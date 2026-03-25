'खत्म हो जाएगी जंग अगर मान ली ये 5 शर्तें...,' ईरान ने रिजेक्ट किया ट्रंप का प्रस्ताव, सामने रख दी बड़ी डिमांड

Iran-Israel war: पश्चिम एशिया में जारी जंग को 26 दिन हो चुके हैं. अबतक इस संघर्ष के रुकने की कोई संभावना नहीं दिख रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग को रोकने के लिए ईरान के सामने 15 शर्तें रखी थीं, लेकिन तेहरान ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. तेहरान का साफ कहना है कि यह जंग केवल उसकी शर्तों और टाइमलाइन पर ही रुकेगी.

'ईरान जंग तभी खत्म करेगा जब वह इसका फैसला लेगा...'

ईरानी मीडिया 'प्रेस टीवी' की रिपोर्ट के मुताबिक उसके साथ बातचीत में ईरान के अधिकारी ने कहा कि तेहरान अमेरिकी राष्ट्रपति को जंग खत्म करने के लिए समय तय करने की अनुमति नहीं देगा. उन्होंने कहा,' ईरान जंग तभी खत्म करेगा जब वह इसका फैसला लेगा और उसकी अपनी शर्तें पूरी हो जाएंगी.' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान अपनी सुरक्षा जारी रखने और अपनी मांगें पूरी होने तक दुश्मन पर निडरता के साथ वार करेगा.

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ईरान की शर्तें

अधिकारी ने इन 5 शर्तों का जिक्र किया है, जिसपर सहमति से ईरान युद्धविराम के लिए राजी होगा.

दुश्मन देश की ओर से ईरान पर जारी आक्रामकता और हिंसा को रोकना. ईरान पर जंग को दोबारा थोपने से रोकने के लिए ठोस उपाय करना. जंग में हुए डैमेज की भरपाई करने की गारंटी देना और स्पष्ट नियम बनाना. ईरान में सभी मोर्चों पर जंग को रोकना और सभी प्रतिरोध समूहों के लिए युद्ध समाप्त करना. ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपने अधिकार का इस्तेमाल करने का अधिकार है और यह दूसरे देशों की प्रतिबद्धताओं की गारंटी है. इसे मान्यता दी जानी चाहिए.

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शर्तों के बाद ही होगा युद्धविराम

ईरान ने साफ कहा कि युद्धविराम उसकी शर्तों को स्वीकार करने के बाद ही किया जाएगा. अधिकारी ने साफ कहा कि उससे पहले कोई बातचीत नहीं होगी. उन्होंने दोहराया कि ईरान का डिफेंस ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक कि ये शर्तें पूरी नहीं हो जाती हैं. उन्होंने कहा,' जंग तभी खत्म होगी जब ईरान इसे समाप्त करने का फैसला लेगा न कि तब जब ट्रंप इसके समाप्त होने की कल्पना करेंगे.'