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'ये देखिए तबाही के सबूत!' ईरान ने जारी की अमरीकी फाइटर जेट के मलबे की फोटो, जंग के दावों पर मची खलबली

ईरान ने अमेरिका के साथ जारी युद्ध के बीच अमेरिकी फाइटर जेट और अन्य सैन्य विमानों के मलबे की तस्वीरें जारी की हैं. ईरानी मीडिया के मुताबिक इनमें F-15E Strike Eagle के अवशेष भी शामिल हैं. इन तस्वीरों को ईरान अपनी एयर डिफेंस क्षमता और अमेरिकी विमानों को नुकसान पहुंचाने के दावे के सबूत के तौर पर पेश कर रहा है. हालांकि युद्ध से जुड़े दावों और तस्वीरों की स्वतंत्र पुष्टि को लेकर सावधानी जरूरी है. जानिए ईरान ने क्या दावा किया और इन मलबों की तस्वीरों से क्या संकेत मिलते हैं.

Published: Aug 08, 2026, 09:59 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:59 PM IST
'ये देखिए तबाही के सबूत!' ईरान ने जारी की अमरीकी फाइटर जेट के मलबे की फोटो, जंग के दावों पर मची खलबली
Image Credit: X- Video Grab (ईरान ने जारी की अमरीकी फाइटर जेट के मलबे की फोटो, जंग के दावों पर मची खलबली)

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