'ये देखिए तबाही के सबूत!' ईरान ने जारी की अमरीकी फाइटर जेट के मलबे की फोटो, जंग के दावों पर मची खलबली

रिपोर्टों के मुताबिक, DUDE 44 का यह F-15E ब्रिटेन के RAF लैकेनहीथ में तैनात 48वें फाइटर विंग से जुड़ा था. ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के लिए इस बेस से बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान भेजे गए थे. इनमें F-15E स्ट्राइक ईगल के साथ F-35A लाइटनिंग II भी शामिल थे. मलबे की तस्वीरों में ACES-II इजेक्शन सीट खास तौर पर ध्यान खींचती है. यह सीट विमान के उन हिस्सों में शामिल है जो दुर्घटना या आपात स्थिति के बाद भी अपेक्षाकृत सुरक्षित बच सकते हैं. इसी वजह से विमान की पहचान में ऐसे हिस्सों की अहम भूमिका हो सकती है.