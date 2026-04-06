डेडलाइन से पहले ईरान ने ठुकराया US का सीजफायर प्रस्ताव, तेहरान ने ट्रंप के सामने रखी 10 नई शर्तें

US-Iran War: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आखिरी चेतावनी देते हुए मंगलवार (07 अप्रैल) तक का अल्टीमेटम दिया है. गत रविवार को ट्रंप ने कहा कि ईरान को होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरीके से खोलना होगा, अन्यथा इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. इस बीच रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने एक बार फिर अमेरिका के प्रस्तावित युद्धविराम को साफ तौर पर खारिज कर दिया है.

दरअसल, इस प्रस्ताव को पाकिस्तान के रास्ते भेजा गया था. ईरान ने कहा कि वह सिर्फ अस्थायी सीजफायर नहीं करेगा, बल्कि युद्ध का स्थायी समाधान समाधान चाहता है. ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी है. ईरान ने अमेरिका के सामने 10 शर्तें रखी हैं.

ईरान ने रखी 10 शर्तें

रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान ने अपना जवाब 10 सूत्रों (10-क्लॉज फ्रेमवर्क) के रूप में दिया है. बताया जा रहा है कि इसमें ईरान में युद्ध रोकने की बात नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र में संघर्ष को हमेशा के लिए खत्म करने की मांग की गई है. बताया जा रहा है कि ईरान का कहना है कि यह भी वादा किया जाए कि भविष्य में कोई हमला नहीं किया जाएगा.

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जानिए क्या है ईरान की प्रमुख मांगे

ईरान ने अपनी शर्तों में होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के नियंत्रण को मान्यता देने की बात कही है. ईरान ने कहा कि वह यहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने और यातायात नियंत्रित करने का अधिकार चाहता है.

ईरान ने अपनी शर्त में सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाने की मांग भी की है. इसके साथ ही ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि के तहत यूरेनियम संवर्धन के अधिकार की मांग भी की है.

ईरान ने युद्ध के कारण हुए नुकसान की भरपाई की मांग की है. क्षेत्र में स्थायी शांति और युद्ध की पुनरावृत्ति रोकने की गारंटी की मांग भी की है.

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ट्रंप ने ईरान को दी धमकी

गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गत रविवार को ईरान पर संभावित हमले की समयसीमा भी तय की थी. बताया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच पकिस्तानस मिस्र और तुर्किये जैसे देश मध्यस्थता के लिए आगे आए हैं. अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को सीजफायर का प्रस्ताव भेजा था. व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा है कि पाक के जरिए भेजा गया प्रस्ताव कई विचारों में से एक है, लेकिन ट्रंप ने कोई मंजूरी नहीं दी है. ईरान में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अभी जारी है.

क्या कनाडा पर भी हमला करेंगे ट्रंप?

हाल में ट्रंप के उस बयान ने सुर्खियां बटोंरी, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका कनाडा पर हमला नहीं करेगा. एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा कि कनाडा का इतिहास करीब 200 साल पुरान है और उसकी पहचान इतनी मजबूत है कि कुछ सालों में इसको बदलना संभव है ही नहीं. ट्रंप के इस बयान ने लोगों को चौंका दिया है क्यों कि ट्रंप कई महीनों से कहते आए हैं कि वह कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाएंगे.

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