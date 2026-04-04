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मध्यस्थ बनने चला था पाकिस्तान, ईरान ने किया खारिज; ये नया देश बन सकता है बिचौलिया

Us Iran War: ईरान ने अचानक युद्ध का रुख पलट दिया है. एक के बाद एक फाइटर जेट गिराने के बाद उसने पाकिस्तान के मध्यस्थ बनने के ख्वाब को भी चकनाचूर कर दिया है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Apr 04, 2026, 08:30 AM IST
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मध्यस्थ बनने चला था पाकिस्तान, ईरान ने किया खारिज; ये नया देश बन सकता है बिचौलिया

Us Iran War: ईरान ने पाकिस्तान की उस कोशिश को ठुकरा दिया है, जिसमें वह खुद को पश्चिम एशिया में जारी जंग में मध्यस्थ के तौर पर पेश करना चाहता था. रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने पाकिस्तान में किसी भी अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया है. ईरान ने अमेरिका की तरफ से रखी गई मांगों को भी 'अस्वीकार्य' बताया है, जिससे इस संकट के जल्द सुलझने की संभावना कम हो गई है.

पाकिस्तान ने दावा किया था कि वह अमेरिका और ईरान के बीच संदेश पहुंचाने में भूमिका निभा रहा है, लेकिन अब दोनों के बीच भरोसे की कमी के चलते ईरान उसे बातचीत में शामिल करने को तैयार नहीं है. हालांकि, कुछ उम्मीद तब जगी जब खबर आई कि ईरान कतर की मध्यस्थता को स्वीकार कर सकता है, जो इस क्षेत्र का एक अहम देश है.

ट्रंप ने जेट्स गिरने को लेकर क्या कहा?

इस बीच, इलाके में तनाव और बढ़ गया है. ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के दो फाइटर जेट और 5 हेलीकॉप्टर गिराए हैं. इसके अलावा एक अमेरिकी पायलट भी लापता हो गया. जिसे ना सिर्फ अमेरिका तेजी के साथ ढूंढ रहा है बल्कि, ईरान ने भी उसे जिंदा पकड़कर लाने वाले को बड़ा ईनाम देने का ऐलान किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर लापता पायलट को कोई नुकसान पहुंचता है तो वह अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते. उन्होंने उम्मीद जताई कि ऐसा नहीं होगा

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ईरान ने जारी की 93वीं लहर

ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका-इजरायल के खिलाफ अपने जवाबी हमलों की 93वीं लहर को अंजाम दिया है. ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) के मुताबिक, उसने इजरायल के पश्चिमी गलील, हाइफा, कफ्र कन्ना और क्रायोट जैसे इलाकों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है.

होर्मुज पर क्या बोला ईरान?

ईरान ने यह भी कहा है कि वह होर्मुज की स्थिति को लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम है. एक सीनियर ईरानी अधिकारी के मुताबिक, अमेरिका और उसके सहयोगियों की सैन्य सप्लाई का बड़ा हिस्सा समुद्र के रास्ते आता है और ईरान अब इसे रोकने की क्षमता रखता है. अधिकारी ने कहा कि ईरान इस स्थिति को सालों तक जारी रख सकता है और अब वह इस तरह की सप्लाई को जारी नहीं रहने देना चाहता.

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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