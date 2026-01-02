Advertisement
trendingNow13061917
Hindi Newsदुनियाउन्हें अपने सैनिकों की चिंता करनी..., ईरान में हिंसक प्रदर्शनों पर ट्रंप की धमकी के बाद खामेनेई का करारा जवाब

'उन्हें अपने सैनिकों की चिंता करनी...', ईरान में हिंसक प्रदर्शनों पर ट्रंप की धमकी के बाद खामेनेई का करारा जवाब

Iran US : ईरान की सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सोशल मीडिया पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए उन्हें जबरदस्त जवाब दिया है. ईरान ने कहा, 'आप हमें न समझाए कि क्या करना है? हम दंगाइयों और कारोबारियों में फर्क करना जानते हैं. बेहतर होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने सैनिकों की सुरक्षा पर ध्यान दें, बजाए की मिडिल ईस्ट की शांति खतरे में डाले.'

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 02, 2026, 09:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'उन्हें अपने सैनिकों की चिंता करनी...', ईरान में हिंसक प्रदर्शनों पर ट्रंप की धमकी के बाद खामेनेई का करारा जवाब

Iran reply on Trump threat: ईरान में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी का ईरान ने बराबरी का नहीं बल्कि मुंहतोड़ जवाब दिया है. प्रदर्शनकारियों को मारा तो ठीक नहीं होगा, ऐसी धमकी को गंभीरता से लेने के बजाए ईरान ने 35 करोड़ अमेरिकी नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा है कि वो अपने राष्ट्रपति को समझाएं कि ईरान में अमेरिकी फौज उतारने से पूरे मिडिल ईस्ट की शांति प्रभावित होगी, वहीं अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी, लिहाजा अपने सैनिकों की चिंता करते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप को ऐसे बचकाने ख्यालों से बचना चाहिए.

ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने कहा कि 'ट्रंप ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने यह खतरनाक एडवेंचर शुरू किया है.'

कारोबारियों और दंगाइयों को पहचानते हैं: ईरान

Add Zee News as a Preferred Source

इस्लामिक रिपब्लकिन ऑफ ईरान (Islamic Republic of Iran) के अधिकारिक बयान में लारीजानी ने कहा, 'इजरायली अधिकारियों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप @realDonaldTrump के बयानों से पता चलता है कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा था. हम विरोध करने वाले ईरानी कारोबारियों की स्थिति और तोड़फोड़ करने वाले दंगाई तत्वों की हरकतों के बीच फर्क करना जानते हैं'.

ये भी पढ़ें- ईरानी प्रदर्शनकारियों पर खामनेई की सख्ती से भड़के ट्रंप, कहा- गोली मारना दूर, खरोंच भी आई तो हम सजा देंगे

35 करोड़ अमेरिकियों को ईरान का संदेश

बयान में आगे लिखा- 'ट्रंप को यह समझना चाहिए कि इस मामले में अमेरिका का दखल पूरे इलाके को अस्थिर करने के साथ अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाएगा. अमेरिकी लोगों को पता होना चाहिए कि इस गड़बड़ी की शुरुआत ट्रंप ने ही की है, उन्हें अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा पर पहले ध्यान देना चाहिए'. 

क्या कहती है जियोपॉलिटिक्स?

अमेरिका को ईरान ने करारा जवाब दिया है, कैसे आइए समझाते हैं. कूटनीति और जियोपॉलिटिक्स दोनों के जानकारों का कहना है कि अमेरिका में सरकार चाहे किसी पार्टी की हो वो हर जगह अपना पिठ्ठू सत्ता में बैठाना चाहते हैं. डोनाल्ड ट्रंप की सियासत भी इससे अलग नहीं है. ट्रंप भी अपनी मनमानी चलाने के साथ अमेरिकी हितों के नाम पर एशियाई देशों को अपने हिसाब से 'सब धान बाइस पसेरी तौलते' आए हैं. 'मिडिल ईस्ट' में वो अपनी चाल दोहरा रहे हैं. ऐसे में उन्हें लगता होगा कि खामनेई की जगह अपना यस मैन बिठाकर पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी निष्कंटक बादशाहत  चला सकते हैं.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Iran Protests

Trending news

सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
social media
सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
500 note fact check
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
Punjab news
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी
Bhagwant Mann Punjab CM
भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी
उमर खालिद की रिहाई के लिए अमेरिकी सांसदों ने लिखा पत्र, भाजपा ने तुरंत लगाई फटकार
Umar Khalid
उमर खालिद की रिहाई के लिए अमेरिकी सांसदों ने लिखा पत्र, भाजपा ने तुरंत लगाई फटकार
ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK की प्रोपोगेंडा मशीन एक्टिव, सोशल मीडिया पर गढ़ रहा झूठ
Pakistan
ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK की प्रोपोगेंडा मशीन एक्टिव, सोशल मीडिया पर गढ़ रहा झूठ
सर्दियों में गाड़ी चलाते वक्त भूलकर भी न करें ये गलती, सवारियां भी रखें ध्यान
how to drive in fog
सर्दियों में गाड़ी चलाते वक्त भूलकर भी न करें ये गलती, सवारियां भी रखें ध्यान
नए साल के पहले दिन बेल्लारी में हिंसा, बैनर विवाद में फायरिंग से एक युवक की गई जान
Karnataka News in Hindi
नए साल के पहले दिन बेल्लारी में हिंसा, बैनर विवाद में फायरिंग से एक युवक की गई जान
भारत को अपनी रक्षा का हक, पाकिस्तान को एस जयशंकर ने लगाई लताड़; चीन को भी नहीं बख्शा
India News
भारत को अपनी रक्षा का हक, पाकिस्तान को एस जयशंकर ने लगाई लताड़; चीन को भी नहीं बख्शा
Weather forecast: उत्तर भारत के इन राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी
Imd Weather Forecast Today
Weather forecast: उत्तर भारत के इन राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी