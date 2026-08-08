'ये देखिए तबाही के सबूत!' ईरान ने जारी की अमरीकी फाइटर जेट के मलबे की फोटो, जंग के दावों पर मची खलबली

ईरान और अमेरिका के बीच जारी सैन्य टकराव के बीच ईरानी सरकारी मीडिया ने उन अमेरिकी और इजरायली विमानों के मलबे की तस्वीरें जारी की हैं, जिन्हें युद्ध के दौरान मार गिराने का दावा किया गया है. तस्वीरों में अमेरिकी वायुसेना के F-15E स्ट्राइक ईगल का मलबा भी दिखाई दे रहा है. विमान के ऊपरी हिस्से के साथ उसकी ACES-II इजेक्शन सीट भी तस्वीरों में काफी स्पष्ट नजर आ रही है.
तस्वीरों में दिखाई दे रहे अलग-अलग हिस्सों और निशानों के आधार पर इस विमान की पहचान F-15E स्ट्राइक ईगल के रूप में की गई है. रिपोर्टों के मुताबिक, यह विमान संख्या 00-3000 है और इसे DUDE 44 कॉल साइन से जोड़ा जा रहा है. दावा है कि अप्रैल की शुरुआत में इसे ईरान के ऊपर मार गिराया गया था.
From IRGC images.
Remains of Lakenheath-based USAF F-15E 00-3000 #AE178B, callsign DUDE44, which was shot down April 3rd over Iran.
DVIDS image from 2014 of F-15E 00-3000 over Afghanistan in 2008. pic.twitter.com/oAugzvAAyi
— Evergreen Intel (@vcdgf555) August 7, 2026
F-15E स्ट्राइक ईगल 00-3000 कोई अनजान विमान नहीं है. 2023-24 की तैनाती के दौरान भी यह विमान चर्चा में रहा था. उस दौरान इसने AIM-9X साइडवाइंडर मिसाइलों की मदद से कम से कम नौ ड्रोन को मार गिराया था. अब उसी विमान के मलबे की तस्वीरें सामने आने के बाद इसकी कहानी एक बार फिर चर्चा में है. तस्वीरों में विमान के कई हिस्से नजर आ रहे हैं, जिनसे उसकी पहचान करने की कोशिश की गई है.
ईरान ने इन विमानों और ड्रोन के मलबे को किसी खुले सैन्य परिसर में नहीं, बल्कि जमीन के नीचे बने कमरों में प्रदर्शित किया है. यहां F-15E के अलावा अमेरिकी MQ-1 प्रीडेटर और MQ-9 रीपर ड्रोन के अवशेष भी रखे गए हैं. प्रदर्शित मलबे में अमेरिकी सेना के MQ-1C ग्रे ईगल से जुड़े हिस्से भी शामिल बताए जा रहे हैं. ईरान इन अवशेषों के जरिए यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिकी सैन्य अभियान के दौरान उसे अमेरिकी हथियारों और तकनीक को नुकसान पहुंचाने में कामयाबी मिली.
रिपोर्टों के मुताबिक, DUDE 44 का यह F-15E ब्रिटेन के RAF लैकेनहीथ में तैनात 48वें फाइटर विंग से जुड़ा था. ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के लिए इस बेस से बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान भेजे गए थे. इनमें F-15E स्ट्राइक ईगल के साथ F-35A लाइटनिंग II भी शामिल थे. मलबे की तस्वीरों में ACES-II इजेक्शन सीट खास तौर पर ध्यान खींचती है. यह सीट विमान के उन हिस्सों में शामिल है जो दुर्घटना या आपात स्थिति के बाद भी अपेक्षाकृत सुरक्षित बच सकते हैं. इसी वजह से विमान की पहचान में ऐसे हिस्सों की अहम भूमिका हो सकती है.
ईरान ने केवल अमेरिकी विमानों और ड्रोन का मलबा ही प्रदर्शित नहीं किया है. तस्वीरों में इजरायल के हर्मीस ड्रोन के अवशेष भी दिखाई देते हैं. इनमें Hermes 900 का सीरियल नंबर 923 भी शामिल बताया गया है. ईरानी दावे के अनुसार, इस ड्रोन को मार्च में हथियारों के साथ मार गिराया गया था. हालांकि युद्ध के दौरान दोनों पक्षों की ओर से किए जाने वाले सैन्य दावों को लेकर स्वतंत्र पुष्टि हमेशा संभव नहीं होती.
रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि प्रदर्शनी में अमेरिकी C-130 विमानों से जुड़े अवशेष मौजूद हो सकते हैं. हालांकि जारी तस्वीरों के आधार पर इन हिस्सों की तत्काल और स्वतंत्र रूप से पहचान नहीं हो सकी है. ईरान के लिए दुश्मन के सैन्य मलबे को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना कोई नई बात नहीं है. वह पहले भी कब्जे में आई सैन्य तकनीक को दुनिया के सामने दिखाता रहा है.
इसका सबसे चर्चित उदाहरण अमेरिकी RQ-170 सेंटिनल ड्रोन है. ईरान ने दावा किया था कि उसने अमेरिकी इस ड्रोन को साइबर तकनीक का इस्तेमाल कर अपने नियंत्रण में लिया और उसे जमीन पर उतार लिया. अब F-15E, MQ-1, MQ-9 और इजरायली हर्मीस ड्रोन के मलबे की प्रदर्शनी उसी पुराने पैटर्न की याद दिलाती है. ईरान इन अवशेषों को सैन्य उपलब्धि के प्रतीक के तौर पर पेश कर रहा है, जबकि इनसे जुड़े कई दावों की स्वतंत्र पुष्टि अलग-अलग मामलों में अभी बाकी है.