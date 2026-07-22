/300 फीट गहराई में परमाणु किला, हमलों से बचने के लिए पिकैक्स की पहाड़ियों में ईरान ने शिफ्ट किए न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज

ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर वैश्विक चिंता बढ़ गई है. अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने हजारों न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज को नतांज के पास स्थित बेहद सुरक्षित भूमिगत परिसर 'पिकऐक्स माउंटेन' में पहुंचा दिया है. माना जा रहा है कि यह ठिकाना इतना गहराई में बना है कि सामान्य हवाई हमलों से इसे नष्ट करना बेहद मुश्किल होगा.
रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों का मानना है कि यह सेंट्रीफ्यूज पिछले साल शरद ऋतु के दौरान यहां स्थानांतरित किए गए. यह कदम उस समय उठाया गया जब जून 2025 में अमेरिका और इजरायल ने ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर संयुक्त हवाई हमले किए थे. दिलचस्प बात यह है कि उन हमलों के दौरान 'पिकऐक्स' परिसर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था. इसके बाद 28 फरवरी से शुरू हुए नए और अधिक आक्रामक हवाई अभियान में भी यह ठिकाना सुरक्षित बना हुआ है.
बताया जा रहा है कि यह भूमिगत परिसर करीब 300 फीट से अधिक ठोस ग्रेनाइट चट्टानों के नीचे बनाया गया है. इसकी गहराई नतांज और फोर्दो के उन परमाणु संयंत्रों से भी ज्यादा बताई जा रही है, जिन्हें 2025 में निशाना बनाया गया था. सैटेलाइट तस्वीरों और खुफिया जानकारी के आधार पर पिछले करीब 15 महीनों से इस इलाके में ट्रकों की आवाजाही और लगातार निर्माण गतिविधियां देखी गई हैं. इससे संकेत मिलता है कि इस परिसर को व्यवस्थित तरीके से विकसित किया गया है. हालांकि, यह अब भी स्पष्ट नहीं है कि यहां लाए गए सेंट्रीफ्यूज किस परमाणु केंद्र से स्थानांतरित किए गए.
इस पूरे मामले की सबसे बड़ी चिंता यह है कि ईरान ने अब तक अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के निरीक्षकों को इस परिसर का दौरा करने की अनुमति नहीं दी है. IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने मार्च में कहा था कि ईरान ने वर्ष 2021 में एजेंसी को यह जानकारी दी थी कि वह 'पिकऐक्स' स्थल पर परमाणु गतिविधियां शुरू करने की योजना बना रहा है. लेकिन उसके बाद से इस परिसर के भीतर क्या हो रहा है, इसकी कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है. यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय में आशंका बढ़ रही है कि यहां ऐसी गतिविधियां चल सकती हैं जो वैश्विक निगरानी से पूरी तरह बाहर हों.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के दिनों में कई बार संकेत दिया है कि 'पिकऐक्स' अमेरिका की अगली सैन्य कार्रवाई का निशाना बन सकता है. पिछले सप्ताह उन्होंने कहा था कि 'पिकऐक्स सामने के प्रवेश द्वार के पास बड़ा हमला झेलने वाला संभावित लक्ष्य है.' उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका जल्द ही इस ठिकाने पर कार्रवाई कर सकता है. मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने चेतावनी और तेज करते हुए कहा कि जहां ईरान के सेंट्रीफ्यूज होने की आशंका है, वहां "बहुत जल्द और बेहद भारी हमला" किया जाएगा. उनका दावा था कि तेहरान ऐसी किसी कार्रवाई को रोकने की स्थिति में नहीं होगा.
बाइडेन प्रशासन में ईरान मामलों के लिए अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पूर्व अधिकारी नेट स्वानसन ने इस रिपोर्ट को बेहद चिंताजनक बताया है. उनका कहना है कि यदि किसी अघोषित स्थल पर गुप्त रूप से परमाणु गतिविधियां चल रही हैं, तो यह सबसे खराब स्थिति हो सकती है. उनके मुताबिक, सबसे बड़ी समस्या यह है कि अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां इस परिसर की स्वतंत्र जांच नहीं कर पा रही हैं, जिससे वास्तविक स्थिति का पता लगाना मुश्किल हो गया है.
ईरान लगातार यह कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल ऊर्जा उत्पादन और अन्य नागरिक जरूरतों के लिए है, न कि परमाणु हथियार बनाने के लिए. हालांकि, पश्चिमी देशों और परमाणु विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान ने यूरेनियम को हथियार-ग्रेड के बेहद करीब तक समृद्ध किया है. विशेषज्ञों के अनुसार इतनी उच्च स्तर की संवर्धन क्षमता का सामान्य नागरिक उपयोग बहुत सीमित माना जाता है, इसलिए इसे लेकर लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठते रहे हैं.