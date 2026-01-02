'उन्हें अपने सैनिकों की चिंता करनी...', ईरान में हिंसक प्रदर्शनों पर ट्रंप की धमकी के बाद खामेनेई का करारा जवाब

Iran reply on Trump threat: ईरान में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी का ईरान ने बराबरी का नहीं बल्कि मुंहतोड़ जवाब दिया है. प्रदर्शनकारियों को मारा तो ठीक नहीं होगा, ऐसी धमकी को गंभीरता से लेने के बजाए ईरान ने 35 करोड़ अमेरिकी नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा है कि वो अपने राष्ट्रपति को समझाएं कि ईरान में अमेरिकी फौज उतारने से पूरे मिडिल ईस्ट की शांति प्रभावित होगी, वहीं अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी, लिहाजा अपने सैनिकों की चिंता करते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप को ऐसे बचकाने ख्यालों से बचना चाहिए.

ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने कहा कि 'ट्रंप ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने यह खतरनाक एडवेंचर शुरू किया है.'

कारोबारियों और दंगाइयों को पहचानते हैं: ईरान

इस्लामिक रिपब्लकिन ऑफ ईरान (Islamic Republic of Iran) के अधिकारिक बयान में लारीजानी ने कहा, 'इजरायली अधिकारियों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप @realDonaldTrump के बयानों से पता चलता है कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा था. हम विरोध करने वाले ईरानी कारोबारियों की स्थिति और तोड़फोड़ करने वाले दंगाई तत्वों की हरकतों के बीच फर्क करना जानते हैं'.

35 करोड़ अमेरिकियों को ईरान का संदेश

बयान में आगे लिखा- 'ट्रंप को यह समझना चाहिए कि इस मामले में अमेरिका का दखल पूरे इलाके को अस्थिर करने के साथ अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाएगा. अमेरिकी लोगों को पता होना चाहिए कि इस गड़बड़ी की शुरुआत ट्रंप ने ही की है, उन्हें अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा पर पहले ध्यान देना चाहिए'.

مع تصريحات المسؤولين الإسرائيليين و @realDonaldTrump، أصبح ما كان يجري خلف الكواليس واضحًا. نميّز بين موقف التجار المحتجّين وأعمال العناصر المُخرِّبة، وعلى ترامب أن يدرك أن تدخّل الولايات المتحدة في هذا الشأن الداخلي سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها وتدمير المصالح… pic.twitter.com/QPIp8pJ8Xl — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) January 2, 2026

क्या कहती है जियोपॉलिटिक्स?

अमेरिका को ईरान ने करारा जवाब दिया है, कैसे आइए समझाते हैं. कूटनीति और जियोपॉलिटिक्स दोनों के जानकारों का कहना है कि अमेरिका में सरकार चाहे किसी पार्टी की हो वो हर जगह अपना पिठ्ठू सत्ता में बैठाना चाहते हैं. डोनाल्ड ट्रंप की सियासत भी इससे अलग नहीं है. ट्रंप भी अपनी मनमानी चलाने के साथ अमेरिकी हितों के नाम पर एशियाई देशों को अपने हिसाब से 'सब धान बाइस पसेरी तौलते' आए हैं. 'मिडिल ईस्ट' में वो अपनी चाल दोहरा रहे हैं. ऐसे में उन्हें लगता होगा कि खामनेई की जगह अपना यस मैन बिठाकर पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी निष्कंटक बादशाहत चला सकते हैं.