ नेपाल सीमा चौकियां 72 घंटे के लिए बंद रहेंगी, आखिर क्या है वजह?
Nepal
भारत के साथ नेपाल सीमा चौकियां 72 घंटे के लिए बंद रहेंगी, आखिर क्या है वजह?
वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए दोगुना हुआ इंश्योरेंस, दोगुना हुआ बीमा
Vaishno Devi
वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए दोगुना हुआ इंश्योरेंस, दोगुना हुआ बीमा
सर्दी खत्म या मौसम देगा भयंकर सितम, अगले 7 दिन कैसा रहेगा वेदर, IMD ने क्या बताया?
Weather
सर्दी खत्म या मौसम देगा भयंकर सितम, अगले 7 दिन कैसा रहेगा वेदर, IMD ने क्या बताया?