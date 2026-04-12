किस वजह से फेल हुई शांति वार्ता और किस जिद पर अड़ा है ईरान? जेडी वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या-क्या बताया

US-Iran Talks Islamabad: इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच चली लंबी और गहन वार्ता बिना किसी ठोस समझौते के समाप्त हो गई. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (JD Vance) ने बातचीत के बाद स्पष्ट किया कि 21 घंटे तक चली मैराथन चर्चाओं के बावजूद दोनों पक्ष किसी साझा निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सके.

हालांकि उन्होंने यह भी माना कि बातचीत गंभीर और ठोस रही, लेकिन ईरान ने अमेरिकी प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया. वेंस ने इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान की मध्यस्थता की खुलकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने ईमानदारी से दोनों पक्षों के बीच दूरी कम करने की कोशिश की और वार्ता को सकारात्मक दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने कहा कि उन्होंने शानदार काम किया और वास्तव में हमारी और ईरानियों की मदद करने की कोशिश की, ताकि हम एक समझौते तक पहुंच सकें. यह बयान इस बात का संकेत है कि अमेरिका इस वार्ता में पाकिस्तान की कूटनीतिक भूमिका को अहम मान रहा है.

WATCH | US-Iran peace talks | Islamabad, Pakistan: US Vice President JD Vance says, "...The bad news is that we have not reached an agreement. I think that is bad news for Iran much more than it's bad news for the USA. So, we go back to the US having not come to an… pic.twitter.com/jWHpJYemYz Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) April 12, 2026

21 घंटे की बातचीत, लेकिन कोई समझौता नहीं

अमेरिकी उपराष्ट्रपति के अनुसार, अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडलों के बीच लगभग 21 घंटे तक लगातार बातचीत चली. इस दौरान कई दौर की बैठकें और ब्रेक हुए, जिनमें विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि अच्छी खबर यह है कि बातचीत गंभीर और सकारात्मक रही, लेकिन बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते तक नहीं पहुंच पाए. वेंस ने यह भी जोड़ा कि यह स्थिति ईरान के लिए अमेरिका की तुलना में अधिक नुकसानदेह हो सकती है.

परमाणु कार्यक्रम बना सबसे बड़ा विवाद

वार्ता में सबसे बड़ा और संवेदनशील मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम रहा. अमेरिका ने स्पष्ट किया कि उसकी रेड लाइन्स क्या हैं और किन बिंदुओं पर वह समझौता करने को तैयार है. वेंस ने कहा कि अमेरिका की प्राथमिक मांग यह है कि ईरान स्पष्ट और ठोस प्रतिबद्धता दे कि वह न तो परमाणु हथियार बनाएगा और न ही ऐसे साधन विकसित करेगा जिससे वह तेजी से परमाणु हथियार बना सके. उन्होंने कहा कि हमें अभी तक ईरान की ओर से ऐसी कोई स्पष्ट और सकारात्मक प्रतिबद्धता नहीं मिली है, जो लंबे समय तक परमाणु हथियार न बनाने की गारंटी दे सके.

हमारी शर्तें साफ थीं, लेकिन ईरान तैयार नहीं हुआ: वेंस

अमेरिकी पक्ष का कहना है कि उन्होंने वार्ता के दौरान अपनी शर्तें पूरी तरह स्पष्ट रखीं. उन्होंने यह भी बताया कि किन मुद्दों पर लचीलापन संभव है और किन पर नहीं. वेंस के मुताबिक, हमने जितना संभव हो सकता था उतना स्पष्ट किया, लेकिन ईरान ने हमारे प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी टीम वार्ता में लचीली और सहयोगी रही और राष्ट्रपति के निर्देशानुसार ईमानदारी से समझौते की कोशिश की गई.

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राष्ट्रपति ट्रंप से लगातार संपर्क: वेंस

वार्ता के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल लगातार वाशिंगटन के संपर्क में रहा. वेंस ने बताया कि पिछले 21 घंटों में उन्होंने कई बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से बातचीत की. उन्होंने अनुमान लगाया कि यह संपर्क आधा दर्जन से लेकर एक दर्जन बार तक हुआ होगा. इसके अलावा उन्होंने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और सुरक्षा विशेषज्ञों से भी लगातार संवाद बनाए रखा, ताकि हर कदम पर रणनीतिक दिशा स्पष्ट रहे.

#WATCH | US-Iran peace talks | Islamabad, Pakistan: US Vice President JD Vance says, "We were talking to the President consistently...We also talked to Admiral Cooper (Commander of U.S. Central, Admiral Brad Cooper), to Pete (Secretary of War Pete Hegseth), to Marco (US Secretary… pic.twitter.com/r2m0WlYGkD — ANI (@ANI) April 12, 2026

अंतिम प्रस्ताव के साथ अमेरिका की वापसी

वार्ता के अंत में अमेरिका एक अंतिम और सर्वोत्तम प्रस्ताव के साथ वापस लौटा है. वेंस ने कहा कि अब यह ईरान पर निर्भर करता है कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है या नहीं. उन्होंने संकेत दिया कि बातचीत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल किसी ठोस समझौते की स्थिति नहीं बन पाई है.