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Hindi Newsदुनियाहोर्मुज की जरूरत नहीं है तो 48 घंटे का अल्टीमेटम क्यों? ईरान ने ट्रंप को बताया बेबस-लाचार; जल्द मिलेगा सरप्राइज

होर्मुज की जरूरत नहीं है तो 48 घंटे का अल्टीमेटम क्यों? ईरान ने ट्रंप को बताया बेबस-लाचार; जल्द मिलेगा सरप्राइज

Donald Trump on Hormuz: डोनाल्ड ट्रंप अपने ही बयानों पर टिकते नजर नहीं आ रहे हैं, हाल ही में देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि उन्हें होर्मुज की जरूरत नहीं है, जिसे चाहिए वो जाकर कब्जा कर ले. हालांकि अब ट्रंप ने ईरान को 48 घंटें का अल्टीमेट दिया है. जिसे ईरान ने खारिज कर दिया है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Apr 05, 2026, 08:16 AM IST
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होर्मुज की जरूरत नहीं है तो 48 घंटे का अल्टीमेटम क्यों? ईरान ने ट्रंप को बताया बेबस-लाचार; जल्द मिलेगा सरप्राइज

ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए दिए गए 48 घंटे के अल्टीमेटम को सख्ती से खारिज कर दिया है. ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान इस समयसीमा के अंदर कोई शांति समझौता नहीं करता या रणनीतिक रूप से अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलता, तो अमेरिका उसके महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बना सकता है.

यह बयान ऐसे समय आया है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनियाभर में तेल आपूर्ति के लिए बेहद अहम रास्ता माना जाता है और इसके बंद होने से अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर भी बड़ा असर पड़ सकता है. अमेरिका का कहना है कि इस रास्ते का खुला रहना जरूरी है, जबकि ईरान इसे अपने रणनीतिक दबाव के रूप में देखता है.

ईरान ने ट्रंप को बताया बेबस और लाचार

ईरान की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए 'खातम अल-अनबिया' केंद्रीय मुख्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले जनरल अली अब्दुल्लाही ने ट्रंप के बयान को 'बेबस, घबराया हुआ, असंतुलित और मूर्खतापूर्ण' बताया. उन्होंने संकेत दिया कि तेहरान अमेरिकी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है और अपनी सैन्य एवं रणनीतिक स्थिति पर कायम रहेगा.

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जल्द ही बड़ा सरप्राइज मिलेगा- ईरान का बड़ा मैसेज

इसके अलवा ईरान के एक सुरक्षा अधिकारी ने यह भी कहा है कि उनका देश युद्ध में अपनी रणनीति के मुताबिक आगे बढ़ रहा है और उसने पहले से तय टार्गेट्स की लिस्ट बना रखी है. उन्होंने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि बहुत जल्द उन्हें बड़ा सरप्राइज मिलेगा. हालांकि उनकी बातों से यह अंदाजा नहीं लग पाया है कि ईरान क्या सरप्राइज देने वाला है. 

ट्रंप ने पहले ईरान को दिया था 10 दिन का समय

इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा था कि ईरान के पास 'डील करने या हॉर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे हैं, वरना गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.' उन्होंने यह भी याद दिलाया कि इससे पहले वह ईरान को 10 दिन की मोहलत दे चुके हैं. इससे पहले 26 मार्च को ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर संभावित हमलों को 10 दिनों के लिए टाल दिया था और दावा किया था कि बातचीत काफी अच्छी चल रही है. हालांकि, अब अचानक दिए गए नए अल्टीमेटम ने स्थिति को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है.\

हमें होर्मुज की जरूरत नहीं- डोनाल्ड ट्रंप

दिलचस्प बात है कि इससे पहले देश को संबोधित करते हुए होर्मुज को लेकर कहा था कि हमें उसकी जरूरत नहीं. ट्रंप ने कहा था कि जिन्हें ईंधन नहीं मिल पा रहा है, उन्हें मेरा सुझाव है कि वो होर्मुज पर कब्जा करें. हमें होर्मुज और ईरान के तेल की जरूरत नहीं है. इसके अलावा उन्होंने उन देशों को सुझाव भी दिया था कि पहला सुझाव तो यह है कि आप अमेरिका से तेल खरीदें और दूसरा यह कि थोड़ी हिम्मत जुटाओ, होर्मुज स्ट्रेट तक जाओ और बस उसे अपने कब्जे में ले लो. ईरान असल में पूरी तरह से तबाह हो चुका है. मुश्किल काम हो चुका है.

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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