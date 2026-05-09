यूरेनियम पर नहीं झुका ईरान, होर्मुज पर भी ट्रंप को दी खुली चेतावनी; बोला- जंग के लिए तैयार

Iran US War Updates: अमेरिका या फिर ईान, दोनों में से किसी के भी सुर नीचे होने के नाम नहीं ले रहे हैं, अमेरिका की धमकियों पर ईरान भी लगातार धमकियां दे रहा है.
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Iran US War Updates: अमेरिका के साथ तनाव के बीच ईरान ने क्लियर कह दिया है कि यूरेनियम को लेकर कोई समझौता नहीं होगा. ईरान ने कहा है कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम या यूरेनियम एनरिच्ड करने पर कोई समझौता नहीं करेगा. साथ ही होर्मुज को लेकर भी गेंद अमेरिका के पाले में डालते हुए कहा कि अगर अमेरिका नाकेबंदी हटाता है तो, ईरान होर्मुज को फिर से खोल सकता है. जबकि दूसरी तरफ US ने फिर से 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' शुरू करने की बात कही है.
ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार फिर से 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' शुरू करने पर गौर कर सकती है. यह पहल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसे व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए बनाई गई थी. ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के साथ समझौता नहीं हुआ, तो इस योजना को और बड़े स्तर पर 'Project Freedom Plus' के रूप में लागू किया जाएगा. व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका दूसरे रास्ते अपनाएगा. उन्होंने कहा कि 'Project Freedom' अच्छा है, लेकिन इसके अलावा भी कई विकल्प मौजूद हैं.
इससे पहले मंगलवार को ट्रंप ने घोषणा की थी कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को अस्थायी तौर पर रोका जा रहा है, जबकि ईरान के बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी. ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के खिलाफ अभियान में अमेरिका को बड़ी सैन्य सफलता मिली है और समझौते को लेकर भी अच्छी प्रगति हुई है. उन्होंने कहा कि इस पहल को इसलिए रोका गया ताकि यह देखा जा सके कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच समझौता अंतिम रूप लेकर साइन हो सकता है या नहीं.
ट्रंप ने रविवार को प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा की थी, उन्होंने कहा था कि दुनिया के कई देशों ने अमेरिका से मदद मांगी है ताकि उनके जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित निकल सकें. अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने सोमवार से इस अभियान की शुरुआत की थी. इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था. CENTCOM के बयान के मुताबिक, इस ऑपरेशन में गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर, 100 से ज्यादा विमान, मल्टी-डोमेन ड्रोन प्लेटफॉर्म और 15 हजार सैनिक तैनात किए गए हैं.
जबकि दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिका के दबाव में आने को तैयार नहीं है, लगातार अमेरिकी बयानबाजी पर तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहा है. अमेरिका के 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' को लेकर ईरान ने कहा कि अगर उसने होर्मुज में कोई दखल दिया थो क्षेत्र में फिर से भयानक युद्ध छिड़ जाएगा.